Либо руины, либо голодовка. Как жители Уфы спасают свой дом от разрушения из-за соседа-застройщика

В Уфе жители одного из районов города объявили голодовку из-за строительства 34-этажного дома. Они даже пошли на крайние меры — легли под технику, когда ее завозили. Что не так с этим домом, и почему жители против — в материале «360».

Жильцы дома № 5 по улице Шота Руставели объявили голодовку. Среди них есть женщина на девятом месяце беременности. Они заявили, что акция не закончится, пока не остановятся строительные действия. Жители опасаются, что из-за постройки высотки их дома разрушатся. Этой акцией они пытаются привлечь внимание властей к своим проблемам.

Источник фото: сообщество «ВКонтакте» Инцидент Уфа и РБ

С чего все началось

Противостояние жильцов и строительной компании ПСК-6 началось еще в прошлом году. Во время строительства ЖК неподалеку, на старом доме 1975 года постройки появились трещины. Узнав, что на этом застройка не закончится — жители стали действовать. У активистов на руках документы, в которых сказано, что основной причиной образования трещин послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.

По словам председателя дома Гульнары Зареевой, дом имеет толщину несущей конструкции — 64 сантиметра. По этой стене проходит трещина с 1 по 9 этаж. Ширина ее раскрытия составляет до семи сантиметров.

«У нас есть на руках письмо управления по обеспечению жизнедеятельности города о том, что никакие строительные мероприятия на близлежащей территории вблизи дома недопустимы, они могут привести к разрушению здания», — пояснила она.

Зареева рассказала, что жители вынуждены отстаивать свои дома. Например, вчера на стройплощадку заехала тяжелая техника — трое жителей легли под ее колеса. Инцидент закончился стычкой между жильцами и представителями застройщика.

Она добавила, что об этой проблеме знают в администрации города, но никто не вышел с предложением по укреплению конструкций.

В администрации проблемы не видят

3 июня на место забастовки приехали представители местной администрации и застройщика. Они встретились с обеспокоенными гражданами и предоставили все нормативные документы.

«У застройщика есть права на данный земельный участок <…>. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством, — отметил начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Рустам Тухватуллин.

Источник фото: ufacity.info

Представитель компании-застройщика сообщила, что они выполняют свои в полном объеме и не хотят конфликтовать с людьми. Помимо этого организация обещала расселить жильцов и снесли здание бывшего общежития — двухэтажного дома № 76 по улице Шота Руставели.

В администрации заявили, что держат вопрос о состоянии разваливающегося дома на контроле. Сейчас ищут деньги для проведения управляющей организацией обследования на предмет определения технического состояния дома.