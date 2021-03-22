«Любовь — это инстинкт». Главное из интервью скопинского маньяка Ксении Собчак
Скопинский маньяк Виктор Мохов, обретший славу после 17 лет тюрьмы, дал резонансное интервью журналистке Ксении Собчак. Он признался, что внимание прессы ему «по кайфу». А еще он заявил, что одна из его жертв давно не рожала, поэтому надо ей «заняться». Пострадавшая призналась, что маньяк изнасиловал их за это время раз 900.
Насилие и голод
Екатерина Мартынова, одна из пострадавших, рассказала, что по утрам маньяк кормил их тушенкой и крупами. Иногда были сезонные овощи и фрукты. Но от запаха яблок сорта «антоновка» ее до сих пор воротит. Из интервью стало ясно: секс у маньяка с жертвами был постоянный. Женщина заявила, что их обеих он изнасиловал раз 900.
«Ему дали 17 лет. Он нас с Леной изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы», — возмутилась Мартынова.
О вкусах маньяка
Екатерина Мартынова и Елена Самохина почти 3,5 года прожили в бункере маньяка. Но, судя по настрою Мохова, сейчас он несильно страдает от содеянного.
«Вину свою искупил. Что, теперь всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — ответил он.
Он признался Собчак, что ему всегда нравились красивые девушки, которые игнорировали его и не обращали на него внимания. По его словам, не сильно привлекательные женщины сами вешались к нему на шею, но в этом случае уже он их игнорировал.
Я всегда выбирал таких самых-самых. <...> Любовь — это инстинкт
Тяга к насилию
Одно из самых сомнительных высказываний насильника — о том, что он вспоминает о своей жертве в сексуальном плане.
«От меня родила Елена, больше не рожает. Не знаю… Наверное, надо опять мне заняться ей. Там, на зоне, одни мужики, так глаза на них не смотрят. А как женщину видишь, так настроение поднимается», — сказал бывший заключенный, улыбаясь.
«Простенький и сексуально озабоченный»
Экспертом в интервью выступила Анна Кулик — она работает с ФСБ и Следственным комитетом. По ее словам, Мохов не соответствует стереотипному образу маньяка, который кажется страшным и агрессивным. Но вряд ли его жертвам от этого легче.
«Мохов выглядит достаточно скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гедонистическим, малоэмоциональным, но и не интеллектуальным», — отметила эксперт.
О судьбе пострадавших
Мартынова рассказала, что пока они сидели в бункере, старались жить привычной жизнью. Конкретно она сочиняла стихи и рисовала. А Елена Самохина учила английский язык.
«Ну, после выхода на свободу мое первое и главное желание — попросить прощения у потерпевших. Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые пришлось пережить по моей вине. Я к тебе и к Лене всегда относился с уважением», — сказал Виктор Мохов.