Регину Тодоренко обвинили в использовании литературных негров. Но доказать авторство реально

Начинающая петербургская писательница Дарина Мишина пожаловалась на телеведущую Регину Тодоренко. По ее словам, она два года работала над созданием детской книги, за которую ей отказались заплатить. При этом менеджер ведущей заявила прессе, что девушке ничего не обещали.

Работа над книгой

Сотрудничество Дарины Мишиной с Региной Тодоренко началось в декабре 2019 года, когда начинающая писательница из Петербурга посмотрела интервью Ксении Собчак, в котором телеведущая рассказала о желании выпустить собственную книгу. Об этом рассказала сама Мишина. Тодоренко задумала поведать детям историю маленькой Регины, отправившейся путешествовать в Африку.

«Я связалась с ее менеджером, <…> рассказала, что у меня есть художник-иллюстратор и мы можем подготовить полностью макет для печати», — рассказала «360» девушка.

После всех обсуждений писательница принялась за работу. Она предложила представителям телеведущей заключить договор о конфиденциальности, но документ так и остался без подписи. По ее словам, отсутствие договора ей объяснили продолжающимся выбором издательства.

«Потом случился скандал Регины с домашним насилием, и они исчезли. Они перестали отвечать на звонки и сообщения. Все это просто не прочитывалось. Агент Регины с нами связалась в июне 2021 года», — отметила писательница.

Представители Тодоренко заявили, что готовы продолжить работу. Они планировали выпустить книгу весной 2022 года. Для подтверждения своих слов о сотрудничестве с телеведущей Мишина предоставила редакции «360» аудиозапись из WhatsApp, на которой женский голос говорит: «Девочки, девочки, Дарина, вот же вспомнила, что мне очень понравилось — отсылки, аллюзии к другим сказкам и другим мультикам. Мне очень нравится использование таких оборотов».

Во время личной встречи в Москве стороны подняли вопрос гонорара и авторских прав.

«Я предложила им три разных варианта, но ни один их не устроил. Как я их поняла, они хотели забрать все права, но при этом заплатить мне как можно меньше. На этом настаивала менеджер Регины. Она не хотела, чтобы мое имя было на обложке», — пожаловалась Мишина.

При этом она подчеркнула, что телеведущая над книгой не трудилась. Все герои и сюжет были выдуманы писательницей. Тодоренко якобы только поделилась контактами своих медийных знакомых, которых планировали пригласить за озвучку будущего спектакля по книге.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка предложила указать ее в качестве автора и заплатить за работу 1-3% от дохода. В качестве альтернативы был вариант с суммой 800 тысяч рублей, но без имени на обложке. За полную передачу авторских прав Мишина запросила 1,5 миллиона рублей. Такие суммы менеджера Тодоренко не устроили. Писательнице якобы пообещали, что подумают над гонораром. По словам девушки, повторную просьбу подписать соглашение о конфиденциальности представители ведущей снова проигнорировали.

«Где-то в конце ноября художник-иллюстратор написала менеджеру Нине в личные сообщения с просьбой ответить, как там проект. На это Нина в нашу общую беседу написала: „Девочки, спасибо вам за работу, но дальше мы сами“» — поделилась Мишина.

Девушка переживает, что теперь команда Тодоренко использует ее наработки в своем проекте. Доказать авторство и сотрудничество будет сложно, так как с Мишиной так и не заключили никакого договора.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ничего не обещали»

Как заявила пиар-менеджер телеведущей Нина Пономарева, писательница не может иметь никаких претензий к Тодоренко. Подготовка проекта продолжается уже три года, а на участие в нем объявлен тендер.

«У нас было много претендентов среди авторов и иллюстраторов, но кто-то оказался хуже, кто-то лучше. В итоге, мы заключили договор с одной из команд, с ней мы и продолжаем работу», — сказала женщина сайту kp.ru.

При этом Мишина в разговоре с «360» отметила, что не знала ничего о тендере и других писателях. Пиар-менеджер подчеркнула, что девушке и не должны были говорить о других претендентах, так как с ней и ее иллюстратором никто не сотрудничал.

«Мы с ними не сотрудничали. Пусть девушки предоставят какие-то доказательство того, что мы с ними работали, того, что они два года разрабатывали персонажей. Мы что взяли их идею и где-то ее используем? Мы девушкам ничего не обещали», — заверила Пономарева.

Она добавила, что получала от Мишиной и ее напарницы предложения и идеи по книге. В итоге команда Тороденко решила не использовать наработки девушек.

«Девушкам мы все объяснили, мы очень вежливо с ними попрощались», — заверила Пономарева.

Пиар-менеджер подчеркнула, что писательница может не переживать за свою работу, так как без договора ее забрать не смогут.

Вопрос авторского права

Если наработки писательницы используют, то у нее будет возможность доказать свое авторство. Для этого необходимо будет предоставить все имеющиеся материалы по проекту, пояснил «360» юрист по авторским правам Алексей Сорочихин.

«Это все можно доказать, но в судебном порядке это будет зависеть от экспертизы и от того, как эксперт установит использование образов и наработок второго автора в том или ином произведении. Но это касается именно авторства», — отметил специалист.

При этом само по себе авторство не регулирует напрямую денежные отношения. Все денежные вопросы решаются с помощью договора и перехода прав на работу. Оплата за работу зависит от того, на чем строится сотрудничество. Обычно суд опирается на договор.

«Может быть установлено, что плата за передачу интеллектуальной собственности была осуществлена в недостаточной мере или будет определен период, за который Тодоренко могла пользоваться этими образами», — сказал Сорочихин.

Писательница может рассчитывать на компенсацию, но ее размер будет устанавливаться судом. Пока книга не вышла преждевременно говорить, было ли какое-то нарушение авторского права.