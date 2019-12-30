Лиса в колесе и тюлень на высокой скале. Топ-5 самых странных спасений животных 2019 года
RSPCA не только борется с жестоким обращением с животными, но и всегда помогает им в беде. Даже когда они сами виноваты.
К примеру, спасатели смогли распутать оленя, застрявшего между перилами забора в парке, а также лису, которая запуталась в плюще садового забора, и застрявшую в кормушке для птиц белку.
Однажды работники Общества защиты животных обнаружили лису с головой, застрявшей в середине большого старого колеса. Они привезли пострадавшую с колесом в клинику Центра спасения животных Бристоля. Там ветеринары с помощью ветеринарной смазки, которую нанесли лисе на голову и шею, медленно вытащили лису из колеса.
Видео: ITV News WestCountry / Twitter
Лису, которой сотрудники уже успели дать кличку Мишлен, отвезли туда, где ее впервые обнаружили, после чего выпустили на свободу.
«Мишлену очень повезло, что его заметили в зарослях, иначе это могло бы стать для него ужасной кончиной», — сказал инспектор Алан Барнс, который помогал со спасением.
«Я так взволнован, у его истории был такой счастливый конец, и мы смогли так быстро, как команда, освободить его и вернуть его в дикую природу».
В другом случае молодую самку тюленя нашли застрявшей на вершине 50-метровой скалы в море около города Аберкасл графства Пембрукшир в Уэльсе. Местные жители позвонили в RSPCA.
«Это было довольно необычное место для встречи с тюленем, поскольку она, должно быть, прошла некоторое расстояние и поднялась по крутому склону, чтобы добраться туда», — пояснила офицер Элли Уэст.
Тюленя привезли в Уэльское морское спасательное учреждение (WMLR), а затем отвезли в Центр дикой природы RSPCA Stapeley Grange в Нантвиче графства Чешир для реабилитации.
Другой раненый тюлень поставил спасателей в тупик своим пребыванием на вершине 10-футового дота времен Второй мировой войны на Фрайсторп-Бич в Йоркшире. Местные сказали сотрудникам RSPCA, что тюлень находится там уже сутки и него был поврежден глаз.
«Нам удалось переместить его в сеть и, поддерживая тюленя между нами, мы осторожно спустили его», — сообщили спасатели.
Тюлень получил ветеринарную помощь и был возвращен в дикую природу на следующий день.