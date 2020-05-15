Россиянам стали урезать лимиты на кредитках. Все ради клиентов, уверяют в банках

Держатели кредиток и карт с рассрочкой жалуются на ухудшение условий обслуживания. Без предупреждения банки урезают лимиты или устанавливают пределы дневных трат. Причем происходит это как с недобросовестными клиентами, так и с теми, кто не допускает просрочек и не копит долги.

В одностороннем порядке банки уменьшают или обнуляют лимиты и устанавливают пределы дневных трат. Так, держателю кредитки «Большой кэшбэк Семейная» ОТП-Банка из Ставрополя без предупреждения обнулили лимит в 101 тысячу рублей. Хотя никаких долгов у мужчины не было. Примерно так же «Русский стандарт» поступил с жителем Москвы. Формально на карте лежало 200 тысяч рублей, но расплатиться за покупки в магазине мужчина не смог.

Другой жительнице столицы с карточкой «Совесть» от Киви банка, средства для займа по которой предоставляет «Ак барс», снизили кредитный лимит до суммы задолженности. При этом, отмечает женщина, просрочек по платежам она никогда не допускала. Такая же история произошла с клиентом МТС банка. Правда, в этом случае его уведомили о снижении суммы на карте с 30 до 10 тысяч рублей.

Клиентке Альфа-Банка повезло меньше. В одностороннем порядке лимит уменьшили на 20 тысяч рублей — сумму уже снятых с кредитки «100 дней» денег. Чтобы не попасть на просрочку, к 20 мая ей предстоит не только погасить проценты по займу, но и вернуть его целиком.

Пенсионерке из села под Барнаулом Совкомбанк заблокировал карту «Халва». От женщины требуют справку о размере пенсии. Но из-за режима самоизоляции она не может съездить в отделение Пенсионного фонда.

«Не все могут оценить свой будущий доход»

МТС банк действительно сократил лимит по кредитным картам ряду клиентов, о чем им сообщили в SMS и электронной рассылке, подтвердили «360» в пресс-службе организации.

«Данные меры временные. Они необходимы, чтобы обезопасить клиентов от просроченной задолженности, так как в данный период не все могут оценить свой будущий доход и спланировать расходы», — уточнила ведущий специалист пресс-центра Евгения Коноплева.

Руководитель управления по связям с общественностью «Русского стандарта» Анастасия Максимова сообщила «360», что организация сняла дневные лимиты всем обратившимся с такой просьбой.

Лимиты по кредиткам Альфа-Банка устанавливаются динамически и индивидуально для каждого клиента, они могут как повышаться, так и снижаться, пояснили «360» в управлении информационной политики организации. Этот показатель зависит от множества факторов.

«В том числе от его (держателя карты — прим. ред.) кредитной истории и транзакционного поведения, а также от экономической ситуации в стране. Мы постоянно контролируем кредитные риски и изменением кредитного лимита стремимся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент не сможет вовремя выплачивать задолженность», — добавили в банке.

Уменьшение доступных средств по картам «Совесть» в Киви банке объяснили кредитной политикой организации. «Риск-модель проекта меняется и адаптируется на основании поведения заемщиков и их долговой нагрузки. Условия кредитной политики не разглашаются», — сказала директор по коммуникациям Виктория Фролова.

«Если клиент не использует предоставляемый лимит по кредитной карте на протяжении продолжительного периода времени, он может быть снижен», — сообщили РБК в ОТП банке.

В Совкомбанке и «Ак Барсе» не смогли оперативно ответить на вопросы «360».

Причины ужесточения

Значительнее всего в марте–апреле 2020 года кредитные лимиты снизились в Ингушетии, Костромской и Нижегородской областях, рассказал «360» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Источник фото: НБКИ

С помощью лимитов банки эффективно управляют кредитными рисками. Поэтому в апреле, на фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире, финансовые организации стали ужесточать свою кредитную политику.

«При этом стоит отметить, что в последнее время банки и так подходили к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь прежде всего на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. В ближайшие месяцы мы ожидаем сохранения данной тенденции», — добавил эксперт.

С конца марта банки ужесточают кредитные политики, подтвердил «360» руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Если лимиты снижают добросовестным держателям кредиток и карт рассрочки, это значит, банк просто стал строже относиться в целом к этому сегменту.

«Не исключено, что эти заемщики работают в проблемных и наиболее пострадавших отраслях, что и повлекло снижение лимитов. Возможно, банк в условиях неопределенности выбрал более консервативную политику и решил подстраховаться, временно снизив лимиты по картам», — пояснил Доронкин.

Эксперт не исключил ужесточения риск-политик в будущем. Основные изменения в кредитных политиках уже произошли, однако в будущем они могут немного корректироваться. Но это будет зависеть от того, насколько глубоким и затяжным будет экономический спад и насколько быстро начнется восстановление. Если экономическая активность будет восстанавливаться быстро, то нельзя исключать смягчения условий. Если же столкнемся с дальнейшим ухудшением экономической ситуации, то риск-политики могут быть дополнительно ужесточены.