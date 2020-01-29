Любовь к Китаю сильнее коронавируса. Россияне продолжают заказывать с Aliexpress и ужинать суши

Коронавирус никого не убил в России, но этого недостаточно, чтобы граждане чувствовали себя спокойно. Многие люди сдают билеты на самолеты, авиакомпании отменяют рейсы в Китай. А что происходит у организаций, которые живут за счет продажи китайских товаров или приготовления азиатской еды?

Число умерших из-за китайского коронавируса 2019-nCoV, который появился в конце декабря 2019 года, достигло 132 человек. Почти шесть тысяч человек в Китае уже заболели пневмонией, 1459 из которых заразились только за последние сутки. Всему виной новый тип коронавируса.

В России до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заражения китайским коронавирусом, да и продажи аптек упали из-за здоровых россиян. Однако новости со всего мира о заболевании все больше давят на психику людей: создание нового штаба по борьбе с вирусом во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой; отмена «Уральскими авиалиниями» ряда рейсов в Европу из-за эпидемии; новость о первом случае заболевания коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах и других.

В то же время далеко не все россияне отказываются от путешествий в Азию из-за ситуации с вирусом. Если граждане планировали ехать в Китай, то они просто перебронируют свои заявки, меняя страну, например, на Таиланд и Вьетнам. В то же время именно с китайским направлением ситуация очень сложная — туроператоры могут потерять несколько миллионов долларов из-за приостановки продаж туров в Китай в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия24».

Страх перед путешествиями в страну, где вирус распространяется стремительными темпами, не удивителен. Однако россияне испугались не только сферы туризма, но и других, более житейских вещей — посылок из Китая.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Кряжев

Китайские посылки

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что посылки из Китая безопасны, и случаев заражения коронавирусом через такие отправления нет.

«Сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», — сказала Попова.

Но прислушались ли россияне к словам Поповой? «360» пообщался с несколькими службами доставки посылок и товаров и узнал, как ситуация с коронавирусом изменила их работу. Оказалось, что на работу AliExpress новости о коронавирусе никак не повлияли.

Пресс-секретарь Alibaba Group (владелец AliExpress) Антон Пантелеев сказал «360», что спрос на товары из Китая не уменьшился.

Пока рано говорить про какую бы ни было динамику. Сейчас китайский новый год — традиционное затишье. Нельзя сравнить с чем-то. В традиционный китайский новый год так принято — отправлений меньше Антон Пантелеев.

Более того, нет никаких изменений и по времени доставки товаров. По словам Пантелеева, очень большое количество людей поддерживает китайских продавцов, оставляя много позитивных отзывов.

Менеджер отдела международного развития службы доставки СДЭК Сергей Гуменюк согласился, что во время китайского нового года вообще нет трафика из Китая. В разговоре с «360» специалист также напомнил, что посредством почты вирус не распространяется.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Сейчас идет китайский новый год. Никакого трафика нет вообще. Для них неделя до китайского нового года и неделя после — это «нифиганеделание». Мы в плане Китая затаились, просто сидим и ожидаем, что будет после <…> Мы не видим изменений. Я нигде не видел, чтобы с посылками коронавирнус распространялся Сергей Гуменюк.

Азиатская кухня

Сами китайцы резко отказались от покупок крабов из России на фоне ситуации с вирусом. Дело в том, что жители страны перестали ходить в рестораны и заказывать там деликатесы, сказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Более того, популярные в Китае рестораны «Хайдилао» закрылись из-за эпидемии.

А что касается россиян? Как история с опасным заболеванием повлияла на спрос на азиатскую кухню? «360» связался с некоторыми профильными ресторанами и выяснил, что никаких потерь или снижения спроса на азиатскую кухню не наблюдается.

Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко поделился с «360», что история с коронавирусом не сказалась на прибыли ресторана.

Никак не повлияла, потому что наш ресторан, который находится в Москве, управляется русскими людьми. И каких-либо прямых связей, кроме как поставки бакалейной продукции из Китая, у нас нет. Бакалейная продукция — это масло, уксус, специи. Они вакуумированы и вирус через эти продукты не передается Станислав Лисиченко.

Лисиченко отметил, что вирус не передается через продукты питания.

Источник фото: РИА «Новости» / Мария Селиванова

Бывший PR-директор сети ресторанов «Тануки», действующий PR-директор бара-кафе «Батон» в Подольске и кафе-кондитерской «Мильфей» в Пушкино (в обоих заведениях широкий ассортимент суши и роллов) Светлана Труханова рассказала, что ее рестораны много времени уделяли что до появления вируса, что после этого события. Однако новость о заболевании никак не сказалась на посещаемости заведения.

На текущий момент никак. У нас «Батон» специализируется на азиатской кухне, японской по Подольску. И Пушкино — кафе-кондитерская «Мильфей», в которой так же представлено японское меню. И там, и там спрос не уменьшился. Мы на себе пока это не чувствуем. Наши гости ничего не боятся и доверяют нам Светлана Труханова.

Труханова отметила, что в адрес обоих ресторанов не пишут негативные комментарии, да и отказов от азиатской еды тоже не было в последнее время.

Генеральный директор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин поделился с «360», что конкретно новости о коронавирусе никак не повлияли на посещаемость торговых точек, однако все-таки есть одна вещь, из-за которой посетителей стало меньше — это период распространения в России простудных заболеваний. То есть речь не о коронавирусе, а о любой ОРВИ, которая любит людные места.

Это повлияло на посещаемость в том контексте, что люди стали меньше ходить по торговым центрам. «Воккер» никто не боится посещать — люди как покупали, так и покупают. Но в целом люди стали меньше по торговым центрам ходить, опасаясь какого-то контакта. Видим глобальное снижение посещений в целом по торговым центрам в Москве Антон Красулин.

распространение коронавируса началось в китайском городе Ухань. Сначала никто ничего не понимал — простуда и простуда, ничего особенного. Но потом начали заражаться и умирать люди, а зараза распространилась на многие страны мира, даже самые отдаленные от Китая. Предположительно, заболевание берет свое начало с одного из рынков Ухани. Эта торговая точка реально жуткая. Но не такая одинокая, как виды оставленного города.