Как россиян поддержат во время пандемии: льготы, выплаты и новые правила больничных

Оплата больничных и пособие по безработице

Сейчас листы нетрудоспособности рассчитывают из стажа сотрудника и его зарплаты, поэтому молодежь получает очень низкие выплаты. Владимир Путин предложил пересмотреть это и рассчитывать больничные, исходя из суммы не менее одного МРОТ. Пока мера будет действовать до конца 2020 года.

Пособие по безработице увеличат с максимальных восьми тысяч рублей до уровня МРОТ — 12 130 рублей.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов пояснил «360», что если потерявший работу человек не сможет быстро найти новую, то даже увеличенного пособия не хватит для нормальной жизни. С другой стороны, это лучше, чем было раньше.

«Поэтому вообще без какой-либо поддержки было намного хуже. Но говорить, что это достаточная мера, я бы не стал. Скорее всего, финансы будут поступать из Фонда национального благосостояния», — добавил он.

Льготы и выплаты

Все социальные выплаты, которые полагаются гражданам ближайшие полгода, будут продлевать автоматически. Не нужно ни подавать заявления и справки, ни ходить в МФЦ и к чиновникам. Если семья получает льготы на оплату ЖКХ, ей не придется приносить документы, подтверждающие доход.

«Это очень хорошая, отличная сервисная услуга. Действительно, когда из дома не очень хочется выходить по причине коронавируса и когда, возможно, проблемы с работой, а люди могут не бумажки собирать, а искать работу, это отличная сервисная услуга. Когда можно заняться тем, что действительно сейчас важно, а не бегать по инстанциям», — подчеркнул Шабанов.

Ветераны и труженики тыла получат выплату к 75-летию Победы 75 и 50 тысяч рублей в апреле, до начала майских праздников. А выплаты на детей от трех до семи лет, которые должны были начаться в июле, организуют на месяц раньше — уже в июне. Это тоже позитивный момент, считает Шабанов. Материальные трудности многие россияне испытывают уже сейчас. И чем раньше начнется материальная помощь, тем лучше будет людям.

Пять тысяч на ребенка

Президент предложил в ближайшие три месяца, уже с апреля, ежемесячно выплачивать всем семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительные пять тысяч на каждого ребенка до трех лет включительно. Такие выплаты, пояснил Путин, будут весьма кстати тем, чьи дети сейчас не ходят в ясли и детсады, а также тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком или на больничном.

В своем обращении, напомнил Шабанов, Путин рекомендовал обложить налогом в 13% прибыль с процентов по банковским вкладам. Мера коснется россиян, чьи суммарные вклады превышают миллион рублей. А также тех, кто выводит средства с вкладов в офшоры. Не исключено, считает эксперт, что вырученные деньги направят на социальные выплаты. Кроме них, скорее всего, задействуют резервы Фонда благосостояния.

«В целом пять тысяч рублей в месяц — не очень большая сумма. Содержать ребенка на эти деньги точно не получится. Но принцип тот же: это лучше, чем отсутствие какой-либо поддержки. Особенно в такой момент, когда родители могут или временно не работать, или вообще потерять работу», — заключил эксперт.