В русскоязычных соцсетях разгорелся скандал из-за новой интернет-парочки — украинцев Миланы Маханец и Павла Пэл. Проблема в том, что девочке восемь лет, а мальчику — 13. Они целуются, вместе спят и везде ходят вдвоем, а родители поддерживают их «роман». Но психологи уверены, что за хайп и лайки девочка может поплатиться психическим здоровьем.

Интернет-пара — 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Павел Пэл — знакома около полугода, об этом упоминалось в одной из историй девочки. Сначала сотрудничество было просто ради хайпа, но потом дети привязались друг к другу. Теперь Милана и Паша везде бывают вместе, ходят в обнимку, целуются и даже вместе спят — все это они показывают в своих аккаунтах в социальных сетях.

Дети уже успели провести несколько челленджей для детской социальной сети Likee, по формату очень похожей на TikTok. В том числе участвовали ребята и в «24 часах в цепях» — сутки они провели прикованными друг к другу, вероятно, чтобы показать свою любовь и верность. Милана в комментарии к своей публикации об этом жаловалась на то, что в тот день они спали всего два часа.

Скандал вокруг пары разгорелся после того, как в ответ на недетский вопрос «спите ли вы вместе» в историях Миланы появились ответ «да» и фотография, на которой дети лежат в обнимку.

Биография Миланы Маханец

СМИ и некоторые знакомые с семьями люди уверены — историю про любовь придумала мама Миланы Дарья Маханец. Она ведет социальные сети девочки, продюсирует всю ее деятельность и активно строит модельную карьеру дочери — первая съемка состоялась, когда девочке было пять лет. Причем позы и наряды Миланы зачастую совсем не детские и даже сексуализированные.

Украинская «Комсомольская правда» написала , что раньше Дарья Маханец занималась волонтерской деятельностью, работала администратором в общественной зоозащитной организации Animals in Law Irpin в Ирпене Киевской области, организовывала аукционы и помогала пристраивать животных.

В 2018 году она внезапно пропала из благотворительности, прервала все связи с коллегами, а в 2019-м развелась с мужем, отцом Миланы Александром Маханцом. Развод, по словам друзей семьи, проходил тяжело. В то же время маленькая дочь супругов стала стремительно преображаться — из обычного ребенка в модель.

Психолог Екатерина Трофимова отметила в разговоре с «360», что в ее профессиональном опыте ранние влюбленности и «свадьбы» обычно проходят на фоне родительских ссор, разводов, скандалов и других травм или стрессов для ребенка.

Просто так ни один ребенок «взрослеть» не станет. Это всегда выбор родителя. И страшно, когда даже любящий родитель, запутавшись в своей жизни, бессознательно или осознанно делает ребенка разменной монетой Екатерина Трофимова психолог.

Отец девочки уже рассказал журналистам, что пребывает в шоке от того, что происходит с Миланой.

«С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно», — уверен Александр Маханец.

Дедушка Миланы и отец Дарьи Маханец, по данным украинских СМИ, влиятельный человек — главный консультант секретариата комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко. Но судьбу внучки комментировать он не хочет. Прессе он объяснил, что «не следит за этим и у ребенка есть мама, которая должна разбираться с данной ситуацией».

Ребенок как добытчик денег

В Instagram Миланы Маханец очень много рекламных постов — она сотрудничает с различными брендами одежды и обуви, косметики, с различными студиями и пространствами для фотосъемок. Практически каждая публикация в аккаунте девочки содержит в себе рекламу.

Аудитория у Миланы Маханец больше полумиллиона, и это только в Instagram. В социальной сети Likee у нее более шести миллионов подписчиков. По некоторым данным, реклама в аккаунтах с таким охватом может стоить порядка 40-65 тысяч рублей за один пост, так что девочка зарабатывает приличные деньги за съемки и рекламу.

А вот о месте работы ее мамы ничего не известно. В социальных сетях Дарья Маханец о своем трудоустройстве не пишет. Своей занятостью называет продюсирование модельной карьеры дочери.

«Как правило, попытка взрослого сделать ребенка источником дохода, приобрести популярность через него уходит корнями в собственную инфантильность. То есть сам взрослый, по сути, является ребенком, которому нужна поддержка, забота и любовь», — объяснила психолог Екатерина Трофимова.

Вероятно, мама Миланы, лишившись поддержки статусной семьи, назначила ребенка на роль добытчика денег. То есть превратила ее в родителя, а сама заняла детскую позицию Екатерина Трофимова психолог.

Съемки в нижнем белье

Дарья Маханец успела ответить хейтерам, что дала показания в полиции. Там уже завели уголовное дело по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических материалов. Но предъявлено ли кому-то обвинение, пока не известно.

«Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию», — передает ее слова издание «Сегодня».

В модельном агентстве LolaKIDS Models, которое сотрудничает с Миланой и ее мамой, заявили, что для компании категорически недопустимо «позирование для камер и фотосъемка без одежды, а также любая демонстрация детской сексуальности». Однако сразу за этим последовало оправдание.

«Но мы проводим рекламные съемки качественного детского нижнего белья, пижам, купальников и так далее», — сказала учредительница агентства Оксана Собченко.

Директор PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников удивлен тому, что аккаунт Миланы Маханец еще не заблокировали: обычно соцсети жестко следят за тем, чтобы в аккаунтах не было сексуализации детей.

По правилам Instagram дети до 13 лет и вовсе не должны иметь возможности регистрироваться в социальной сети. Но страницу Миланы ведет ее мама, оформляла она ее тоже на себя.

Развращение?

Внештатный детский психиатр департамента здравоохранения РФ Анна Портнова уверена, что подобное «творчество» стоит рассматривать уже с юридической точки зрения — как развращение несовершеннолетних. И занимаются этим, по ее словам, родители малолетних блогеров.

«В восемь лет у девочки сексуальность могла еще не проснуться. А вот 13-летний мальчик — это подросток, который уже испытывает сексуальное влечение. Он практически демонстрирует какие-то сексуальные отношения с ребенком», — объяснила Портнова «360».

Трофимова добавила, что травмы, которые может нанести такой спектакль, девочка будет решать со специалистами не один год. Психолог объяснила, что одним из наиболее вероятных последствий может стать синдром ребенка с украденным детством. Это отдельное определение в психоаналитике.

Если девочка усвоила отношение к себе как к женщине, как к объекту желания, в дальнейшем можно прогнозировать у нее проблемы с самооценкой, неврозы, панические атаки, повышенную тревожность. Могут развиться нарушения пищевого поведения, различные расстройства и девиации в поведении Екатерина Трофимова психолог.

«Проблема таких повзрослевших обычно выглядит так: я ничего не хочу, я устала, я не хочу больше работать и хочу найти или покровителя с деньгами, или, как моя мама, превращу своих детей в средство зарабатывания денег», — уверена она.

Ранняя сексуализация — именно так стоит рассматривать откровенные позы ребенка, а также отношения, которые обычно в таком формате все же начинаются позже, — может привести к тому, что в будущем у девочки исказится самовосприятие. По словам Трофимовой, сексуальность может заменить все остальные ценности, стать критерием успеха, если ребенка искусственно приучают к ней слишком рано.

Кто на это смотрит?

Директор PR-агентства Роман Масленников объяснил популярность аккаунтов детей «в отношениях» тем, что парадокс и нечто запрещенное всегда привлекают к себе внимание публики. Поэтому пиар-специалисты нередко не гнушаются такими приемами.

«Если бы парень был старше, была бы ответственность. А здесь такой момент — почти запрещенный прием, приближение к незаконности. Это приковывает к ним внимание. Думаю, там половина смотрит с точки зрения — посадят или не посадят», — сказал он.

В некоторой степени согласна с этим и Екатерина Трофимова: людей всегда привлекает загадка и тайна, а поскольку в современном мире их почти не осталось, люди тянутся к чему-то запрещенному.

Человек нуждается в ограничениях и запретах. Интерес к детскому телу тому подтверждение. Конечно, здоровый человек посмотрит с ужасом на происходящее, но посмотрит! И еще поделится этим «ужасом» с друзьями, непременно обсудит. Это будоражит, пугает, шокирует, а значит, привлекает внимание Екатерина Трофимова психолог.

Анна Портнова настроена менее оптимистично. По ее мнению, сексуализированное поведение восьмилетней девочки преимущественно может вызывать у людей с педофильскими наклонностями.

«Это смотрят сверстники, потому что поведение сверстников всегда интересно и смотреть, и обсуждать, и сопоставлять с собой. И, наверное, смотрят люди с педофильскими наклонностями. Когда ребенок обнаженный, во взрослых позах сексуальных, это всегда привлекает таких людей», — объяснила она.

Екатерина Трофимова также предупредила, что люди с различными девиациями влечения могут даже представлять угрозу для таких детей, как Милана Маханец. Ведь их интерес может завести дальше просмотра соцсетей. Психолог объяснила, что такие люди могут даже попытаться найти девочку.

«Все это напоминает использование преступной организацией детей и подростков: „Ведь у них пока нет уголовной ответственности. Пошлем их на дело!“ Так и здесь: взрослого накажут, а юный блогер просто прикроет интересы взрослых людей», — заключила она.