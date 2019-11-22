«Очередная фигня в истории». Лидер эко-движения высказался о Холокосте и не захотел извиняться

Сооснователь экологической организации Extinction Rebellion Роджер Халлам подвергся жесткой критике после неоднозначных комментариев о Холокосте. Министр иностранных дел Германии также осудил его высказывания. А в ER поспешили заверить, что мнение Халлама не разделяют и выразили поддержку еврейскому народу.

Защитник окружающий среды Роджер Халлам давал интервью немецкой газете Die Zeit в рамках выхода своей новой книги. Во время интервью он обсудил с журналистом Холокост в сравнении с другими геноцидами и трагедиями. По его словам, миллионы людей регулярно погибали в ужасных обстоятельствах на протяжении всей истории. И если рассматривать в контексте злодеяний Холокост, который унес жизни миллионов евреев, то это «просто еще одна ***** (малозначительное явление, ерунда — прим. ред.) в истории человечества».

Просто еще один день для Extinction Rebellion. «Проблематичный основатель XR Роджер Халлам сравнивает изменение климата с Холокостом — в своем интервью с Der Spiegel. Он это всерьез?»

Экологическая организация Extinction Rebellion резко осудила комментарии своего сооснователя, а местные отделения разместили в своих аккаунтах в Twitter слова в поддержку еврейских общин, передает Evening Standard.

Представитель организации заявил, что еврейский народ и многие другие глубоко ранены этими словами. Он также отметил, что их движение должно быть безопасным как для евреев, так и для всех других меньшинств, маргинальных народов и религиозных групп.

«Роджер Халлам не нацист, но он зациклен на проекте по спасению планеты от людей до такой степени, что он, кажется, лишился чувствительности к человеческим страданиям. Вот почему он может отвергнуть Холокост как очередную «*****».

Комментарии Халлама вызвали негативную реакцию в социальных сетях, в том числе со стороны министра иностранных дел Германии Хейко Мааса. Он осудил эти высказывания, а произошедшее назвал «удивительно бесчеловечным».

«Чертов *****».

Как пишет IT, Роджер Халлам спустя некоторое время выложил пост на Facebook, где признал свою правоту, но не совсем извинился.

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«Я понимаю, что в интервью отвлекся на ненужные дебаты о том, на каком месте находится Холокост в ряду ужасающих геноцидов», — написал он.

Он признал, что проявил крайнюю нечувствительность, а эти дебаты были непристойными и оскорбительными. Особенно для тех, кого преследуют воспоминания о произошедшем и для тех, кто потерял людей, которых любил. Халлам также добавил, что необходимо извлечь уроки из таких трагедий как Холокост и другие геноциды, чтобы предотвратить ужас ближайшего будущего.

«Я прошу прощения за грубые слова, которые я использовал. Я не чувствую необходимости извиняться за привлечение внимания к геноциду, который происходит сейчас», — подчеркнул экоактивист.

Помимо не самых удачных высказываний Халлам отличился еще и проблемами с законом. В сентябре его арестовали за попытку устроить беспорядки в аэропорту Хитроу с помощью беспилотника. Он должен предстать перед судом на предварительном слушании 29 ноября по обвинению в заговоре с целью вызвать нарушение общественного порядка. Полное судебное разбирательство назначено на февраль следующего года.

Extinction Rebellion — это социально-политическое движение, которое выступает против климатических изменений и социально-экологического коллапса. Оно использует ненасильственные способы борьбы, а также хочет сохранить биоразнообразие.

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Движение возникло в Великобритании весной 2018 года. Сначала ученые собрали около сотни подписей в поддержку Extinction Rebellion, а затем начались активные действия. В ноябре того же года участники заблокировали пять мостов на реке Темза в Лондоне, а в апреле захватили пять популярных мест в центре Лондона.

В России тоже есть сторонники данного движения. В июле 2019 года активисты разместили лозунг напротив здания Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании со словами «Часики-то тикают». Таким образом они просили СМИ не замалчивать проблемы климатического кризиса.

Периодически движение подвергается критике за нереалистичность своих требований.