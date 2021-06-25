Ливень прошелся лишь по части Москвы. Пока половину города затапливало, на другой только и мечтали об этом

Всю неделю жители столичного региона изнывали от аномальной жары. Синоптики обещали дожди и снижение температуры только в выходные, но неожиданно ливень начался в пятницу, 25 июня. Правда, повезло далеко не всем, так как осадки выпали локально. Те, кому посчастливилось застать долгожданный дождь, поспешили поделиться радостью в соцсетях.

Изначально синоптики обещали 25 июня жаркую погоду. Столбики термометров должны были показать до +36 градусов, а кратковременные дожди ожидались лишь на западе Подмосковья. В пятницу утром МЧС предупредило о возможных ливнях, грозе и граде. При этом спасатели отметили, что порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Позже сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что в течение дня ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и сухими грозами. При таком явлении капли дождя испаряются по пути к земле.

«Прогнозировать выпадение града практически невозможно. Он образуется не во всех облаках, которые ко всему еще и перемещаются. Поэтому где он выпадет, точно сказать нельзя. Но вероятность таких осадков сегодня есть», — подчеркнул синоптик.

В итоге Москву и область накрыли не просто кратковременные дожди, а сильные ливни с грозами и градом. В этот раз жители столичного региона встретили непогоду с радостью, потому что всю неделю стояла аномальная жара. В какие-то моменты воздух прогревался выше +35 градусов. Осадки пусть и ненамного, но охладили улицы и дома.

«Наконец-то дождались»

Град щедро прошелся по районам Новокосино, Новогиреево, Перово и некоторым другим. Многие успели заснять его на видео и выложить в соцсетях.

Обрадовался дождю даже хвостатый житель деревни Полтево городского округа Балашиха. При этом собаку ничуть не смутил град.

Москвичи не скрывали своей радости в сообщениях. Немудрено, ведь далеко не у каждого дома есть кондиционер, а вентилятор в жару не спасает.

«Я наконец-то наворожила дождь! С громом и молнией! Спасибо, Господи!» — написала одна из пользовательниц под своим роликом.

«Кто там дождь заказывал? Град бонусом», — подписала видео с непогодой жительница Московской области.

Кто-то успел запечатлеть самое начало грозы. Туча надвигалась прямо на гостиницу «Космос», расположенную рядом с ВДНХ.

В Рузском городском округе обошлось без града, но прошел небольшой дождь. В жару хороши даже небольшие осадки.

А в Измайлово за несколько минут успели появиться большие лужи. В некоторых местах дороги стали больше походить на реки.

В Кузьминках 25 июня наблюдался весь спектр погодных изменений. Если пролистать карусель, то можно увидеть, как на смену дождю пришло солнце.

«Два часа разницы и кардинальная смена погоды», — отметила автор снимков.

Были и те, кому удалось поймать момент удара молнии. Кадры получились впечатляющие.

«Ну и где дождик?»

Но с погодой повезло далеко не всем. В течение дня ливни с градом проходили локально, то есть лишь в некоторых районах Москвы и области. Пока в одних местах поливало, в других только гремело или же вовсе ничего не было.

«Ну и где дождик?» — задалась вопросом жительница Подмосковья.

В соцсетях собралось большое количество комментариев от людей, которым так и не посчастливилось застать долгожданный дождь. Многие подошли к ситуации с юмором.

«У кого дождь, не задерживайте, передавайте дальше», — пошутил мужчина.

«Может есть еще одна Москва?» — поддержал другой.

Некоторые пользователи просто делились своим местоположением и говорили, что у них все также сухо.

«Севера Москвы это вообще не коснулось», — пожаловались в Сети.

«Запад Москвы тишина — сухо и жарко», — написал один из жителей.

«На Ходынке нет дождя», — отметил пользователь.

«Павшинская пойма ждет дождя. Очень жарко и душно», — подчеркнул еще один.

«Жара возьмет свое»

Благодаря дождю в регионе стало прохладнее на пару градусов. Но температура все равно держалась в районе больше +30 градусов. Осадки принесла кучево-дождевая облачность, пояснил синоптик Александр Шувалов. По его словам, дождь немного остудит город, но затем жара продолжится.

«Дождь обязательно будет. После него температура понизится. Может, даже весьма значительно. Но потом жара возьмет свое», — заявил синоптик.

Локальные дожди должны пройти в столице и Подмосковье в субботу, 26 июня. Повсеместные осадки стоит ожидать только в начале следующей недели. Дожди приведут к снижению температуры до +28 градусов. С июля специалисты обещают умеренно теплую погоду. Столбики термометров уже не будут показывать экстремальных значений.