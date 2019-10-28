В 2018 году Публичная библиотека Нью-Йорка провела эксперимент: сотрудники начали размещать полные тексты романов в историях в Instagram. Сейчас более 300 тысяч пользователей читают книги в историях библиотеки, а количество подписчиков аккаунта с самыми известными литературными произведениями в виде историй уже больше 130 тысяч.

В августе прошлого года официальный аккаунт Публичной библиотеки Нью-Йорка удивил своих подписчиков: сотрудники начали выкладывать в историях полный текст «Приключений Алисы в Стране чудес», адаптированный для маленького экрана. На слайдах также были анимированные иллюстрации, которые разбавляли массив текста, чтобы читателям было комфортно и интересно знакомиться с произведением.

Этот проект назвали Insta Novels, его запустили для того, чтобы расширить влияние библиотеки и убедить больше людей читать книги. Как пишет издание Fаst Соmраnу, библиотека в одночасье стала одной из крупнейших социальных медиаплатформ в мире, предоставив 400 миллионам активных пользователей Instagram доступ к классической литературе в новом формате. Проект Insta Novels, разработанный дизайнерским агентством Mother New York, стал победителем конкурса Fast Company 2019 Innovation в категории «Игры и приложения».

Наряду с «Приключениями Алисы в Стране чудес» на странице библиотеки в Instagram также представлены версии романов Шарлотты Перкинс Гилман «Желтые обои», «Ворон» Эдгара Аллана По, «Превращение» Франца Кафки и «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса.

В подвалах при свечах: Шнуров рассказал, что заставит россиян снова взяться за книги Подробнее

Для регулирования скорости «переворачивания страниц» разработчики сделали интерактивные подсказки, ориентируясь на функционал платформы. При нажатии и удержании пальца на экране истории «задерживаются», таким образом человек может сам контролировать количество времени, которое тратит на просмотр одной страницы. Причем «кнопки» для каждой книги разные, они сделаны в тематике произведения и разнятся от страницы к странице, чтобы пользователь не успевал заскучать.

«Каждая часть дизайна была разработана таким образом, чтобы сделать историю максимально увлекательной, максимально простой в использовании и максимально естественной в среде Instagram», — подытожила главный креативный директор Коринна Фалузи.