Лиса в колесе и тюлень на высокой скале. Топ-5 самых странных спасений животных 2019 года

RSPCA не только борется с жестоким обращением с животными, но и всегда помогает им в беде. Даже когда они сами виноваты.

К примеру, спасатели смогли распутать оленя, застрявшего между перилами забора в парке, а также лису, которая запуталась в плюще садового забора, и застрявшую в кормушке для птиц белку.

Однажды работники Общества защиты животных обнаружили лису с головой, застрявшей в середине большого старого колеса. Они привезли пострадавшую с колесом в клинику Центра спасения животных Бристоля. Там ветеринары с помощью ветеринарной смазки, которую нанесли лисе на голову и шею, медленно вытащили лису из колеса.

Видео: ITV News WestCountry / Twitter

Лису, которой сотрудники уже успели дать кличку Мишлен, отвезли туда, где ее впервые обнаружили, после чего выпустили на свободу.

«Мишлену очень повезло, что его заметили в зарослях, иначе это могло бы стать для него ужасной кончиной», — сказал инспектор Алан Барнс, который помогал со спасением.

«Я так взволнован, у его истории был такой счастливый конец, и мы смогли так быстро, как команда, освободить его и вернуть его в дикую природу».

В другом случае молодую самку тюленя нашли застрявшей на вершине 50-метровой скалы в море около города Аберкасл графства Пембрукшир в Уэльсе. Местные жители позвонили в RSPCA.

«Это было довольно необычное место для встречи с тюленем, поскольку она, должно быть, прошла некоторое расстояние и поднялась по крутому склону, чтобы добраться туда», — пояснила офицер Элли Уэст.

Тюленя привезли в Уэльское морское спасательное учреждение (WMLR), а затем отвезли в Центр дикой природы RSPCA Stapeley Grange в Нантвиче графства Чешир для реабилитации.

Другой раненый тюлень поставил спасателей в тупик своим пребыванием на вершине 10-футового дота времен Второй мировой войны на Фрайсторп-Бич в Йоркшире. Местные сказали сотрудникам RSPCA, что тюлень находится там уже сутки и него был поврежден глаз.

«Нам удалось переместить его в сеть и, поддерживая тюленя между нами, мы осторожно спустили его», — сообщили спасатели.

Тюлень получил ветеринарную помощь и был возвращен в дикую природу на следующий день.