Люди предпенсионного возраста — это отдельная льготная категория россиян и они могут рассчитывать на некоторые льготы и гарантии. При этом право на предпенсионные льготы определяется индивидуально. Что за льготы предоставляются предпенсионерам и как их можно получить — в материале «360».

Кто такой предпенсионер?

С 2019 года в России начался переходный период, который устанавливает новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним поможет обеспечить переходный период и сохранение для россиян различных льгот и мер социальной поддержки.

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Право на предпенсионные льготы определяется индивидуально, однако чаще всего оно предоставляется россиянину за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключение составляют налоговые льготы, право на которые есть у женщин, начиная с 50 лет, и у мужчин, начиная с 55 лет, сказано в сообщении отделения Пенсионного фонда по Республике Тыва.

У некоторых категорий россиян пенсионный возраст с 2019 года не меняется, но предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены, отмечается в сообщении ПФР по Хабаровскому краю.

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Какие льготы есть у предпенсионеров?

Россияне, попадающие в категорию предпенсионеров, могут рассчитывать на такие меры поддержки, как:

— два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты;

— освобождение от одного из имущественных и земельных налогов;

— гарантия трудовой занятости (за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и уголовная ответственность);

— выплата пенсионных накоплений;

— бесплатное профессиональное переобучение;

— повышенное пособие по безработице, которое в 2021 году составляет 12 130 рублей в месяц.

Как получить положенные льготы?

Предпенсионеру нет необходимости самому получать подтверждающий право на льготы документ — достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее ту или иную льготу. Данные Пенсионного фонда передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями.

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Если же у россиянина все-таки возникла необходимость подтвердить статус предпенсионера, то он может получить справку в личном кабинете на сайте ПФР (pfr.gov.ru), уточняется в сообщении.

Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Также подтвердить статус предпенсионера можно по предварительной записи в клиентских службах ПФР по месту жительства и в отделениях МФЦ.