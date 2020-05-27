Личные данные россиян в руках государства. Как их будут использовать

Наша жизнь переходит под постоянное наблюдение со стороны государства. Мы передаем свои данные — иногда добровольно, иногда без права выбора, не имея возможности контролировать, кто и как их будет использовать. Но стоит ли бояться такой цифровизации. С одной стороны, наша жизнь превращается в постоянный объект наблюдения «Большого брата», а с другой — цифровизация делает нашу жизнь проще.

Город экспериментов

Жители Москвы столкнулись с негативными сторонами сбора личных данных. Введенная в городе система пропусков требует от человека за разрешение на выход из дома не только сообщить свои фамилию, имя, отчество, но и назвать адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также сообщить данные паспорта и маршрут своего движения.

Однако в первый же день система рухнула. А после выяснилось, что собираются данные не просто так. В согласии на проверку пропусков нашли пункты о том, что пользователь не против, если его данные передадут третьим лицам. Кроме того, он согласен получать рекламу в течении 10 лет.

История с приложением «Социальный мониторинг» для заболевших москвичей стала примером абсурда. Штрафы за выход из дома после того, как человек вышел на балкон, штраф за невозможность зарегистрироваться, штраф за то, что селфи не сделано в половину третьего ночи. Горожане подают в суд, а власти города не собираются отказываться от использования этого приложения.

На фоне этой ситуации Минкомсвязи опубликовало законопроект о проведении в Москве эксперимента по замене паспорта мобильным приложением «Мобильный идентификатор». Но документ быстро удалили, объяснив тем, что это рабочая версия. «Коммерсант» не исключил, что удаление связано с тем, что москвичи могут нервно отреагировать на появление новой системы по сбору данных. Но, судя по представленным данным, предложение вовсе не такое плохое, как может показаться на первый взгляд.

Участие в эксперименте станет добровольным. Для этого нужно подать заявку в МФЦ, там же сдать биометрию (видео лица и запись голоса). После проверки всех данных в МВД приложением можно будет пользоваться. Пока оно будет удобно только тем, что не нужно каждый раз вводить данные на Госуслугах.

Для того, чтобы использовать все возможности «Мобильного идентификатора» можно запросить ключ усиленной квалифицированной электронной подписи. Это аналог личного автографа. Для ее создания используют специальные средства шифрования, которые прошли сертификацию в ФСБ.

С электронной подписью и приложением можно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получать выписки из Росреестра, вставать на учет по месту пребывания, переводить пенсионные накопления, заключать различные электронные договоры, покупать железнодорожные и авиабилеты и многое другое. Фактически это замена паспорта.

Переход в «Цифру» по граблям

Неудача Москвы с пропусками связана прежде всего с тем, что запускалось все это экстренно. Когда началась пандемия никто не думал, что ближайшие несколько недель придется работать из дома. Такую оценку пропускному режиму в столице дал в беседе с «360» управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов.

По его словам, перед директорами по информационной безопасности в бизнесе стояла одна задача, чтобы все заработало в один день, было безопасно и не сломалось. По такому же принципу пошли и власти города.

Это проблема обкатки продукта, который не прошел этапы тестирования. Ошибки вылезли, но хорошо, что не было ошибок другого рода. Где-то что-то падало, где-то доступ был невозможен, потому что все побежали в одно место эти пропуска получать Руслан Юсуфов управляющий партнер компании MINDSMITH

Однако, по словам эксперта, Москва может попробовать взять на себя эксперимент с приложением «Мобильный идентификатор». При этом Руслан Юсуфов отметил, что эта история комплексная, и смотреть на нее надо со всех сторон.

«Внедрение подобной инициативы очень рискованно с точки зрения информационной безопасности. Во главу угла нужно ставить безопасность личных данных граждан. Даже при первом приближении возникает вопрос: какая информация там будет храниться? Там же не только паспортные данные. Это и история покупок, передвижения, операции, трудоустройство», — отметил он.

По словам эксперта, нужно понимать, кто сможет получить доступ к этим данным. Но еще важнее воспитать в людях цифровую грамотность.

Сама система будет очень привлекательной и облегчит жизнь. Уже сейчас большинство привыкло решать все вопросы через телефон. Если там появится дополнительное приложение, то люди даже не заметят, что когда-то жили без него.

Но даже сейчас с использованием мобильных банков, систем бесконтактных платежей, каждый день появляются сообщения, что граждане отдают мошенникам деньги после звонка. Это происходит уже несколько лет, злоумышленники придумывают все более изощренные способы, а люди так и не могут приобрести навык не брать трубки от незнакомцев.

Если вы посмотрите на самые распространенные пароли 2020 года, то вы поймете, что мы еще не готовы к цифровому миру. Еще у нас есть вторая черта. Называется русский «авось». Мы всегда откладываем, вдруг пронесет, а это может аукнуться очень нехорошо Руслан Юсуфов правляющий партнер компании MINDSMITH

Эксперт пояснил, что в случае появления цифрового паспорта риски для простого человека увеличиваются кратно. Потому что это не просто списание денег с карты, но и сделки с недвижимостью, имуществом. Кроме того, злоумышленникам будет интересна база, где будут храниться все данные по гражданам — огромный массив информации, где есть вся информация по человеку.

А с учетом того, что утечки происходят у всех, то прежде, чем запускать эту систему нужно провести консультации со специалистами и придумать систему мониторинга. Руслан Юсуфов отметил, что это только предварительные вопросы и проблемы. Настоящие начнутся, когда эксперимент начнут обкатывать.

По его словам, сейчас весь мир переходит в «цифру», также наступает на грабли и попадает в ямы. Это и называется цифровая информация.

«Нам нельзя не идти в цифровой мир, это вынужденная мера чтобы и гражданам было удобно, и чтобы страна была конкурентоспособна. Но наверно просто во главу угла должна ставиться безопасность», — подытожил он.