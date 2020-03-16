Последняя дискотека Лизы Черновой. Какие тайны остались после признания убийцы

Чуть больше недели назад, 7 марта, в селе Бокино Тамбовской области пропала 13-летняя Лиза Чернова. Она ушла на дискотеку в честь 8 Марта, а домой так и не вернулась. Спустя четыре дня ее тело нашли, 13 марта состоялись похороны. «360» рассказывает, что известно о пропаже и убийстве Лизы Черновой.

Слышали крики, преследовала иномарка

Накануне 8 Марта в бокинском клубе проходила дискотека — собрались потанцевать подростки. Среди них была 13-летняя Лиза Чернова. Мама Лизы Татьяна просила вернуться ее пораньше, потому что не хотела, чтобы дочь слишком задерживалась.

Лиза звонила маме и когда пришла на дискотеку, и когда ушла — девочка сказала, что идет мимо магазина и скоро будет дома. Поэтому мать и забеспокоилась сразу, когда ребенок не пришел вовремя. В последний раз Лиза попала на камеры в селе в 21:45. Дискотека должна была закончиться в 22:00.

«Потом люди слышали крики, и там была какая-то подозрительная машина. Номера и марку машины называли разные. Мы уже запутались. Девочки, которые оставались в клубе, слышали какие-то визги. Она звала о помощи», — рассказала Татьяна.

Вскоре в Сети появилось видео, на котором якобы знакомые с Лизой девочки рассказывают, что видели, как она уходила и ее преследовала машина. «Когда она домой шла, она успела позвонить маме и сказать, что ее преследует серебристая иномарка. И все, потом ее уже похитили», — вспомнили они.

Кроме того, девочки уверены, что за подругами Лизы тоже следили, а в ночь убийства за девочкой якобы шли люди, которые не могли не слышать, как она говорит маме о преследователе.

Убийца сдался сам

Уже 9 марта в местную полицию пришел с повинной 35-летний житель Котовска Александр Липатов. Он рассказал, что сбил девочку вечером 7 марта, как раз тогда, когда она должна была возвращаться домой с дискотеки. Затем он, решив, что девочка умерла, и испугавшись, якобы увез тело и сбросил в реку недалеко от села Бокино. Об этом сообщил СК по Тамбовской области.

Искать пропавшую школьницу местные жители начали почти сразу, к ним скоро присоединились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», МЧС и полиция, всего в поисках участвовали порядка 600 человек. После признания подозреваемого к розыску подключились водолазы.

Дно реки Цны, на которую указал подозреваемый, водолазы обследовали двое суток, но так ничего и не обнаружили. Волонтеры и полиция продолжали искать ребенка, нашли только к вечеру 11 марта — закопанным в лесу рядом с городом Котовском, где живет подозреваемый, и приблизительно в 11 километрах от села, где пропала Лиза.

Следователи уже изучили машину подозреваемого, но экспертиза следов ДТП не обнаружила. При этом «биологические следы» девочки в машине все же есть, значит, Лиза действительно побывала в ней.

Поиски и версии убийства

На протяжении двух дней — между признанием Александра Липатова и обнаружением тела девочки — подозреваемый несколько раз менял свои показания. Сначала убийство Лизы он объяснял несчастным случаем — сбил на машине и сбросил тело в реку. Потом стал утверждать, что зарезал ребенка.

Родители Лизы уверены, что так Липатов тянет время, хочет запутать следствие и скрыть следы изнасилования. «Сначала он говорил, что ее зарезал и закопал, но это нужно показать где. А потом он сказал, что нечаянно сбил ее на дороге. Но это неправда, даже по времени не сходится. Следы должны были оставаться, а их нет», — добавила мать девочки.

Экспертиза показала, что Лизу задушили — причиной смерти называют «механическую асфиксию». Судмедэксперты также рассказали о черепно-мозговой травме, синяках и кровоподтеках на лице у ребенка. Версию о том, что Лизу сбил автомобиль, после заключения экспертов не рассматривают.

Telegram-канал «112» подтвердил версию родителей Лизы о том, что ее также изнасиловали. «Хочу, чтобы полиция отработала честно и достойно. Чтобы не скрыли факт того, что было групповое изнасилование, а не наезд на пешехода, как утверждает подозреваемый», — передает слова отца Лизы Алексея Чернова НТВ.

13 марта Лизу Чернову похоронили, в последний путь ее проводить пришли десятки людей. Но закрывать дело пока рано — мотив убийства, как и многое другое, следователям только предстоит выяснить.