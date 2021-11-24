Попытки обойтись без спасателей могут дорого стоить. Что делать, если лифт застрял

В Санкт-Петербурге девушка пыталась выбраться из застрявшего лифта и упала в шахту подъемника, где провела всю ночь. Эксперты считают, что это одно из самых опасных и неправильных решений: нельзя покидать кабину самостоятельно. А справиться со стрессом в ожидании спасателей помогут дыхательные упражнения и написание сценария.

Девушка провела ночь в шахте лифта

На юге Санкт-Петербурга 23 ноября девушка 1997 года рождения упала в шахту лифта. Перед самым закрытием посетительница торгового центра «Континент» застряла в обесточенном подъемнике. Этого не заметил никто из сотрудников ТЦ, и все разошлись по домам, оставив девушку в кабине.

Посетительница попыталась самостоятельно выбраться из застрявшего лифта, но упала с высоты шести метров в шахту. Там провела всю ночь, и только утром следующего дня сотрудники ТЦ обнаружили пострадавшую. Она находилась в тяжелом психологическом состоянии, получила закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей таза и ссадины.

Девушку госпитализировали, она без сознания и пока не может объяснить случившееся. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Следственного комитета РФ: устанавливают личность пострадавшей, опрашивают сотрудников торгового центра и проверяют необходимую документацию.

Российские лифты часто выходят из строя

Это не первое происшествие, связанное с лифтами. В начале ноября в Санкт-Петербурге на улице Коллонтай в шахту лифта упал мужчина и разбился на смерть. Позже «Фонтанка» уточнила, что это был рабочий подрядной организации. В доме проводили работы по модернизации лифтовых шахт и самих подъемников.

В октябре упал лифт в одном из жилых домов на западе Москвы. В момент аварии в кабине находились 10 человек — шесть взрослых и четыре ребенка. По предварительным данным, падение произошло из-за разрыва троса. Никто не пострадал благодаря сработавшей системе безопасности.

Буквально через день в Астрахани сорвался в шахту лифт, в котором ехала семья с детьми. К счастью, кабина застряла между этажами. Отцу семейства пришлось звонить в полицию: к ним довольно долго никто не приходил на помощь. Сотрудники МВД прибыли на место, открыли лифт и эвакуировали семью. Никто не пострадал.

Самостоятельно выбираться из лифта опасно

Независимый эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин в разговоре с «360» подчеркнул, что ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться вылезти из кабины застрявшего лифта. Человек может упасть в шахту. Случаи, подобные происшествию в ТЦ Санкт-Петербурга, не редки, и далеко не все они хорошо кончались.

«Кроме того, когда человек пытается выбраться самостоятельно, лифт может по какой-то причине прийти в движение и сдавить, а иногда и перерезать конечности или туловище человека. Это очень серьезный момент. Поэтому, пока вы находитесь в лифте, вы в безопасности и точно не задохнетесь — там достаточно вентиляционных отверстий», — сказал Алексей Заточкин.

Эксперт отметил, что, если не работает кнопка вызова, нужно постараться всеми возможными способами вызвать помощь извне и дать знать, что в лифте находится человек. Можно кричать, стучать по створкам и стенам. Если работает мобильная связь, нужно вызвать на помощь лифтеров, сообщить о происшествии родственникам и знакомым, в службу спасения.

Алексей Заточкин рассказал, что любой может оценить техническое состояние лифта. Нужно обратить внимание, как движется подъемник: не должно быть рывков или толчков, каких-то посторонних шумов и скрежета. Дверям следует открываться и закрываться плавно, без резких и прерывистых движений.

«Важна точность остановки: кабина должна приходить точно до этажной площадке, не выше, не ниже, не должно быть никаких порожков. В кабине должно быть ровное освещение без морганий и перепадов. Кнопки вызова также должны быть исправны: если с первого раза что-то не сработало или лифт везет вас не на заданный этаж, лучше выйти на ближайшем этаже», — порекомендовал Алексей Заточкин.

Дыхательные упражнения снимут стресс

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал «360», что у большинства людей, оказавшихся в застрявшем лифте, возникает страх. После этого мозг дает сигнал надпочечникам на выброс адреналина: так эмоциональная сфера провоцирует реакцию на физическом уровне.

«В результате появляются так называемые симптомы страха в теле: повышенное сердцебиение, учащенное дыхание, потливость, ощущение нехватки воздуха, дрожь или слабость в ногах, сдавленность в висках, общий дискомфорт в теле, головокружение и ощущение нереальности происходящего», — перечислил Павел Жавнеров.

Чтобы эти симптому ушли, нужно в первую очередь успокоить свою вегетативную систему, пояснил психолог. Человек должен сосредоточится на дыхании и его нормализовать: считать выдохи, стараясь сделать их плавными. Так получится отвлечься от текущих обстоятельств и нормализовать физическое и эмоциональное состояние.

Сохранить спокойствие поможет сценарий фильма

Павел Жавнеров уточнил, что застрявший в лифте человек находится в ситуации неопределенности: он не знает, что с ним будет дальше и рисует себе мрачные картины упавшей кабины. Узость восприятия ситуации провоцирует страх. Убрать его можно, если расширить восприятие будущего.

«Нужно, чтобы человек у себя в голове представил как можно больше разных сценариев. Но самый действенный способ: открыть заметки в телефоне и начать писать варианты, что же дальше будет — словно сценарий какого-то кино. Главный герой застрял в лифте — что ждет нашего героя? И расписать варианты развития событий от самого драматичного до самого прекрасного», — рассказал психолог.

Все эти сценарии смогут расширить восприятие будущего и снизят уверенность, что сработает именно тот негативный вариант, который он видел раньше единственным. Так снизится и тревога за будущее. Эту же технологию можно применять в других тревожных ситуациях.