Родные отправляют советских актеров в пансионаты. Вслед за Куравлевым на лечение уехала Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина уехала в пансионат для пожилых людей «Идиллия». Заведение выбрала младшая дочь актрисы Ольга Шукшина. В беседе с «360» она подчеркнула, что мама проведет в пансионате 21 день, по специальной реабилитационной программе. До этого в «Идиллии» полгода провел народный артист Леонид Куравлев, который после заражения коронавирусом попал в больницу в Коммунарке.

Рождественский подарок

Про пансионат «Идиллия» Ольга Шукшина узнала от его сотрудников. Вместе с ними она снималась для программы на Первом канале, посвященной Леониду Куравлеву. В беседе с «360» она пояснила, что разговорилась с представителями пансионата за кулисами.

«Чудесные, открытые люди. Мы пообщались, они сказали, что если у мамы есть необходимость в силу возраста пройти реабилитацию, то у них есть специальные программы. Продолжительностью 21 день. После этого мы обменялись контактами», — рассказала Ольга Шукшина.

Она отметила, что вместе с мамой несколько дней изучала их сайт. После этого приняли решение, что Федосеева-Шукшина отправится туда на лечение. По словам дочери, у актрисы большие проблемы с коленями и слухом. Ей очень тяжело передвигаться, поэтому требуется постоянное наблюдение реабилитолога.

«Я считаю, что это просто крещенский подарок, именно 19-го числа мы поехали. Мы заранее созвонились, они нас уже готовы были принять. Мы просто воспользовались этим предложением», — подчеркнула Ольга Шукшина.

Собеседница «360 отметила, что мама все прекрасно поняла. Несмотря на то, что она очень любит домашнюю обстановку, помочь ей могут только профессионалы. Это специализированное заведение, ориентированное именно на помощь пожилым людям.

«Это пансионат, а не дом престарелых. Это место отдыха с предоставлением медицинских услуг. А мама просто проходит реабилитационную программу», — отметила Ольга Шукшина.

Долгая «Идиллия» Куравлева

Народного артиста Леонида Куравлева в пансионат «Идиллия» привез его сын. После смерти супруги актер был в очень плохом состоянии. Он постоянно лежал, отказывался от еды. Обеспечить ему полноценный уход в домашних условиях родные не могли.

В пресс-службе пансионата сайту kp.ru рассказали, что реабилитационный курс дал хороший результат. Артист встал на ноги, начал общаться с сиделками.

«Леонид Вячеславович ходил на наши концерты. Он посещал занятия с психологом. Занимался с реабилитологом, психиатром. С ним проводили эрготерапию. Все наши специалисты с ним работали и были от него в восторге», — заявили в пансионате.

Как и другие подопечные, Куравлев жил в отдельном номере. К нему часто приезжали родные и знакомые.

Актриса Ирина Безрукова заявила, что ей пансионат понравился.

«Надеюсь, что такие места станут еще лучше. Но мне там понравилось. Сиделки — это очень милые, но без образования женщины», — поделилась она своими впечатлениями.

Несмотря на хорошие условия, Леонид Куравлев якобы именно там заразился коронавирусом. В пансионате отметили, что у всех своих постояльцев ежедневно проверяют уровень кислорода в крови, давление и температуру. Когда 4 января у артиста начался жар, специалисты срочно вызвали скорую помощь. Бригада медиков доставила Куравлева в больницу Коммунарки.

По данным издания StarHit, родные уже забрали вещи артиста из его комнаты в «Идиллии». Отправится ли Куравлев после выписки домой или снова в пансионат, пока не известно. Но специалисты готовы снова его принять в любой момент, чтобы помочь восстановиться после перенесенного заболевания.

Куда уходят актеры

Завершившие карьеру звезды советского кино не так часто уходили в дома престарелых. Чаще всего за ними ухаживали дети или родственники. Кто-то, как Нонна Мордюкова, становился затворником, но принимал помощь от еще работающих коллег по театральному цеху.

Добровольно отправилась в Дом ветеранов кино актриса Рина Зеленая. Несмотря на два брака, своих детей у нее не было. Сама она признавалась, что абсолютно беспомощна в быту. Она не умела готовить и убирать за собой. После смерти второго мужа Константина Топуридзе она попросила, чтобы ее отправили в дом престарелых. Там она продолжала шутить и даже получила прозвище от соседей «женщина-Чаплин».

Однажды, упав в коридоре, она закричала, чтобы привлечь внимание персонала: «Обратите внимание, тут валяется Рина Зеленая!». Последние годы у актрисы сильно упало зрение, а последней точкой стал перелом шейки бедра, от которого она так и не восстановилась.

В лежачем положении она сделала предсказание: «Я же только в эпизодах играла, если мне и дадут награду — то за 40 минут до смерти». Практически так и вышло. Звание народной артистки СССР ей присвоили, когда она находилась без сознания. Рина Зеленая умерла 1 апреля 1991 года. Друзья и знакомые сначала не поверили этому сообщению, решив, что это очередной розыгрыш актрисы.