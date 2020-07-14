Ливень устроил в Краснодаре транспортный апокалипсис. Людям приходится плыть по пешеходным улицам

В Краснодаре сильнейший ливень затопил улицы и вызвал транспортный коллапс. Залило остановки трамваев, автобусов и троллейбусов, транспорт встал. Дождь начался в городе в полдень 13 июля и, как обещают синоптики, будет идти до вечера с перерывами.

Особенно от воды пострадала центральная часть города. Из-за дождя встали трамваи на пересечении нескольких улиц: Коммунаров и Гоголя, Ставропольской и Вишняковой, Красноармейской и Гоголя. Также затоплены оказались некоторые остановки общественного транспорта. Жители в социальных сетях называют город «краснодарской Венецией».

К жителям города обратился мэр Краснодара Евгений Первышов, который записал видео для краснодарцев. Он сообщил, что город затопило буквально за несколько минут и под водой находятся практически все улицы Краснодара. Также мэр выразил надежду, что скоро ливневки начнут справляться с ситуацией и вода уйдет.

В социальных сетях люди делятся видео с последствиями потопа. Одно из самых популярных — это спасение пассажиров затонувшего трамвая. Людей эвакуировали на лодках. Также опубликованы кадры плывущих машин и затопленных широких проспектов.

Жители Краснодара измерили высоту прибывшей воды и выяснили, что город затонул почти на 30 сантиметров. Вода в машинах, в квартирах, в общественном транспорте. Молодежь отнеслась к потопу с юмором, кто-то даже решил поплавать по городским волнам на надувном матрасе.

Представители Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара сообщили, что уже поступило как минимум 25 заявок на устранение подтоплений от горожан. Власти Краснодара обещают вывести на улицу спецтехнику.

Еще один потоп случился в Рузе 8 июля, где из-за ливня обрушилась дамба и несколько домов унесло потоками воды. Дороги и инфраструктуру города восстановят до 17 июля. Ведется работа по оценке ущерба.