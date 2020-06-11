Липецкий губернатор оскандалился на «протокольчиках для ветеранов». В его команде завелся крот?
С чего все началось
На днях в липецких Telegram-каналах появилась новая аудиозапись. На ней мэр Липецка Евгения Уваркина, предлагает отменить льготный проезд для пенсионеров на период действия ограничительных мер по коронавирусу. На что губернатор советует договориться с полицией о составлении «протокольчиков на ветеранов», чтобы их «попугать». Администрация Липецкой области объяснила, что речь идет о соблюдении масочного режима в транспорте и запись старая.
Пару недель назад депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников выложил в Telegram-канале запись разговора Артамонова и его заместителя Александра Ильина. На ней губернатор убеждал изменить некие цифры, чтобы о регионе не подумали плохо.
В Сеть попали высказывания не о числе заболевших, а о количестве проводимых тестов на коронавирус, утверждается в сообщении, познее рассказали в администрации Артамонова.
А в начале мая утекла запись с совещания руководства Липецкой области. Там губернатор в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.
«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения», — заявили «360» в пресс-службе администрации Липецкой области.
Внутри команды — крот
По мнению политолога и бывшего политтехнолога Единой России Константина Калачева, внутри команды губернатора явно есть люди, которые пытаются его сместить.
«Я ничего о нем хорошего не слышал. У него нет понимания людей. Проблема не в том, что его сливают. Проблема в том, что человек должен думать и стараться не давать повода», — заявил он.
По словам Калачева, губернатор не очень умный человек, если зная, что его в любой момент могут записать, не следит за своей речью.
Он абсолютный робот. Как какая-то компьютерная деталь, лишенная эмпатииКонстантин Калачевполиттехнолог
Политолог подчеркнул, что такие инциденты безусловно влияют на рейтинг главы региона.
«Они не мешают ему оставаться губернатором, но являются демонстрацией беспомощности его и его команды», — заключил он.
Политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что утечки информации исходят из близкого окружения губернатора.
«Если идет такое количество сливов — значит сливают свои. Невозможно себе представить, что проник какой-то враг и дает постоянную информацию, его бы уже обнаружили», — рассказал он.
По мнению политолога, после пандемии коронавирусной инфекции стоит ожидать кадровых решений.
«Хотя политика в регионе часто непредсказуема. К чему приведет этот поток информации — к ослаблению позиции губернатора или наоборот вызовет негатив в отношении его оппонентов, непонятно», — заключил Макаркин.