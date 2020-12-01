Материнская любовь превратилась в паранойю. Почему пенсионерка 28 лет держала в плену своего сына

Шведская полиция задержала жительницу Стокгольма, которая почти 30 лет держала сына взаперти. С мужчиной все плохо: у него нет зубов, он не может ходить и почти не разговаривает. Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему иногда люди прячут детей от окружающих.

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю пенсионерку, которая 28 лет держала своего 41-летнего сына взаперти. Ее арестовали по обвинению в незаконном лишении сына свободы. Как выяснила полиция, в седьмом классе шведка забрала ребенка из школы и заперла его дома. Она сумела быстро оборвать контакты сына с друзьями и много лет манипулировала соседями и знакомыми, чтобы те ни о чем не догадались.

Освободить его удалось благодаря родственнице, сообщает газета Expressen. Женщина давно подозревала, что мать изолировала ребенка от людей в 12-летнем возрасте. Много лет назад она даже пыталась рассказать об этом другим, но сначала ей не верили, а потом ее затянули собственные семейные дела.

Пленник матери

Недавно женщина узнала, что родственница попала в больницу, и в воскресенье, 29 ноября, пришла к ней домой вместе с супругом. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Уже в прихожей ей в нос ударил сильнейший запах пыли, мочи и чего-то гнилого. Помещение было сильно захламлено, а из комнаты доносился звук работающего телевизора.

Услышав шорохи на кухне, женщина направилась туда и увидела в темном углу истощенного мужчину. Под ним была лужа мочи, а ноги покрывали раны и язвы. Зубов во рту не было, из-за чего речь казалась невнятной. Неожиданно мужчина произнес ее имя, и женщина догадалась, что это тот самый сын, которого скрывала ее родственница.

«Я видела его в свете уличного фонаря. Сначала я обратила внимание на его ноги. Я даже не могу их описать, они выглядели ужасно. Все, что было видно до колен, было сплошной телесной раной. Увидев меня, он встал и снова и снова шептал мое имя. Это было похоже на уход от реальности, прямо как из фильма ужасов», — рассказала женщина.

Удивительно, что спустя столько лет и в таком состоянии мужчина сумел ее вспомнить. Речь его, пояснила родственница, была быстрой и немного бессвязной. Он явно был рад, что к нему пришел знакомый человек. Долгие годы мать была его единственной защитой, но неожиданно она попала в больницу и он остался совершенно один. Родственница, как могла, объяснила мужчине, что ему необходима помощь, и вызвала медиков. Услышав это, он забеспокоился, упал на пол и не смог самостоятельно подняться. Скорая отвезла его в Новую Каролинскую университетскую больницу.

«Я потрясена и огорчена, но в то же время испытываю облегчение. Я ждала этого дня уже 20 лет, с тех пор как поняла, что она полностью контролирует его жизнь, но тем не менее никогда не понимала масштабов трагедии. Я просто удивлена, что у него нашлись такие силы и воля к жизни», — добавила спасительница.

Любовь и навязчивые идеи

Специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров по просьбе «360» оценил ситуацию, в которой оказалась шведка и ее сын. При наличии психических проблем мозг работает неправильно или не так, как у всех. Такой человек может вводить себя в заблуждение, не выполнять одни функции, а другие, напротив, выполнять чрезмерно.

«Здесь я вижу, например, признак паранойи, когда человек обладает навязчивыми идеями. Он настолько убежден, что мир опасен, что многие вещи начинают восприниматься именно в этом ключе. Причем абсурдно: человек может видеть людей за окном и считать, что это не просто прохожие, а те, кто его выслеживает и хочет убить», — пояснил психолог.

Гипертрофированная материнская любовь, желание оберегать ребенка и навязчивые идеи, скорее всего, толкали женщину на все эти поступки. Она могла счесть, например, что этим самым «преследователям» нужны детские зубы для ритуалов. И вырвала их сама, чтобы сделать сына непривлекательным для воображаемых похитителей.

«Помимо убежденности в этих вещах, у таких людей отсутствует такой стопор, как критичность мышления. Это способность осознавать последствия своих действий. Она отличает всех здоровых людей от психически больных. У нее осознания последствий нет. И, соответственно, остановки в совершении таких действий нет», — добавил Жавнеров.

Как правило, такие расстройства — врожденные и не возникают из-за потрясений или стрессов. Нередко люди сходят с ума после личных трагедий, но шок в таких случаях просто ускоряет негативные психические процессы в мозгу, а не являются их причиной. А вот вызвать неврожденные болезни могут травмы головы, отравление алкоголем и наркотиками, кислородное голодание — все то, что повреждает мозг физически.

В ситуациях, когда мать прячет детей, но сама при этом работает, ходит в магазины и поддерживает контакты с окружающими, она просто играет роль здорового человека, подстраивается под жизнь общества. Такие люди могли пережить нечто похожее в детстве, а потом перенесли навязчивую идею на свою семью. Похожее произошло в Челябинской области, где женщина 11 лет не выпускала сына и дочь из дома. А сама работала швеей и была на хорошем счету у соседей и властей.