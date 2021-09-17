Ляп в сериале «Ход королевы» довел Netflix до суда на $5 млн. Успех реальной шахматистки принизили ради вымышленной

Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала «Ход королевы». В одном из эпизодов про нее говорилось, что она не играла против мужчин, а на самом деле она выступила против 59 шахматистов-мужчин. Ошибку мог не заметить и консультант сериала Гарри Каспаров.

Советская шахматистка Нона Гаприндашвили обратилась в американский суд с иском к создателям сериала «Ход королевы». Первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин, требует от компании Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

В сериале, который стартовал в октябре прошлого года, есть эпизод, события которого относятся к 1968 году. В нем комментатор сообщает об одном из персонажей: «Это Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин». Netflix считает претензии спортсменки необоснованными.

Однако в реальности к этому времени пятая в истории шахмат чемпионка мира уже сыграла против 59 мужчин. Причем с 28 из них она сразилась во время одной игры. Ее противниками в числе прочих были такие всемирно известные гроссмейстеры, как Борис Спасский и Михаил Таль. В честь Гаприндашвили тбилисская фабрика «Иверия» даже выпустила духи «Нона» в керамическом флаконе в виде шахматной фигуры.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины в игре эмоциональнее

Международный гроссмейстер, директор школы «Лабиринты шахмат» Яна Мельникова в разговоре с «360» подтвердила, что в сериале прозвучала ложь: Нона Гаприндашвили играла против мужчин. При этом гроссмейстер отметила, что многие мужчины действительно более успешны за шахматной доской.

«Но это связано не с более выдающимися интеллектуальными способностями. Дело в том, что женщины по природе своей более эмоциональные и это может мешать им в игре. Но в истории шахмат достаточно примеров женщин, которые очень успешно играли с мужчинами», — отметила Яна Мельникова.

Среди прочих она привела в пример Юдит Полгар, которую считают сильнейшей современной шахматисткой планеты. Она принципиально соревновалась только с мужчинами и отказывалась играть за чемпионство среди женщин. Среди прочих Полгар обыгрывала Анатолия Карпова и Гарри Каспарова.

Консультант не заметил ошибки

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сказал «360», что Нона Гаприндашвили абсолютно права в своем возмущении. Возможно, кто-то другой мог бы не обратить внимания на этот эпизод, но она человек горячий. И ей обидно, что ее чуть ли не назвали трусихой.

«Первой с мужчинами отважилась играть Вера Менчик — самая первая чемпионка мира по шахматам. Нона Гаприндашвили стала первой, кто стал играть с мужчинами, в истории послевоенных шахмат. Если память мне не изменяет, то в 1968 году она уже была со званиями и женского гроссмейстера, и мужского. А последнее звание можно получить, только играя с мужчинами», — отметил Анатолий Карпов.

Международный гроссмейстер отметил, что раньше у мужчин и женщин была ощутимая разница в игре, причем слабый пол был значительно слабее и за шахматной доской. Однако сейчас многие женщины имеют мужские звания гроссмейстеров и играют в командных соревнованиях и на международных турнирах наравне с гроссмейстерами-мужчинами.

«Видимо, ошибку с Гаприндашвили проглядел Гарри Каспаров — он выступал консультантом фильма. Возможно, он не обратил внимания из-за того, что шахматистку назвали „русской“, а не „советской“ чемпионкой. Кстати, Нона Гаприндашвили — пионер женской шахматной школы Грузии», — сказал гроссмейстер.

Эта школа, добавил Анатолий Карпов, доминировала со времен чемпионства Гаприндашвили до 90-х годов прошлого века. Сейчас грузинская шахматная школа крепко просела, а вот с 60-х по 80-е годы грузинские шахматистки были в числе ведущих спортсменов мира.

Иск можно было подать и в России

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов СМИ Федор Кравченко рассказал «360», что дело будет рассматриваться в Центральном окружном суде штата Калифорния (США). Но подобный иск Ноны Гаприндашвили мог бы быть удовлетворен и в российском суде.

«И если такие сведения будут показаны каким-то российским вещателем, то можно будет предъявлять иск не только к тем, кто изготовил фильм, но и к тем, кто его показал. Перспектива дела по российскому законодательству будет зависеть от того, смогут ли представители шахматистки доказать два ключевых обстоятельства», — пояснил Федор Кравченко.

Во-первых, те сведения, которые шахматистка перечислила в иске, в российской судебной практике обычно не признаются порочащими, отметил юрист. Поэтому Гаприндашвили, как истец, должна доказать суду, что они не соответствуют действительности, например, с помощью документов. Во-вторых, гроссмейстер должна доказать, что неверные сведения относятся именно к ней.

«Если Netflix не сможет доказать, что фильм был, например, художественным, а частичное совпадения имен и фактов в нем — случайность, то шахматистка сможет потребовать от компании удалить не соответствующие действительности сведения и опубликовать опровержение», — сказал Федор Кравченко.