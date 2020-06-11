Липецкий губернатор оскандалился на «протокольчиках для ветеранов». В его команде завелся крот?

В последнее время в Сеть слили несколько записей разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. На них глава региона не стесняется в выражениях с подчиненными. После этого местным властям уже не раз приходилось разъяснять возмущенным гражданам, что же именно имел в виду губернатор. Что за этим скрывается — в материале «360».

С чего все началось

На днях в липецких Telegram-каналах появилась новая аудиозапись. На ней мэр Липецка Евгения Уваркина, предлагает отменить льготный проезд для пенсионеров на период действия ограничительных мер по коронавирусу. На что губернатор советует договориться с полицией о составлении «протокольчиков на ветеранов», чтобы их «попугать». Администрация Липецкой области объяснила, что речь идет о соблюдении масочного режима в транспорте и запись старая.

Пару недель назад депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников выложил в Telegram-канале запись разговора Артамонова и его заместителя Александра Ильина. На ней губернатор убеждал изменить некие цифры, чтобы о регионе не подумали плохо.

В Сеть попали высказывания не о числе заболевших, а о количестве проводимых тестов на коронавирус, утверждается в сообщении, познее рассказали в администрации Артамонова.

А в начале мая утекла запись с совещания руководства Липецкой области. Там губернатор в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.

«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения», — заявили «360» в пресс-службе администрации Липецкой области.

Внутри команды — крот

По мнению политолога и бывшего политтехнолога Единой России Константина Калачева, внутри команды губернатора явно есть люди, которые пытаются его сместить.

«Я ничего о нем хорошего не слышал. У него нет понимания людей. Проблема не в том, что его сливают. Проблема в том, что человек должен думать и стараться не давать повода», — заявил он.

По словам Калачева, губернатор не очень умный человек, если зная, что его в любой момент могут записать, не следит за своей речью.

Он абсолютный робот. Как какая-то компьютерная деталь, лишенная эмпатии Константин Калачев политтехнолог

Политолог подчеркнул, что такие инциденты безусловно влияют на рейтинг главы региона.

«Они не мешают ему оставаться губернатором, но являются демонстрацией беспомощности его и его команды», — заключил он.

Политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что утечки информации исходят из близкого окружения губернатора.

«Если идет такое количество сливов — значит сливают свои. Невозможно себе представить, что проник какой-то враг и дает постоянную информацию, его бы уже обнаружили», — рассказал он.

По мнению политолога, после пандемии коронавирусной инфекции стоит ожидать кадровых решений.

«Хотя политика в регионе часто непредсказуема. К чему приведет этот поток информации — к ослаблению позиции губернатора или наоборот вызовет негатив в отношении его оппонентов, непонятно», — заключил Макаркин.