Снять лицо на мыльницу. Идее сдавать биометрию дома предрекли провал

Россиянам предложат сдавать биометрию дистанционно — через специальное приложение. Открыть счет или кредит в банке с помощью такой упрощенной процедуры не выйдет, зато будут доступны менее рискованные опции. Но специалисты считают, что сдавать биометрию, не зная, как она будет использована в дальнейшем, все равно не стоит, а потому успеха попытке не предсказывают.

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» готовится дать россиянам возможность самостоятельно сдавать биометрию через одноименное приложение. Раньше с ним могли работать только те, кто уже сдал слепки (так называют отпечатки, образец голоса и детализированные фотографии лица), в МФЦ или других ответственных органах.

Сомнительные преимущества

Пока об инициативе известно немного. «Домашняя» биометрия, то есть не подтвержденная в МФЦ или банке, не даст возможности взять кредит или открыть счет, чтобы избежать возможных мошеннических действий. Что именно можно будет сделать с помощью «домашней» биометрии, не уточняют. Более того, инициативу ЕБС еще должны одобрить в ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков в разговоре с «360» объяснил, что, пока перечень услуг, для которых будет актуальна «домашняя» биометрия, не определен, говорить о ее популярности и полезности рано. Однако уже сейчас, по мнению эксперта, понятно, что никакие серьезные опции россиянам с неподтвержденной биометрией скорее всего не предоставят.

Непонятно, зачем для чего-то меньшего вообще нужна биометрия. Потому что оплачивать телефон и интернет через биометрию — это полный бред. Сначала надо прояснить, как будут использовать биометрию, прежде чем ее собирать Артем Гавриченков.

Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер добавил, что «домашнюю» биометрию могут внедрить как способ повышения уровня аккаунтов. Так это сделано на сайте госуслуг.

«На сайте „Госуслуги» в зависимости от того, насколько ты авторизовался, доступны разные сервисы. То есть, если ты просто зарегистрировался, ты можешь посмотреть некоторые виды задолженностей или прочитать какую-то информацию, а если ты пришел в отделение с паспортом, это совсем другой спектр сервисов», — объяснил он.

Геллер также согласился с тем, что такая биометрия вряд ли будет использоваться для предоставления доступа к каким-то важным сервисам, связанным с финансами, здоровьем или безопасностью.

Старые риски

Артем Гавриченков отметил, что дополнительных опасностей «домашняя» биометрия создать не должна, хотя устоявшихся практик работы с ней в России пока нет. Эксперт уверен, что в большинстве случаев биометрию используют как модную игрушку, например, для разблокировки смартфонов, вместо пароля при входе в мобильное приложение банка и так далее.

«Какая от нее практическая польза, не ясна. Так что без подробного и понятного объяснения, в чем преимущество биометрии, пользоваться ей нет смысла», — заключил он.

Артем Геллер добавил, что биометрия россиян уже есть у огромного количества компаний и органов — от тех, кто занимается оперативной работой, до банковских и IT-гигантов типа Сбербанка, «Яндекса» и Google. Так что утечек данных бояться не стоит. Тем более, что технология сбора и анализа биометрических данных достаточно сложна и может не вызвать интереса среди мошенников.

Забор биометрических данных — это сложная операция, большая инфраструктура, которой у мошенников нет. Так что им это просто невыгодно. Дорого пытаться этим воспользоваться и как-то получить эти данные Артем Геллер.

По словам Геллера, биометрия — значительно более современная и сложная технология, чем, например, карта с чипом и пин-кодом. Но вероятность того, что данные украдут, сохраняется всегда, уверен эксперт.

Однако Геллер отметил другую, более серьезную проблему. Для сбора «домашней» биометрии специалистам придется рассчитывать на то техническое оснащение, которое есть у россиян дома. Это значит, что могут использоваться далеко не самые новые гаджеты.

«Тут есть завязка на технические характеристики устройства, потому что не у каждого iPhone с отличной камерой и так далее. Так что разработчикам придется отталкиваться от худшего устройства, которое плохо снимает биометрию», — объяснил он.

Такой подход, по мнению экспертов, прежде всего не вызовет у россиян доверия, что вполне обоснованно. Так что о том, насколько эффективной и востребованной будет система, пока говорить сложно. Но прогнозы не оптимистичны.