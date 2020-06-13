Сорванные крыши и перевернутые машины. Ливни, ветер и град накрыли Россию

Лето началось в России с очень переменчивой погоды. Города жарило солнце, на смену которому приходили ливни, грозы и шквалистый ветер. В некоторых местах непогода не нанесла большого ущерба, а где-то повалило деревья и оборвало провода. Местные жители поделились кадрами стихии в соцсетях.

Ураган с сильным порывистым ветром накрыл Ставропольский край 12 июня. Там непогода повредила крыши домов, нарушила электроснабжение и опрокинула девять машин и две фуры. В некоторые моменты скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

Источник фото: vk.com/club79367238

Плохая погода не обошла стороной и Барнаул, где ураган сорвал крышу с торгового центра Plaza. На опубликованных кадрах видно, что ветер с легкостью поднял огромные металлические листы и понес их в сторону дороги. В итоге конструкция рухнула на проезжую часть с трамвайными путями и автомобили. К счастью, никого из жителей не задело.

«В настоящее время с проезжей части убраны листы кровли, движение транспорта полностью восстановлено. На месте работали специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Автодорстроя, администрации Центрального района», — сообщили в администрации Барнаула.

А вот в Тольятти шквалистый ветер вырывал деревья с корнем. Последствия непогоды оказались впечатляющими.

«Ураган в Комсомольском районе пронесся 12 июня 2020 года. За окном было все белое, сила ветра была невообразимой, полувековые тополя вырвало с корнем под асфальтом», — рассказала в соцсети жительница города.

Источник фото: vk.com/Марина Харитонова

Деревья также повалило и в московском регионе. Жители столицы и области наблюдали не только ветер, но и грозу с ливнями и молниями. Иногда начинал сыпаться град.

«Зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего — в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды», — сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Можайском районе падают деревья. Только за вчерашнюю ночь четыре елки по периметру свалились. Постарайтесь беречь себя и, возможно, воздержаться от поездок на дачу», — поделился с подписчиками пользователь.

Иногда в Подмосковье начинал сыпаться град.

В Екатеринбурге тоже все было неспокойно. Непогода добралась и туда.

«Впечатляющие кадры настоящего природного буйства. Деревья гнуло в дугу, кровли домов сносило порывами ветра, рвались провода, все это в Псковской области», — эта подпись к видео говорит сама за себя.

А в Ростове-на-Дону девушка засняла, как ураган унес пуфик с террасы на крыше дома на соседнее здание. При этом ограждение было довольно высоким, а между домами было расстояние.

Жители Пензенской области тоже наблюдали разгул стихии с дождем и сверканием молний. Автор ролика даже сравнил происходящее с апокалипсисом.

Если где-то просто поливало, то в поселке Николаевка Еврейской автономной области жителей бил град размером с мячик для пинг-понга.

«Да это какой-то кошмар. У кого машина стояла на север окнами, все, побило на фиг, рассаду побило. Ужас», — рассказывает за кадром женщина.

В ГУМЧС России по региону сообщили, что никто из местных жителей не пострадал. На место случившегося отправили оперативные группы спасателей и представителей администрации муниципального образования.