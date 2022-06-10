Болезнь людей с ослабленным иммунитетом. Как защититься от опоясывающего лишая

Опоясывающий лишай — болезнь, которая поражает людей с пониженным иммунитетом. Он проявляется в виде сильных болей и высыпаний на теле, а в группе риска находятся пожилые и больные ВИЧ. Предупредить появление лишая можно с помощью закалки, правильного питания и спорта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перешел на удаленку из-за того, что заразился опоясывающим лишаем. Он планировал встретиться с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, а также с лидерами Польши, Румынии и Венгрии, но перенес все встречи в онлайн-формат.

По словам представителей альянса, лишай у Столтенберга возник, вероятно, после того, как он переболел ковидом. В мае у генерального секретаря НАТО проявились легкие симптомы, но Столтенберг предпочел работать удаленно из дома.

Симптомы лишая

Опоясывающий лишай похож на обычный герпес. Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог Ирина Скорогудаева напомнила «360», что он возникает на губах, слизистой носа и других частях тела. В науке опоясывающий лишай считается герпесом вида Zoster, который всегда связан с нервной системой.

Источник фото:freepik

Опоясывающий лишай появляется в проекции нервных стволов. Дерматолог, доктор медицинских наук Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова рассказала «360», что у инфицированного начинаются сильные боли, которые путают с радикулитом, остеохондрозом, и только потом на коже появляются высыпания в виде пузырьков. Лишай может поразить руку, спину и даже появляется на лице и голове.

Высыпания могут локализоваться на лице, и это очень опасно, потому что может возникнуть офтальмогерпес и поражение будет более глубоким. Болезнь затрагивает нервные стволы, которые в головном мозге Юлия Галлямова.

По словам Скорогудаевой, особенность опоясывающего лишая — сильные боли. «Даже после того, как у человека пропадают клинические симптомы, сильные неврологические боли сохранятся достаточно длительное время», — рассказала она.

Раньше считалось, то опоясывающим герпесом болеют один раз в жизни, в отличие от обычного герпеса, к которому у человека может быть предрасположенность. Но теперь все чаще стали возникать повторные случаи.

Опасность лишая

Опоясывающий лишай поражает людей с ослабленным иммунитетом и пожилых. Галлямова объяснила, что он может передаваться как контактным путем, так и воздушно-капельным.

«Им болеют в основном ослабленные люди. Те, у кого диабет, ВИЧ и другие болезни, которые сопровождаются ослаблением иммунитета», — рассказала дерматолог.

По словам Скорогудаевой, у больных СПИДом опоясывающий лишай возникает довольно часто и вылечить его невозможно, поскольку на него нет адекватного иммунного ответа.

«При СПИД становится понятно, почему появляются повторные случаи лишая. Но если его нет, то мы пытаемся узнать, что с человеком происходит. Возможно, что это онкология или другое состояние, которое нужно обследовать», — рассказала Скорогудаева.

Летальный исход при опоясывающем лишае маловероятен, но не исключен. Скорогудаева объяснила, что смерть может быть связана с тем, что у больного долгое время было воспаление нервов. Но чаще всего опасность опоясывающего лишая ограничивается невралгией.

Галлямова отметила, что у врачей вызывает беспокойство лишай на лице, поскольку герпес может затронуть тройничный нерв. Пациентам приходится постоянно купировать боль, которая держится достаточно долго и даже нарушает сон больного.

«Поражения на лице опасны с учетом того, что там есть выходные отверстия нервных стволов головного мозга <…> В любом случае это лечится», — рассказала Галлямова.

Источник фото: freepik

Лечение и препараты

Чаще всего опоясывающий лишай лечат теми же средствами, что и герпес, но в более высоких дозировках. Для купирования боли используют обезболивающие, при температуре — жаропонижающее. Больным также назначают другие противовирусные препараты.

По данным Роспотребнадзора, больным не требуется госпитализация, но для минимизации осложнений стоит обратиться к врачу.

Для профилактики стоит закаливать организм, заниматься спортом и правильно пытаться. Защитить себя помогут регулярные прогулки на свежем воздухе и предупреждение контакта с больными ветряной оспой.