Любовь к колготкам в мороз может обернуться неприятностями. Неправильный выбор приведет к болезням и обморожению

В европейской части России началась настоящая русская зима. Но даже в крепкие морозы находятся экстремалы, которые одеваются не по погоде. Женщины, например, не отказываются от капроновых колготок. Аксессуар на холоде не согреет и даже способен нанести вред.

Синтетика только охлаждает ноги. Поэтому колготки обычно носят только в помещении или когда тепло, пояснила «360» врач-терапевт Людмила Лапа.

«В холодную погоду они точно не смогут согреть. Нужно носить [колготки] только с хлопчатобумажной или шерстяной ниткой. Если надели капроновые колготки, то обязательно с брюками, чтобы тепло сохранялось», — сказала она.

Секрет сохранения тепла

Многослойность в одежде в морозы очень важна. Поэтому, подчеркнула Лапа, и стоит носить колготки под брюки.

Когда мы надеваем несколько сразу вещей, то воздушное пространство сохраняет тепло. Оно не выходит никуда и греет нас Людмила Лапа врач-терапевт.

С мнением коллеги согласилась и врач-терапевт Ольга Минина. Капрон она назвала достаточно тонким материалом, который не обладает достаточной для холодов теплоемкостью.

«Под брюки теплее будет. Лучше в морозы выбирать трикотажные или шерстяные ткани, оптимально — термобелье, которое обладает воздухопроницаемостью и может отводить влагу. Вы не будете потеть и переохлаждаться», — заметила специалист.

Красота требует жертв

Минина предупредила любительниц носить колготки зимой о высокой вероятности возникновения различных заболеваний органов малого таза.

«Циститы неизбежны. Банально происходит переохлаждение», — добавила терапевт.

По словам Лапы, заболеть из-за неправильно подобранной одежды можно как банальным ОРЗ или ОРВИ, так и получить куда более серьезные проблемы — например, ревматизм.

Оба врача предупредили о риске получить повреждение кожи из-за ношения тонких колготок в мороз. Раздражение обычно никак не проявляется, но кожа белеет — колготки только усугубляют ситуацию.

«Ухудшается микроциркуляция, не происходят такие реакции, которые греют нас, восстанавливают и поддерживают температуру на постоянном значении 36,6 градуса», — сказала Людмила Лапа.

Естественно, сами эти колготки потом достаточно сложно снимать. Они не то что приклеиваются — скорее, скукоживаются на ногах, уменьшаются в размерах и могут сползать на холоде. Это все не очень удобно Людмила Лапа.

Минина допустила и обморожение. Она привела в пример случаи, когда женщины надевали колготки при экстремально низкой температуре, и капрон просто примерзал к ногам. Пострадавшим приходилось обращаться за медицинской помощью.

«Если выбирать, оказаться на морозе в капроновых колготках или без, то лучше все-таки в них. Будет хотя бы какой-то слой, который будет защищать, но недолго», — подчеркнула терапевт.

Лапа посоветовала выбирать колготки большего размера, чтобы можно было их надеть повыше, или все же остановить выбор на тех, где есть шерстяная нить. Они синтетические, но с высокой плотностью. Чем выше этот показатель, тем колготки теплее.

«20 ден вообще бесполезно надевать, в 40 ден, я уверена, тоже холодно будет. А вот 70 ден — плотные и теплые, а если еще и ниточкой шерстяной, то вообще хорошо!» — заключила врач.