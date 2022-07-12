Любовь до гроба. Странная женщина два года преследует главного редактора Buro 24/7

Главный редактор Buro 24/7 Катя Дарма заявила о преследованиях на протяжении двух последних лет. Неизвестная женщина пишет журналистке в соцсетях, звонит по телефону и угрожает ей и ее близким. При этом девушка то признается в любви Дарме, то говорит о том, как ее легко можно убить. Журналистка подчеркнула, что законного способа повлиять на ситуацию нет, а она уже попросту боится за свою жизнь. Юристы же уверены: написать заявление в полицию стоит.

Главного редактора Buro 24/7 преследует женщина

Главного редактора онлайн-издания Buro 24/7 Катю Дарму уже два года преследует неизвестная женщина. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале DRMA Queen, приложив к публикации скриншоты посланий поклонницы.

«Уже два года меня преследует сталкер, девушка по имени Мира Миру 1986 года рождения. Речь идет не только о Сети, где она навязчиво пишет мне, звонит иногда по сто раз за день (с разных номеров, разумеется), моим близким, написывает на e-mail и [рассылает] сообщения всем, до кого может достучаться, шлет оскорбления и угрозы (изнасиловать, задушить, убить, облить кислотой, чего только не было…) и физически преследует меня в офисе и на публичных мероприятиях в Москве», — рассказала Катя Дарма.

Источник фото: Telegram/DRMA Queen

Также, по словам Дармы, сталкер создала аккаунт в социальной сети от имени умершего отца журналистки. Спустя всего несколько месяцев после кончины мужчины навязчивая поклонница начала писать редактору от его лица. Сама Дарма полагает, что так девушка пытается привлечь ее внимание. Журналистка уже заметила, что настроение у преследовательницы проявляется циклами.

«Любовь и признания — маниакальная одержимость — агрессия на отсутствие обратной связи — гнев, страшные оскорбления и не менее страшные действия — вина и стыд, извинения — любовь и признания. И далее по кругу», — пояснила редактор.

Источник фото: Telegram / DRMA Queen

Общественное порицание как наказание

Дарма в своем сообщении подчеркнула, что легальных способов борьбы с действиями навязчивой поклонницы нет, так как нет состава преступления. Именно поэтому журналистка и выложила свой текст в Сеть.

«Я долго терпела, думала, что обсессия по незнакомому человеку рано или поздно должна закончиться. Находила в себе сочувствие, даже после самых кошмарных поступков, так как очевидно, что человек серьезно болен. Однако мне страшно за себя и своих близких. Я долго не хотела писать этот пост, но боюсь, кроме общественного порицания и культуры отмены, нет других способов выстроить щит против таких ситуаций», — написала Дарма.

Источник фото: Telegram / DRMA Queen

Заявление в полицию может исправить ситуацию

Тем временем написать заявление в полицию все же стоит. В этом уверен адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. По его словам, речь идет о привлечении к ответственности за угрозы. Есть соответствующая статья УК.

«Обязаны провести доследственную проверку. Если есть основания для того, чтобы опасаться, по разным причинам, возбуждается уголовное дело. Суд привлекает к ответственности», — пояснил Новицкий.

Он подчеркнул, что звонков и сообщений с угрозами вполне хватит для этого. И обидчик может получить год-полтора условно и запрет на приближение к истцу. Возможно, человек попросту нуждается в психиатрическом лечении, которое также может назначить суд.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш, в свою очередь, порекомендовала в таких ситуациях нанимать частного детектива. Он может провести расследование и установит личность человека: с какого адреса идут сообщения и так далее.

«Это может быть не девушка вовсе, а мужчина. Может, действительно психически больной человек, не стабильный. Скорее всего, это не женщина, а мужчина, потому что он преследует женщину и требует внимания. <…> Соцсети многим людям дают замену тех взаимоотношений, которых у них нет. <…> Нужно найти возможность установить, кто именно это пишет», — подчеркнула Ярмуш.

Она пояснила, что формально действия преследователя действительно подпадают под статью. Но практика показывает, что для доведения дела до суда нужна реальная угроза — буквально, чтобы обидчик бежал с ножом за жертвой. Ярмуш пояснила, что, к сожалению, за угрозы в Сети наказывают редко.