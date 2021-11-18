Британия стала одним из лидеров по числу вакцинированных. Там без разрешения родителей прививают подростков в школах

Великобритания — один из мировых лидеров по числу вакцинированных граждан. Первый укол получили уже порядка 90% британцев старше 16 лет. Это свыше 48,6 миллиона человек. При этом власти продолжают агитировать вакцинироваться и вводят ограничения для тех, кто не сделал прививку. Благодаря этому, в стране убирают многие меры безопасности и британцев ждет недистанционное Рождество. «360» выяснил, как этого удалось добиться.

Четыре месяца обязательной вакцинации

Из-за роста заболеваемости COVID-19 многие европейские страны усиливают ограничения для непривитых. Так власти рассчитывают подтолкнуть людей вакцинироваться и, как следствие, поскорее сформировать коллективный иммунитет. Такими мерами решили воспользоваться и в Великобритании.

Там буквально на днях завершился четырехмесячный период обязательной вакцинации всех сотрудников домов престарелых, а также тех, кто осуществляет уход за инвалидами. Соцработникам без прививки грозит увольнение. Более того, обязательно привиться должны и сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии. Ведь они напрямую контактируют пациентами.

Ревакцинация в Великобритании

С начала этой недели полностью привитые британцы старше 40 лет смогут ревакцинироваться. До этого такое право имели только люди старше 50 лет и люди с заболеваниями, которые увеличивают риск тяжелого течения болезни или смерти, отметили в «Би-би-си».

При этом тем, кто старше 40, для ревакцинации нужно будет подождать полгода после второй дозы вакцины. Для этого в Британии используют препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. Также теперь подростки 16-17 лет могут получить вторую дозу вакцины. Ранее они имели право лишь на первую.

Вакцинация подростков в Великобритании

Подростков в Великобритании действительно вакцинируют. Делать это начали сравнительно недавно, в сентябре. В общей сложности нововведение должно охватить порядка трех миллионов человек в возрасте 12-15 лет.

При этом зачастую прививки делают прямо в школах. Также это можно сделать в центрах вакцинации, в порядке живой очереди в клиниках или дождаться приглашения по почте. Разрешение родителей для этого не нужно.

Власти предусмотрели возможные акции против вакцинации подростков и дали особые указания учителям, как себя вести в подобных ситуациях. Например, преподавателям разрешили вызывать полицию.

Чиновники и ученые рассчитывают, что это поможет снизить темпы распространения коронавируса и обеспечит школьникам привычную учебу, без закрытия учебных заведений и дистанционных уроков.

У британцев будет привычное Рождество

Такие на первый взгляд жесткие меры помогли сократить смертность в Великобритании. Она значительно меньше, чем в России или на Украине. Власти Великобритании не планируют возвращать какие-либо ограничительные меры. Министр здравоохранения Саджид Джавид в эфире «Би-би-си» уже пообещал, страну ждет обычное Рождество. При этом он напомнил гражданам, что расслабляться не стоит: необходимо ответственно прививаться.

На сегодня тяжелых случаев COVID-19 в Великобритании гораздо меньше, все организации открыты, люди возвращаются к привычной жизни. В стране сейчас нет даже QR-кодов. Об этом «360» рассказал житель Лондона Леонид Лев. По его словам, у британцев есть приложение, которое показывает, есть ли сближение с зараженным человеком. Но даже в случае такого контакта карантин — рекомендация. Есть послабления и для тех, кто прилетает в страну.

«В Великобритании люди, которые привиты полностью, по прилету в страну должны отправиться на карантин. Если у вас полная вакцинация, то вы садитесь на два дня, то есть через два дня вы делаете тест. Если человек не вакцинирован, то он должен сидеть 10 дней и делать несколько тестов», — пояснил Лев.

Власти уже объявили о дополнительных вложениях в систему здравоохранения. Сумма в шесть миллиардов фунтов должна помочь увеличить эффективность работы системы на 30% к 2024 году.