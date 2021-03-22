Скопинский маньяк Виктор Мохов, обретший славу после 17 лет тюрьмы, дал резонансное интервью журналистке Ксении Собчак. Он признался, что внимание прессы ему «по кайфу». А еще он заявил, что одна из его жертв давно не рожала, поэтому надо ей «заняться». Пострадавшая призналась, что маньяк изнасиловал их за это время раз 900.

Насилие и голод

Екатерина Мартынова, одна из пострадавших, рассказала, что по утрам маньяк кормил их тушенкой и крупами. Иногда были сезонные овощи и фрукты. Но от запаха яблок сорта «антоновка» ее до сих пор воротит. Из интервью стало ясно: секс у маньяка с жертвами был постоянный. Женщина заявила, что их обеих он изнасиловал раз 900.

«Ему дали 17 лет. Он нас с Леной изнасиловал не один раз, а примерно по 900. То есть нужно судить за каждый отдельный эпизод, я считаю. Значит, надо менять законы», — возмутилась Мартынова.

О вкусах маньяка

Екатерина Мартынова и Елена Самохина почти 3,5 года прожили в бункере маньяка. Но, судя по настрою Мохова, сейчас он несильно страдает от содеянного.

«Вину свою искупил. Что, теперь всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — ответил он.

Он признался Собчак, что ему всегда нравились красивые девушки, которые игнорировали его и не обращали на него внимания. По его словам, не сильно привлекательные женщины сами вешались к нему на шею, но в этом случае уже он их игнорировал.

Я всегда выбирал таких самых-самых. <...> Любовь — это инстинкт Виктор Мохов.

Тяга к насилию

Одно из самых сомнительных высказываний насильника — о том, что он вспоминает о своей жертве в сексуальном плане.

«От меня родила Елена, больше не рожает. Не знаю… Наверное, надо опять мне заняться ей. Там, на зоне, одни мужики, так глаза на них не смотрят. А как женщину видишь, так настроение поднимается», — сказал бывший заключенный, улыбаясь.

«Простенький и сексуально озабоченный»

Экспертом в интервью выступила Анна Кулик — она работает с ФСБ и Следственным комитетом. По ее словам, Мохов не соответствует стереотипному образу маньяка, который кажется страшным и агрессивным. Но вряд ли его жертвам от этого легче.

«Мохов выглядит достаточно скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гедонистическим, малоэмоциональным, но и не интеллектуальным», — отметила эксперт.

О судьбе пострадавших

Мартынова рассказала, что пока они сидели в бункере, старались жить привычной жизнью. Конкретно она сочиняла стихи и рисовала. А Елена Самохина учила английский язык.

«Ну, после выхода на свободу мое первое и главное желание — попросить прощения у потерпевших. Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые пришлось пережить по моей вине. Я к тебе и к Лене всегда относился с уважением», — сказал Виктор Мохов.