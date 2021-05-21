Лимит на дрова. В России поставят заслон для лесных контрабандистов

С 1 июня за экспорт российской древесины придется платить пошлину. Власти надеются, что это снизит число контрабандистов и поможет отечественному строительному бизнесу. Поспособствует дополнительный сбор и сохранению родных лесов, хотя и не в той мере, как хотелось бы.

С начала лета в России введут пошлину на экспорт некоторых видов древесины. Считается, что это позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов и переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Пошлина вводится на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Для хвойных пород и дуба, по которым прежде пошлина не взималась, ставка будет 10%, но не менее 13 и 15 евро за один кубометр. Такую же пошлину назначили для бука и ясеня, но не менее 50 евро за один кубометр вместо 10 и 12 евро за один кубометр соответственно, как взымалось ранее.

Введенные пошлины будут действовать до конца года. Кроме того, правительство рассматривает и более широкие ограничения на вывоз леса. Президент России Владимир Путин уже указывал на необходимость принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж.

Ранее, в стратегии развития лесного комплекса, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным, было сказано, что к 2030 году лесная отрасль должна в два раза нарастить вклад в экономику России. Чтобы достигнуть этого показателя, необходимо провести комплексную работу по целому ряду направлений.

Польза для экономики

Руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с «360» пояснил, что инициатива — реализация поручений президента о защите лесов и необходимости разобраться с экспортом сырой древесины.

Эксперт добавил, что введение пошлин осуществляется в рамках развития некой стратегической линии, которая была принята еще несколько лет назад. И сейчас власти дошли до того, чтобы ввести необходимые меры регулирования экспорта древесины. Также это и мера поддержки активности в российском строительном секторе.

«Дерево — достаточно распространенный и хорошо востребованный строительный материал. В последнем квартале мы видим достаточно существенный рост цен на стройматериалы, в том числе древесины, на внутреннем рынке. Из-за чего это происходит? Из-за того, что многие наши компании продолжают форсированный экспорт необработанной древесины за рубеж», — сказал экономист.

Никита Масленников подчеркнул, что необходим комплекс мер для контроля и снижения мотивации безудержной вырубки и вывоза за рубеж. Нужны меры дополнительного характера. Например, на Дальнем Востоке в течение года будет создана некая государственная компания, которая будет заниматься экспортом леса.

«Эта конкретная мера применительно к конкретному региону будет более действенной и эффективной. Компания будет оснащена мощным контролирующим аппаратом, который также будет проверять состояние лесов, лесопосадок и прочее», — сказал он.

Сохранять и ухаживать

Руководитель региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ, эколог Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов в беседе с «360» отметил, что подобная мера будет способствовать сохранению российских лесов. А вот эффективным решением проблемы не станет.

«Я не специалист в области экономики и финансов, но думаю, что данной меры будет недостаточно для того, чтобы сохранить российские леса. Какие-либо инструменты финансового и экономического характера и экологический эффект — это вещи, между которыми, как правило, большое расстояние», — сказал эколог.

Антон Хлынов отметил, что сохранение леса зависит от множества факторов — важно, какие площадки отводят под вырубку, представляют ли деревья какую-то особую ценность, являются ли старовозрастными и так далее. Эксперт напомнил, что по закону после вырубки лес нужно восстанавливать.

«Кто этим должен заниматься — застройщик или лесопользователь, — зависит от того, в каком статусе находится лесной участок. Но главное работе по искусственному восстановлению леса в том, чтобы обеспечить дальнейший уход за ними. Нужно приложить немало усилий, чтобы он рос более интенсивно и качественно. Просто высадить лес тут недостаточно», — подчеркнул Хлынов.

Территория преступлений

Увы, российские лесные богатства часто становятся объектом пристального внимания контрабандистов. В марте семерых жителей Иркутска заподозрили в незаконной продаже лесоматериалов за границу. Преступная группа действовала с 2018 по 2020 год и успела «заработать» более миллиарда рублей.

А совсем недавно было обнародовано расследование по делу предпринимательницы из Иркутска, против которой правоохранительные органы возбудили сразу два уголовных дела. По версии следователей, она успела выручить более 34 миллионов рублей на незаконных продажах древесины хвойных деревьев. В Узбекистан она отправила 296 кубометров лесоматериалов, а в Китай — 3,6 тысячи. На таможне легальность плохо обработанных пиломатериалов подтверждалась фиктивными договорами купли-продажи древесины.

Сейчас подозреваемая под домашним арестом. Судья учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка.