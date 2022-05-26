Многие ошибочно полагают, что Люберцы — это дальняя окраина Москвы. На самом деле это самодостаточный город, который многое дал культуре, архитектуре и технике. Любители литературы найдут тут следы Маяковского и его роковой любви к Лиле Брик, а те, кто решит просто погулять, внезапно окажутся в сказочном городке. Специально для «360» урбанист и краевед Павел Гнилорыбов рассказал об истории города и достопримечательностях, которые стоит посмотреть.

История города берет начало в 1621 году — тогда было первое упоминание деревни Люберцы. В разное время эта территория принадлежала дворянам Милославским, приближенному Петра Великого Александру Меньшикову, а позднее — будущему императору России Петру III.

В Люберцы стоит приехать ради локальных достопримечательностей, и здесь их немало: деревянные дома, дачная архитектура дореволюционного периода, а также здания советского периода.

«Здесь можно слоями наблюдать, как росло и развивалось ближнее Подмосковье», — отметил Гнилорыбов.

Наташинские пруды

Один из уголков Люберец — территория бывшего поселка Наташино. В начале XX века землю здесь выкупил известный коммерсант Евгений Скальский. При нем в поселке вырыли пруды, благоустроили парки и начали продавать дачные участки. Название им дали в честь самой любимой дочери коммерсанта Наташи.

«Здесь москвичи проводили выходные или весь дачный сезон — от мая до сентября. Отдушиной для них стала рыбалка на прудах, где водились красные и белые караси, а также пескари. Развлечение привлекло в Люберцы большое количество москвичей, и к началу XX века здесь было уже около 130 дач», — рассказал Гнилорыбов.

Вокруг прудов сложились городские легенды. По одной из них, пруд вырыли в честь совершеннолетия любимой дочери коммерсанта Скальского. По другой, в 1960-е в нем нашли и вытащили фюзеляж самолета Ил-18.

В Наташино сохранилась колоритная Троицкая церковь, которую построили на деньги местных жителей. В годы советской власти это была единственная не закрывшаяся церковь.

И Троицкая церковь, и Наташинские пруды остаются в наше время напоминанием о существовавшей здесь дачной идиллии Павел Гнилорыбов.

Дом инженера Круминга

В Люберцах стоит деревянный особняк с мезонином, который строили для управляющего заводом по производству тормозных приборов. Но позже он перешел в руки инженера Николая Круминга.

«Хотя Круминг покинул советскую Россию, такой огромный дом не могли не использовать по назначению. Сначала в нем были ясли, потом — филиал краеведческого музея. Последние 20 лет он был в неприглядном состоянии», — отметил урбанист.

В 2010-х годах дом отреставрировали, и теперь в нем расположены выставки европейской мебели XVIII–XIX веков, изобразительного искусства и антиквариата.

«Очень здорово, что в XXI веке дом Круминга получил новую жизнь. Потому что таких старых деревянных представительных особняков в Люберцах немного», — добавил Гнилорыбов.

Дачный поселок Малаховка

В городском округе Люберцы находится поселок Малаховка. Он стоит в одном ряду с Переделкином, Кратовом и другими московскими дачами, в которых бродит дух старых писателей.

Гнилорыбов отметил, что еще до революции здесь построили первые дачи, аптеки, почтовые отделения и великолепный летний театр, где в 1915 году дебютировала Фаина Раневская. На его сцене пели Федор Шаляпин и Александр Вертинский. К сожалению, до наших времен театр не сохранился.

Для деятелей культуры, искусства и художников Малаховка всегда была желаемым центром притяжения. Здесь познакомились Владимир Маяковский, Лиля Брик и ее муж Осип Брик. Так возник один из главных любовных треугольников русской литературы XX века. В разное время здесь гостили Иван Бунин, Сергей Есенин и Владимир Гиляровский.

Малаховка также стала центром инноваций. Здесь открылась первая в стране гимназия с совместным обучением мальчиков и девочек. Здесь же появилась первая в Подмосковье электростанция.

Музей имени Юрия Гагарина

Юрий Гагарин жил во многих городах, и Люберцы тоже оставили след в его биографии. После окончания шестого класса будущий космонавт рвался поступить в ремесленное училище в Москве, но набор быстро закончился. В итоге Гагарин поступил в ремесленное училище в Люберцах, где не только учился, но и играл в духовом оркестре на трубе.

В Люберцах Гагарин одновременно посещал вечернюю школу рабочей молодежи. В 1951 году он окончил литейное училище с красным дипломом и получил специальность литейщика-формовщика. Гагарин впоследствии тепло отзывался о родном училище и дважды его посещал: в 1965 году и незадолго до гибели, в 1968-м.

Перед входом в училище ему установили памятник, на котором космонавт изображен шагающим по орбите Земли. Точные копии монумента стоят в Ижевске и Лондоне.

Источник фото: телеканал «360»

Люберецкий дворец культуры

Помимо дореволюционных памятников архитектуры в Люберцах стоит монументальный дворец культуры, который возвели в 1962 году.

В 1970-е годы жизнь здесь била ключом. В его стенах проводили музыкальные и танцевальные вечера, выступали звезды советской эстрады. Эти стены также помнят Владимира Высоцкого, который неоднократно выступал в Люберцах.

На концерты Высоцкий одевался просто — белая рубашка или черный свитер. Однажды во дворце культуры готовилось его выступление. На входе была огромная толпа, в которой музыкант затерялся. Поначалу его не узнали и долго не хотели впускать Павел Гнилорыбов.

В 1980 году в люберецком дворце культуры состоялось одно из финальных выступлений Владимира Высоцкого. С тех пор прошло более 40 лет, а ДК — все еще востребованная площадка для выступлений.

Губернская книжная ярмарка

Во время прогулки по Люберцам не ожидаешь, что попадешь в сказку, но она показывается из-за поворота. Комплекс книжной ярмарки напоминает городок из сказки Ганса Христиана Андерсена.

«Здесь флюгеры, пряничные домики, мозаики, витражи. Повсюду интересные псевдоготические формы», — отметил Гнилорыбов.

По словам урбаниста, на Губернской книжной ярмарке есть несколько десятков магазинов для любителей чтения, художников и всех творческих людей. Даже если кто-то приходит сюда не за покупками, то попадает в удивительную сказочную атмосферу.