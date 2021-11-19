Льгота не для всех. Особенности нового закона об отмене НДФЛ при продаже недвижимости

Госдума решила освободить семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома. Однако такую льготу хотели бы получить все россияне, жалующие улучшить свои жилищные условия.

Госдума третьем, окончательном, чтении приняла новый закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми не будут платить налог на доходы физических лиц при продаже квартир. Льгота будет действовать, только в том случае, если недвижимость продают, чтобы улучшить жилищные условия семьи.

Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь. Не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш Вячеслав Володин председатель Госдумы

При этом общая площадь купленного на эти деньги жилья должна превышать площадь проданного, а кадастровая стоимость новой недвижимости не может быть выше 50 миллионов рублей. Также законодатели уточняют, что не важно, сколько времени квартира или дом находятся в собственности. Закон имеет обратную силу и будет действовать для всех сделок, которые были совершены с 1 января 2021 года.

Отмена НДФЛ недвижимости нужна всем

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков признался «360», что по его мнению такого рода законы стоило бы распространить на всех граждан России. Однако даже уже принятая инициатива очень похвальна, ведь около 80% сделок на рынке жилья — альтернативные сделки.

«Это когда человек продает свое жилье и покупает взамен себе другое. Государство хочет взять НДФЛ с суммы виде дохода, получаемого гражданином. Но если человек не продает недвижимость, чтобы получить деньги и вывести их с рынка, а для того, чтобы купить себе другое жилье, то о каком доходе идет речь?» — удивился Константин Барсуков.

Напомним, что доходом считают ту сумму, на которую выросла цена квартиры. То есть, если продавцу квартира стоила пять миллионов, а продает он ее за семь, два миллиона будут той суммой с которой нужно будет платить НДФЛ.

Эксперт отметил, что государство старается поддержать семьи с детьми. Однако в такой помощи нуждаются все россияне. К законодателям уже не раз обращались на эту тему, писали в Госдуму и даже предлагали проект закона, который бы отменил налог для людей, продающих жилье с целью купить другое.

«Если человек менее пяти лет назад купил квартиру, допустим, за пять миллионов рублей, за девять продал и купил новую квартиру за шесть, а три миллиона в карман кладет — вот эти три миллиона облагайте налогом. На мой взгляд, это абсолютно правильно было бы», — сказал эксперт.

Семьи с детьми смогут сэкономить

По словам Константина Барсукова, новый закон не предусмотрел нужд россиян с одним ребенком, а также будущих родителей, которые только ждут малыша и, возможно, хотели бы заранее увеличить размер своего жилища с учетом будущего члена семьи.

Рост стоимости квартир за два года составил 25-30% и 14% людей сейчас, продавая свою квартиру, которой они владели минимум пять лет, будут продавать ее примерно на 30% дороже, чем покупали. Соответственно, вычесть из стоимости они смогут только 70%, а остальные заплатить как налог Константин Барсуков

Эксперт уточнил, что в среднем попавшие в льготную категорию семьи смогут сэкономить при отмене налога на доходы физических лиц 13% от 30%. То есть при продаже однокомнатной квартиру в Москве за восемь миллионов рублей, экономия составит два миллиона рублей.

НДФЛ толкает продавцов на риски

Юрист Виктор Андреев рассказал, что НДФЛ в случае сделки с недвижимостью также составляет 13%. Так как закон касается только продажи жилья, не важно как будет приобретаться новая квартира — сразу, в ипотеку или в рассрочку. При этом юрист отметил, что из-за налога продавцы квартир нередко соглашаются на сомнительные махинации.

«Главная махинация была с договорами недвижимости. Там намеренно указывали меньшую цену жилья, чтобы не платить процент, а остальную часть денег получали наличными. В этом плане продавец всегда рискует, что эти деньги, не прописанные в договоре, ему просто не отдадут», — сказал Виктор Андреев.

По его словам, покупатели всегда могут отказаться платить, сославшись на сумму, указанную в договоре. Однако несмотря на все риски, это очень распространенная практика, к которой прибегают для того, чтобы сократить сумму налога и максимально сохранить прибыль.