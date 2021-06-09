Скоростной лимит в 30 км/ч для некоторых городских улиц не поможет. Так хотели снизить травматичность на дорогах

На некоторых улицах городов предельно допустимую скорость могут снизить до 30 километров в час. Автоэксперты не верят, что такие нововведения снизят травматичность на дорогах.

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что на улицах городов скоростной лимит могут снизить с 60 до 30 километров в час — такую инициативу выдвигали в Госавтоинспекции. Но делать это надо далеко не на всех улицах. Планируется индивидуально подходить к каждому случаю, а решение обязательно обосновывать.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать. Но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но, опять же, у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50», — объяснил Митрошин.

Снизить смертность

В реальности, уверен координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов, снизить смертность и травматичность изменение скоростного лимита в черте города не поможет. В первую очередь на это влияют другие факторы.

«Есть такая троица: человек, дорога, автомобиль. Соответственно, смертность зависит от качества и наличия систем защиты в автомобиле, от проекта дороги и от того, насколько профессионально водитель управляет автомобилем», — уверен Шкуматов.

Депутат Госдумы Александр Старовойтов добавил, что смысл менять скоростной лимит в меньшую сторону есть только на тех улицах, где есть наземные пешеходные переходы, то есть прямое взаимодействие пешехода с водителем. Однако даже в таких случаях, выразил мнение Старовойтов, оправданность изменений должна подкрепляться статистическими данными по ДТП на конкретном участке дороги.

«Мне кажется, что столкновения происходят не из-за ограничения скорости, а из-за того, что кто-то из водителей может при ограничении в 60 ехать 120», — добавил депутат.

Старовойтов также отметил, что, по его мнению, травматичность на дорогах в первую очередь с тем, что определенная часть как водителей, так и пешеходов, не хотят соблюдать правила дорожного движения.

Более того, по словам Петра Шкуматова, чаще всего на небольших улицах в центре городов, где есть оживленное пешеходное движение, средняя скорость и так не превышает 30 километров в час, так как ехать быстрее там просто некомфортно.

Потенциальная опасность

Александр Старовойтов также сказал «360», что, по его опыту, при снижении скоростного порога водитель будет вынужден чаще смотреть на спидометр, то есть отвлекаться от дороги, чтобы не превысить новый лимит и не попасть на штраф. Согласен с этим и автоюрист Дмитрий Славнов, он убежден, что с травматичностью на дорогах нельзя бороться только штрафами и уменьшением скоростного порога.

«Есть город, где скорость снижена до 40 километров в час. Ездить там очень сложно, потому что ты вынужден постоянно следить за спидометром, не дай бог превысить и получить штраф, отвлекаешься от дороги», — объяснил он.

Шкуматов добавил, что установленная ниже разумных пределов скорость движения только провоцирует нарушения и аварийные ситуации.

Эксперты добавили, что ограничение до 30 километров в час даже не на всех участках дорог только поможет заработать производителям знаков. Александр Старовойтов предположил, что это сделает водителей «золотой нефтью», потому что превысить скоростной режим будет существенно проще. Следовательно, и штрафов будет больше.