Льготную ипотеку распространят на «зеленые» дома. Россиян они пока не интересуют

Банк России в 2021 году запустит в качестве эксперимента льготную ипотеку для домов с высоким уровнем энергетической эффективности. Кредиты по низким ставкам распространят на дома и квартиры. Хорошая инициатива может столкнуться с тем, что такой недвижимости в России пока немного, а по настоящему высокого энергоэффективного жилья нет вообще.

«Зеленый» эксперимент

Про эксперимент «зеленой» ипотеки, когда льготный кредит можно получить для покупки дома или квартиры с высокой энергоэффективностью рассказал первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов.



Он пояснил, что пока идея находится на стадии разработки. Для начала нужно дать определения понятиям «зеленый» дом и «зеленая» квартира.

Представитель регулятора пояснил, что получить льготный кредит смогут люди, которые намерены купить дом или квартиру с высокой энергоэффективностью. На заем по льготной ставке также могут рассчитывать те, кто готов купить старое здание и провести его реконструкцию, повысив уровень сбережения энергии.

Сергей Швецов отметил, что «зеленая» ипотека поможет повысить интерес ипотечников к домам такого типа. Пока этот вид кредитования только развивается во всем мире и четкие правила и положения не выработаны.

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Дома на самообеспечении

В России строительство энергоэффективных домов пока находится на самом начальном этапе. Строители пока действуют по старым методам, чтобы защитить дом от потери тепла и энергии: делают двойные рамы и толстые двери. Но этого явно недостаточно, чтобы начать по настоящему сберегать энергию. Об этом «360» рассказал эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков.

По его словам, российским девелоперам пока нужно научиться строить дома с более высоким уровнем энергоэффективности. Предпосылки уже есть. В некоторых домах проводят систему рекуперации.

Рекуперация — это управление потоками воздуха, которые возвращают тепло. Далее это энергосберегающие фасады. Все это уже можно назвать «зеленым» домостроением, которое сберегает энергию Юрий Кочетков эксперт по вопросам недвижимости

Следующий шаг, по словам эксперта, это так называемые «пассивные дома». Они не только мало теряют энергии, но и могут полностью ее компенсировать. То есть выработать в ноль. Для этого на крышах ставят специальные панели в виде солнечных батарей. Есть и более необычные способы.

«Дома могут стоять на подземных термоисточниках. Есть определенный градиент температуры, из которой можно извлекать электроэнергию. Основная задача — добиться компенсации затрат в пределах дома», — рассказал он.

Последний и самый высокий уровень — это «активные» дома. Эти здания способны вырабатывать больший объем энергии, чем они могут потратить сами.

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«К сожалению, мы застряли между первой и второй ступенью. До «пассивных» домов мы еще не дошли. Сейчас наша задача для современного малоэтажного домостроения научиться эффективно экономить тепло», — сделал вывод Юрий Кочетков.

По его словам подобный опыт используют в России только в части малоэтажного строительства. Но пока нет ни одного проекта, который бы концентрировался на высоком уровне энергосбережения. Хотя такие попытки были.

«Построили дом в Новой Москве, который был «пассивным». Но его возвели не для жизни, а для эксперимента. Была какая-то выставка технологий. Но после этого все заглохло», — рассказал эксперт.

Юрий Кочетков отметил, что дома с высокой энергоэффективностью вряд ли будут пользоваться большим спросом у россиян. В стране слишком малая цена за электроэнергию, а такие дома предназначены не только для сохранения экологии, но и для низких коммунальных платежей.

«У нас в платежках электроэнергия занимает процентов 15. У нас дорогое обслуживание, подача воды, а вот электроэнергия у нас более менее приемлемая», — пояснил эксперт.

По его словам, пока вопрос сбережения энергии и тепла будет решаться старыми способами. Строители продолжат утеплять окна, трубы, уничтожать источники холода. Но также часто делают возвратную сеть. Когда избыточное тепло из дома возвращают внутрь.