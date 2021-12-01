Ярые антипрививочники после перенесенного ковида меняют мнение и призывают людей вакцинироваться. На это их толкает собственный печальный опыт — люди в тяжелом состоянии попадали в больницы, были подключены к ИВЛ и долго страдали от осложнений после ковида. Некоторые были готовы вакцинироваться в больничной палате, но было уже поздно.

Один из лидеров итальянских противников вакцинации от коронавируса Лоренцо Дамиано поменял свое мнение о вакцинации. Он был кандидатом на пост мэра коммуны Конельяно, верил в теории заговора и активно выступал против иммунизации итальянцев в движении «No Vax veneti». Он критиковал «зеленые паспорта», выступал за лечение от ковида дома и добровольную вакцинацию, написал сайт Fanpage.it.

Но заболев ковидом, он через несколько дней попал в отделение интенсивной терапии, где провел неделю. После этого Дамиано понял, что его взгляды были неправильные. Как только политик выздоровел, он пообещал сделать прививку и призвал к этому других.

Теперь мужчина рассказывает о том, что нужно следовать совету медиков и ученых, которые работают ради спасения людей. До того, как поменять свое мнение, мужчина не соблюдал противоэпидемиологические меры, и вероятно инфицировался во время паломничества в селение Меджугорье в Боснии и Герцеговине.

Антипривочники поменяли мнение

Пример Лоренцо Дамиано, который отказался от своих взглядов после болезни, не единственный. В США целая семья отказывалась вакцинироваться до того момента, как не оказались в больнице с ковидом, написал AP.

Лидер движения противников вакцинации на Гавайях Крис Уикофф заболел ковидом. Когда он организовывал движение в американском штате, то верил в то, что карантины и ограничительные меры нарушают свободу и вредят бизнесу.

В первые дни болезни он все еще верил, что ковид не настолько смертелен и напоминает легкий грипп. Однако состояние американца ухудшилось, и он оказался в больнице. По его словам, он не мог двигаться и свободно дышать и постоянно боялся за свою жизнь.

Теперь мужчина призывает не ходить на мероприятия с большим количеством людей и планирует в будущем вакцинироваться.

Ковид заставил убежденную семью антипрививочников поменять свое мнение о вакцине. Близнецы Шон и Шейн из штата Калифорния, а также их жены долгое время выступали против прививок, но все изменилось, когда один из близнецов провел 27 дней в больнице и даже оказался на аппарате ИВЛ. Вслед за ним заболел второй брат и его жена. Болезнь проходила настолько тяжело, что не обошлось без переливания плазмы, написал АВС.

Инфекция имела последствия. Одному из близнецов приходится заново учиться ходить. Теперь они не выступают против вакцинации, а наоборот считают, что антипрививочники не сталкивались с ситуаций, когда их близкий человек тяжело болел ковидом. Оба в скором времени пройдут вакцинацию.

Все в той же Калифорнии другой антипрививочник Сол Торрес отрицал существование ковида и не верил в вакцинацию. Однако инфекция сразила и его, оставив после себя аутоиммунное заболевание. По словам врачей, этого можно было бы избежать, если бы он вовремя вакцинировался. Теперь же мужчина советует всем пройти процедуру как можно скорее, написал CBS.

Иногда бывшие антипрививочники готовы пройти вакцинацию даже будучи инфицированными. Так было с 47-летней англичанкой Эмили Барроуз, которая тоже была по началу против вакцинации, написал «Би-би-си». Ее доставили в больницу с положительным ПЦР-тестом и низким уровнем кислорода. Она просила медиков поставить ей прививку, однако было уже поздно и женщину ввели в искусственную кому.

При этом ее муж и старший сын прошли вакцинацию, но англичанка отказалась от прививки из-за сообщений противников вакцинации, распространившихся по соцсетям.

«Ты не знаешь, кто эти люди, но из-за того, что их посты распространены, ты начинаешь верить им», — отмечала женщина.

Из-за болезни англичанка настолько ослабела, что даже не могла поднять руку. Теперь же пациентка сожалеет о своем выборе, а ее печальный опыт в больнице заставил поменять мнение. Она посоветовала всем тем, кто еще не вакцинировался, пройти процедуру.