Личные данные Милонова слили в Сеть «азербайджанские радикалы». Как обезопасить себя от утечки данных и кражи денег

Личные данные депутата Госдумы РФ Виталия Милонова слили в Сеть. Политик уже получил около 50 сообщений с угрозами. В беседе с «360» Милонов рассказал, что за этим стоят радикальные азербайджанские группировки. Депутат отметил, что он никому не говорил о произошедшем, журналисты сами увидели это в различных пабликах. Но не только личные данные публичных людей попадают в Сеть. Зачастую жертвами подобных сливов становятся обычные люди. «360» разбирался, как можно защитить свои данные и что делать, если они уже утекли?

По словам Милонова, за сливом в Сеть его личных данных стоят радикальные азербайджанские группировки.

Это радикальные азербайджанские группировки, которые в открытую пишут о своем отношении к русским, о том, что они считают себя уже новым коренным населением нашей страны, и требуют от нас — от россиян — следовать тем нравственным и прочим политическим интересам, которые есть у них Виталий Милонов Депутат VII созыва Госдумы РФ

В частности, как отметил Милонов, это признавать великую Турцию и считать великий азербайджанский народ частью великого турецкого народа, «и отказаться от наших обязательств в контексте ОТКБ» (Организация Договора о коллективной безопасности).

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Трефилов

По словам депутата, он получил около 50 сообщений с угрозами. Милонов отметил, что ему не сложно вычислить этих людей «и показательно заставить их на камеру извиняться», но он не считает нужным это делать.

«Пускай это делают те, кто должен это делать по закону», — отметил политик.

По словам депутата, если эти люди так себя ведут, то они представляют опасность не для самого Милонова, а для государства в целом.

Он отметил, что эти «молодые, к сожалению, азербайджанцы», не помнят те добрые отношения, которые были всегда. По мнению политика, они «накачаны» антисоветской пропагандой, и «в своих речах они постоянно оскорбительно называют нашу страну, нашего руководителя страны, наш народ, наш язык».

По мнению депутата, об этом надо четко и честно говорить. Он заметил, что так не должно быть. По словам Милонова, он с удивлением узнал, что «оказывается люди, находящиеся в нашей стране, с паспортами нашей страны, называют русских свиньями».

Факт слива своих личных данных в Сеть он считает общеизвестным, поскольку об этом написали средства массовой информации, хотя сам депутат об этом никому не говорил. Он объяснил, что журналисты увидели информацию об этом «в пабликах радикальных исламистов турецких».

Это журналисты сами увидели, я не считал нужным кому-то жаловаться на это все. Это стало известно, я думаю, что полиция, спецслужбы уже будут отслеживать Виталий Милонов Депутат VII созыва Госдумы РФ

Президент «Консорциум Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с «360» поделился несколькими советами, которые помогут обезопасить свои личные данные.

Как обезопасить свои данные

Первое, что нужно сделать, это разделить данные, без которых не обойтись, и считать, что они у вас уже утекли, отметил собеседник «360». Второе — нужно отделить финансовые данные от ежедневного мира.

Он объяснил, что нужно не полениться и один раз сходить в свое отделение банка и один раз сходить в «Мои документы» и написать два заявления о том, что без личного присутствия сделки больше трех или пяти тысяч не проходят.

Дальше завести карту обиходную, на которой будет пять тысяч рублей, все платежи проводить с нее Андрей Масалович Президент «Консорциум Инфорус», эксперт по кибербезопасности

Также эксперт по кибербезопасности посоветовал все время, если с вами происходит что-то чувствительное, делать «легенду-прикрытие». Это не значит, что надо прятать себя, детей, отпуск, дачу, но нужно делать так, чтобы внешний облик не мог привести к реальным делам.

Также важно не бояться каждый раз сразу начинать жаловаться, отметил Масалович. Он объяснил, что сейчас примут закон, по которому правоохранители смогут сразу останавливать платежи, потому что на сегодняшний день банки отвечают за 30 дней.

Если что, сразу поднимать тревогу, успевать останавливать Андрей Масалович Президент «Консорциум Инфорус», эксперт по кибербезопасности

Также нужно иметь на любые вещи резервный канал, то есть знать, как заблокировать карту, и что в кармане есть другая, или же есть 500 рублей наличными, объяснил собеседник «360». Он отметил, что сам имеет и резервную карту, и 500 рублей наличными.

Точно также стоит задублировать себе телефоны и иметь дешевый аппарат, чтобы при потере доступа к сим-карте, у вас была возможность быстро отзвониться.

И нигде ничего не хранить в электронном виде: таблица паролей, таблица e-mail. Все только либо в блокнотах, либо в памяти Андрей Масалович Президент «Консорциум Инфорус», эксперт по кибербезопасности