Литовцы полюбили Путина и оттолкнули ЕС. Новое поколение раскрыло глаза на упадок в стране

Литовские социологи обнаружили, что в стране растет ностальгия по СССР, хотя годами власти ведут антироссийскую политику. Растут и рейтинги Владимира Путина среди литовцев, а вот отношение к Евросоюзу ощутимо портится. Эксперты уверены, что это связано с упадком в социально-экономической сфере и с переосмыслением истории новыми поколениями — ведь Литве есть за что быть благодарной советскому прошлому.

Переворот в сознании

Вильнюсский институт политического анализа опубликовал исследование, в котором обнаружились необычные для Литвы тенденции. Оказалось, что респонденты, среди которых были люди разных возрастов, все хуже относятся к Евросоюзу, и все лучше — к России.

Исследование гласит, что многие опрошенные ностальгируют по СССР и сожалеют о его распаде (29%), верят, что советский период принес Литве больше положительного опыта, чем отрицательного (35%), симпатизируют Путину и считают, что он сделал Россию сильнее (37%).

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен в том, что в значительной степени возвращение положительного образа СССР во многом объясняется тем, что новое поколение начинает переосмысливать историю. Страны Балтии в советский период были для Союза «витриной социализма».

«Весь Советский Союз создавал [в Прибалтике] „уголок счастья“, ведь до этого это были аграрные районы, которые очень тяжело сводили концы с концами, и только Советский Союз смог создать там такой уголок западного мира», — объяснил Кошкин.

Историк, писатель, автор путеводителей по русской истории Александр Мясников добавил, что в советский период власти вкладывали огромные средства не только в развитие Прибалтики — строительство заводов, железных дорог, портов и прочей инфраструктуры, но и в сохранение национальной культуры.

Ни у кого не было ощущения, что это какая-то мелкая забытая республика. Она была равная среди равных. Литва была примером того, как можно организовывать жизнь, потому что они сохранили культуру маленьких городков. Литовская литература, музыка, театр — актеры были безумно востребованы, а сейчас все пропало Александр Мясников историк, писатель, автор путеводителей по русской истории.

После развала Советского Союза и присоединения Литвы к Евросоюзу, по мнению Кошкина, власти страны просто не смогли удержать богатое наследство советского периода. А теперь люди начали это осознавать.

«Выживать же надо, а предложить нечего, ведь это были аграрные районы, вся страна сбрасывала возможности, чтобы поднять эти районы, потому что это был имидж наш. Они все забрали, но удержать не смогли, сами кормиться не могут — вот откуда ностальгия и берется», — заключил он.

Сейчас Литва, как и многие государства постсоветского пространства, по мнению экспертов, столкнулась с тем, что раньше ей было незнакомо, — с понятием безработицы, страхом за свою семью и будущее, неопределенностью и неуверенностью в завтрашнем дне.

Осознание роли Запада

Отношение к Западу и Евросоюзу, говорит исследование, становится хуже: 25% респондентов считают, что ЕС разрушает традиционные христианские ценности, а более 30% — что НАТО забирает у стран-членов деньги, которые стоило бы потратить на социальные нужды внутри государства.

Андрей Кошкин подчеркнул, что молодежь очень активно бежит из стран Балтии, так как социально-экономическая ситуация там усугубляется с каждым годом. Для Литвы очень показательным оказалось карантинное время, когда государственная система здравоохранения катастрофически не справлялась с количеством заболевших, а власти вводили совершенно непонятные для населения жесткие ограничительные меры.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отметил в разговоре с «360», что во многом такие тенденции объясняются действующей политикой литовских властей. Население разочаровывается в выбранном после развала СССР курсе и модели развития — безоговорочной ориентации на интеграцию с Западом, на полный демонтаж советского наследия и конфронтацию с Россией.

Распространение евроскептицизма в литовском обществе объясняется тем, что неолиберальная экономическая и социальная политика в практическом выражении носит антисоциальный характер. Она ограничивает жизненные шансы многих людей, приводит к снижению качества жизни, к разрушению тех моральных ценностей, которые люди привыкли считать для себя естественными, безальтернативными Алексей Зудин старший преподаватель МГИМО МИД РФ.

Зудин добавил, что все это создает в Литве парадокс, который власти, возможно, до сих пор не осознают. По мнению эксперта, независимость, которую Литва провозглашала своей первостепенной ценностью после распада Союза, была нужна для того, чтобы облегчить эмиграцию, выезд из страны, возможность навсегда покинуть ее. Сейчас отток молодежи из страны действительно только растет — вместе с антиевропейскими настроениями.

Однако, уверен Зудин, от изменения настроений в обществе до реальных перемен в политике государства очень далеко.

«Известно, что политические элиты Литвы из всех прибалтийских государств настроены наиболее жестко в плане продолжения евроинтеграции и продолжения того пути, который они выбрали и навязали литовскому обществу. Сюда обязательно входит конфронтация с Россией», — заключил он.