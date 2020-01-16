ЛГБТ-учительница возмутила родителей. И дело не только в ориентации

В Брянске между учительницей и мамой одной из ее учениц развязалась настоящая война. Причиной стал пост, в котором родительница упрекнула педагога в нетрадиционной ориентации. За это на женщину обрушился шквал угроз — ее обвинили в клевете и вмешательстве в личную жизнь.

Конфликт начался в одной из брянских школ, но уже успел получить широкую огласку во всей стране. Мама одной из учениц девятого класса школы № 22 в Бежичах написала на своей странице во «ВКонтакте», что у ее дочери преподает учительница с нетрадиционной ориентацией.

«В школе № 22 в Бежичах преподаватель русского языка и литературы является [представителем] нетрадиционной ориентации, ничуть этого ни стесняясь, выкладывая stоriеs в Instagram. Дети знают об этом, директор тоже в курсе событий! Чему эта дама, так сказать, научит моего ребенка? Это аморально, я считаю, и непозволительно для педагога», — написала Татьяна Щербакова.

Некоторые пользователи поддержали родительницу, согласившись, что учителя должны придерживаться определенного морального облика и не выставлять свою личную жизнь напоказ. Другие резко раскритиковали Щербакову. Они уверены, что женщина бесцеремонно влезла в личную жизнь педагога. Пользователи заявили, что ее не должна волновать ориентация учительницы, если она хорошо преподает и ладит с детьми.

«Я считаю аморальным, что она не скрывает свою ориентацию — дети из школы это видят. Меня обвиняют, что я влезла в ее личную жизнь, но я не влезала в ее личную жизнь. Личная жизнь должна оставаться личной, у нее дома, в спальне. Потому что она — учитель. А так, каждый человек имеет [право] на личную жизнь — и плевать на ориентацию. Никто бы об этом не знал, если бы она не выставила фото и видео», — объяснила Щербакова в беседе с «360».

Просмотр stories — вмешательство в личную жизнь?

Родительница подчеркнула, что все материалы, о которых идет речь, учительница самостоятельно разместила в своих stories в Instagram. Щербакова уточнила, что не старалась что-то специально найти на странице педагога — и фото, и видео ей показали сами ученики.

«Это все — фото и видео — скачал ее класс, в котором она преподавала. Они сохранили это себе, а потом показали своим родителям и мне, в частности. На видео учительница со своей девушкой поздравляли всех с Новым годом. Она сказала: „Я в первый раз вышла так открыто в stories, поздравляем всех с Новым годом — я и моя супруга“», — пояснила она.

Фотографии, о которых идет речь, попали в распоряжение «360». К первому снимку прикреплен опрос: «что станет лучшим подарком для девушки на годовщину отношений», — а на втором — подпись о том, что 2019 год был для них счастливым. На обеих фото девушки обнимаются.

Еще один снимок, который опубликовала в своем stories учительница, рассказывает о «сюрпризе» от ее девушки — золотом кольце.

Источник фото: Instagram

Претензии не только к ориентации

Щербакова рассказала, что девушка появилась в школе недавно. Учительница по русскому и литературе, которая была классной руководительницей ее дочери, ушла посреди учебного года. На ее место и взяли Кристину Хулину — по словам родительницы, она сама еще учится.

Однако директор школы № 22 в Бежичах Оксана Козловская в беседе с «360» пояснила, что Хулина не устраивалась к ним в штат педагогом — она просто проходила в школе практику. Козловская уточнила, что сейчас у студентки уже началась сессия, а затем будет преддипломная практика.

Девочка — студентка-практикантка. Она проходила у нас в школе практику в декабре 2019 года. У нас на практике она находилась под присмотром нашего педагога. У меня на тот момент, как у руководителя, к ней абсолютно не было претензий Оксана Козловская.

Однако у родителей претензии были. Татьяна Щербакова рассказала, что ученики неоднократно жаловались на Хулину родителям. Она называла их «идиотами», а также нарушала установленные порядки. Мама девятиклассницы пояснила, что класс ее дочери сейчас сдает пробные экзамены. Педагог сказала, что не будет проставлять за них оценки в журнал, однако нарушила свое слово.

«Одна ученица спросила, почему поставили эти отметки, хотя говорили, что не будут. На что учительница написала: „Я так решила. Вы за что боролись, на то и напоролись“», — рассказала Щербакова.

Последствия

За пост на Щербакову обрушился не только шквал критики, но и угрозы.

«Мне пишут всякое: какая я мать, какая у меня дочь, мол, „я приеду, и тебе конец, можешь сразу писать заявление в полицию“; выкладывают коллажи, где мой ребенок, которому нет и года, лежит головой рядом с половыми органами мужчины… Я не знаю тех, кто присылает», — рассказала она «Подъему».

Директора ситуация шокировала.

«Информация не проверена, сделаны какие-то определенные копии, спровоцировали определенный ажиотаж. Мы общались с девочкой и точно знаем, что она и ее подруга обратились в правоохранительные органы для защиты от клеветы в СМИ», — пояснила директор.

Козловская также заявила, что Хулина отрицает свои отношения с девушкой.

«Она сама говорит, что встречается с молодым человеком. Личная жизнь — она на то и личная, что не должна быть достоянием общественности. Тем более мы живем в демократической стране, где каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, защиту чести и достоинства», — подчеркнула она в ходе разговора с «360».

Щербакова отметила, что слышала об этом, но пока не получила никаких писем от правоохранителей.