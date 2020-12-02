Локдаун пришел на кухню. Как пандемия изменила пищевые привычки и заставила любить витамины

Коронавирус изменил жизнь каждого человека: появились новые правила, начал действовать ряд ограничений вплоть до полного локдауна. Люди стали больше времени проводить дома, отказываясь от обычного распорядка дня. В Европе из-за пандемии изменились даже пищевые привычки. Из-за длительных ограничений европейцам пришлось пересмотреть свое отношение к еде — начиная от того, где и как покупать продукты, и заканчивая приготовлением блюд.

К такому выводу пришли ученые группы университетов во главе с университетом Орхуса в Дании. Они изучили мнение пяти тысяч жителей 10 разных стран Европы: Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Польше, Румынии, Франции, Финляндии и Швеции. Авторы исследования уверены — эти изменения сохраняться надолго и останутся, даже когда пандемия завершится.

Как стали покупать продукты?

Исследователи выявили, что самые сильные изменения коснулись того, как европейцы покупают продукты. 45% опрошенных рассказали, что в период пандемии стали чаще заказывать еду через онлайн-магазины, при этом начали реже пользоваться этой услугой только 10%.

45% европейцев отметили, что из-за коронавируса стали более тщательно планировать походы за покупками, а 28% опрошенных заявили, что стали делать незапланированные приобретения намного меньше. Еще 47% начали закупать продукты оптом, а не в розницу, как раньше.

Более 33% лишились части доходов или остались без работы. Из-за этого они стали испытывать трудности с покупкой продуктов и теперь предпочитают более дешевую еду, чем раньше. При этом их не смущают товары даже неизвестных брендов. Почти треть респондентов подчеркнула, что пандемия заставила их всегда проверять стоимость еды, прежде чем положить ее в корзину — даже если продукт недорогой.

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Здоровая пища стала модной

По данным исследования, жители Европы стали чаще покупать фрукты и овощи — несмотря на финансовые проблемы из-за пандемии. Кроме того, значительно выросло потребление молочных продуктов, приправ, специй и муки. Алкоголь и полуфабрикаты, наоборот, стали покупать намного реже.

По данным исследования консалтингового агентства InsightsNow, в начале этого года люди уделяли намного меньше внимания содержанию в еде витаминов и минералов. Однако с приходом пандемии потребители изменили свое отношение к этому — наибольшей популярностью стали пользоваться продукты, которые содержат много микро- и макроэлементов, пробиотиков, а также могут повышать иммунитет.

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Кухня заменила рестораны

Жители Европы рассказали, что стали проводить на кухне намного больше времени, чем раньше. Они отметили, что поменяли свои привычки благодаря дистанционной работе, которую ввели из-за пандемии. 36% респондентов сообщили, что им понравилось тратить время на приготовления пищи, когда страны ввели полный локдаун.

Из пяти тысяч человек почти 40% успели попробовать приготовить новые блюда, а около 33% стали чаще есть в кругу семьи. Они подчеркнули, что с приходом пандемии приемы пищи стали играть для них более важную роль, чем до самоизоляции.