    30 декабря 2019, 02:00

    Лиса в колесе и тюлень на высокой скале. Топ-5 самых странных спасений животных 2019 года

    Александра Каширина

    Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), благотворительная организация, которая спасает более сотни тысяч животных каждый год, оставила свой топ самых странных спасений животных уходящего года. Об этом написало британское издание Daily Mirror.
    Лиса в колесе и тюлень на высокой скале. Топ-5 самых странных спасений животных 2019 года

    RSPCA не только борется с жестоким обращением с животными, но и всегда помогает им в беде. Даже когда они сами виноваты.

    К примеру, спасатели смогли распутать оленя, застрявшего между перилами забора в парке, а также лису, которая запуталась в плюще садового забора, и застрявшую в кормушке для птиц белку.

    Однажды работники Общества защиты животных обнаружили лису с головой, застрявшей в середине большого старого колеса. Они привезли пострадавшую с колесом в клинику Центра спасения животных Бристоля. Там ветеринары с помощью ветеринарной смазки, которую нанесли лисе на голову и шею, медленно вытащили лису из колеса.

    Видео: ITV News WestCountry / Twitter

    Лису, которой сотрудники уже успели дать кличку Мишлен, отвезли туда, где ее впервые обнаружили, после чего выпустили на свободу.

    «Мишлену очень повезло, что его заметили в зарослях, иначе это могло бы стать для него ужасной кончиной», — сказал инспектор Алан Барнс, который помогал со спасением.

    «Я так взволнован, у его истории был такой счастливый конец, и мы смогли так быстро, как команда, освободить его и вернуть его в дикую природу».

    В другом случае молодую самку тюленя нашли застрявшей на вершине 50-метровой скалы в море около города Аберкасл графства Пембрукшир в Уэльсе. Местные жители позвонили в RSPCA.

    «Это было довольно необычное место для встречи с тюленем, поскольку она, должно быть, прошла некоторое расстояние и поднялась по крутому склону, чтобы добраться туда», — пояснила офицер Элли Уэст.

    Тюленя привезли в Уэльское морское спасательное учреждение (WMLR), а затем отвезли в Центр дикой природы RSPCA Stapeley Grange в Нантвиче графства Чешир для реабилитации.

    Другой раненый тюлень поставил спасателей в тупик своим пребыванием на вершине 10-футового дота времен Второй мировой войны на Фрайсторп-Бич в Йоркшире. Местные сказали сотрудникам RSPCA, что тюлень находится там уже сутки и него был поврежден глаз.

    «Нам удалось переместить его в сеть и, поддерживая тюленя между нами, мы осторожно спустили его», — сообщили спасатели.

    Тюлень получил ветеринарную помощь и был возвращен в дикую природу на следующий день.