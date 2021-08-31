В Индии людей начала косить новая болезнь. Предполагают, что это лихорадка денге. Ее носители — уже знакомые всем летучие мыши и обезьяны, от которых болезнь переносят людям комары. Лихорадка может быть смертельно опасной, причем от нее нет вакцины. К счастью, вирус эндемичный и не может распространиться по миру.

В индийском штате Уттар-Прадеш вспыхнула новая смертельная лихорадка. У большинства больных медики отмечали высокую температуру, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Также, помимо высокой температуры, у части пациентов наблюдались сильная головная и мышечная боль, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

Медики все еще изучают природу этой болезни и причину вспышки. По предварительным данным, она могла быть вызвана лихорадкой денге, которую переносят комары. Из-за проливных дождей и высокой температуры воздуха регион стал идеальным местом для распространения инфекционных заболеваний.

Жертвами болезни стали 68 человек, среди них есть дети. Из-за вспышки смертельной вирусной лихорадки власти штата начали закрывать школы. При этом в Индии отметили появление устойчивой вариации коронавируса, так как там не было принято строгих противоэпидемических мер.

Вирус через границу не пройдет

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Юрий Венгеров в разговоре с «360» подтвердил, что лихорадка денге действительно передается комарами. Эксперт отметил, что отечественные врачи редко сталкиваются с этим заболеванием. Все зарегистрированные в России случаи носили привозной характер.

«Вакцины от этого заболевания нет. Лихорадкой денге обычно болеют обезьяны и летучие мыши. Передать их недуг людям может определенный вид комаров, способный переносить вирус от животного к человеку. Это делает заболевание эндемичным, то есть имеющим только региональную локализацию», — пояснил Юрий Венгеров.

Он добавил, что чаще всего болезнь встречается в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. У болезни есть острая и тяжелая формы. Последнюю характеризуют сильные кровотечения, дисфункция органов или утечка плазмы. В легкой форме подобных осложнений нет.

Непростая лихорадка

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал «360», что заболевание вызывается вирусом денге, который не передается от человека к человеку, нужен посредник — комар. В Москве ежегодно регистрируется некоторое количество случаев, все они завозные. В 2020 году таких инцидентов почти не было.

«Чаще всего эту геморрагическую лихорадку привозят из Таиланда и Индии, там происходит больше всего заражений. Болезнь интересна тем, как она протекает. При первичном зарождении заболевание проходит в легкой форме, вроде нашей ОРВИ: температура максимум +38, ломота в теле и боли в мышцах. Все, больше ничего не происходит. И где-то через неделю человек выздоравливает», — рассказал Илья Акинфиев.

У человека в организме вырабатываются антитела, но впоследствии они сыграют злую шутку, отметил врач. Дело в том, что эта инфекция обладает антителоусиленным эффектом: собственные антитела вместо того, чтобы защищать, ведут к патологическим изменениям в организме при повторном заражении.

«Когда человек, ранее переболевший лихорадкой денге, снова встречается с вирусом, происходит классическая картина геморрагической лихорадки. Тромбоциты могут упасть до нуля, начинаются кровотечения, в том числе и внутренние. И в большинстве случаев, если не будет адекватной медпомощи, человеку грозит смерть», — подчеркнул Илья Акинфиев.

Спасет перекрестный иммунитет

Терапии конкретно от этого вируса не существует, пояснил Илья Акинфиев, лечат только симптомы. Смертность высокая, если нет серьезной специализированной медицинской помощи — не в домашних условиях или поликлиниках, а в стационарах с блоками реанимации и с достаточным количеством кровозаменителей, так как нужно будет очень много вливать и плазмы, и тромбоцитарной массы.

«Однако совсем иначе обстоит дело с местными жителями. Комары кусают их постоянно, инфекция становится обычной — и они уже не заболевают так тяжело. Для местных это сродни нашей сезонной ОРВИ. Но если человек выезжает за пределы территории проживания хотя бы на год-полтора, вернувшись, он может получить тяжелую геморрагическую лихорадку», — рассказал врач-инфекционист.

Хотя от вируса денге прививки не существует, есть возможность получить перекрестный иммунитет при вакцинации против желтой лихорадки, отметил Илья Акинфиев. Российские туристы, когда выезжают в страны, где есть угроза получить эту болезнь, обязаны пройти вакцинацию. Было замечено, что вакцинированные против желтой лихорадки не заболевают лихорадкой денге.

«Такая страна, как Индия, с ее большим количеством жителей и особенностями климата, может стать источником новых вирусных заболеваний. Там тепло и хорошо не только людям, но и вирусам. Индия является просто резервом для многих бактерий. Например, та же холера там была и есть», — подытожил Илья Акинфиев.