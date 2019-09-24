История с «ЛГБТ-студентом» с Урала получила продолжение. Его поддержали российские селебрити и зарубежные правозащитники

На прошлой неделе студенту Уральского университета пригрозили отчислением за то, что он был подписан на группу ЛГБТ во «ВКонтакте». Казалось бы, на этом история закончилась, но нет. Теперь права юноши отстаивают не только знаменитости, но и зарубежные организации.

Все началось с того, что студенту первого курса УгРЭУ позвонил директор института и назначил личную встречу. Восемнадцатилетний юноша не мог понять, что могло послужить для нее поводом, но все-таки пришел. Там ему объяснили — оказывается, служба мониторинга социальных сетей студентов нашла в подписках молодого человека ЛГБТ-группы. И теперь ему грозит отчисление.

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Проректор по воспитательной работе Роман Краснов заявил, что студент УрГЭУ не должен вести себя подобным образом.

«Я ему сказал о недопустимости размещать в сети интернет, и в этой [ЛГБТ] группе свои комментарии, и вообще быть ее участником. Поскольку он [в данном случае] занимается пропагандой», — сказал он в интервью «Вести 24».

Никакие оправдания первокурсника не смогли убедить руководство вуза в традиционности его сексуальной ориентации. Даже наличие девушки не показалось Краснову убедительным аргументом. От молодого человека потребовали предоставить характеристики из школы и с места работы, которые бы подтвердили, что он не гей.

На 18 сентября юноше назначили встречу с ректором университета Яковом Силиным, на которой должна была решиться его дальнейшая судьба. Однако студент принял решение туда не ходить. По его мнению, требовать доказательств сексуальной ориентации — «абсурдно и позорит учебное заведение». Однако от групп, из-за которых все и началось, юноша отписался.

Почему проверяли?

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Вскоре руководство университета заявило, что никто и не собирался отчислять студента. Краснов заявил, что проверки личных страничек студентов проводятся постоянно. Он отметил, что это — публичное, а значит никто не запрещает руководству университета смотреть, чем интересуются ученики в свободное время.

Позже ректор вуза рассказал «360», что проверить страницу юноши попросили сами студенты.

«В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды», — отметил Силин.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что ректор университета рассказал ей несколько иную версию произошедшего. По его словам, к нему обратились родственники студента, которых беспокоило его поведение. Она также отметила, что существуют документы, которые подтверждают, что юноша не только состоял в ЛГБТ-группах во «ВКонтакте», «но и публиковал в них свои откровенные фотографии».

В ответ на разгоревшийся конфликт Минобразования напомнило руководству университета, что каждый человек, не зависимо от своей сексуальной ориентации, имеет право «на образование и недопустимость дискриминации в сфере образования».

Мракобесие и угроза для жизни в XXI веке

Защитников прав ЛГБТ-сообщества возмутила сложившаяся ситуация. Они вышли к зданию университета с плакатами «Я/Мы отчислены за подписки в соцсетях», чтобы выразить протест возможному отчислению студента.

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«Пора прекратить заниматься слежкой за соцсетями, пора прекратить оценивать людей по их внешности, ориентации и/или гендерной идентичности. Это — мой протест. Сегодня отчисляют ЛГБТ+, завтра — тебя», — заявила ЕАН участница акции Полина Дробина.

Звезды шоу-бизнеса также не оставили ситуацию без внимания. Телеведущая Ксения Собчак назвала происходящее «мракобесием» и удивилось, что подобные вещи могут происходить в XXI веке.

Журналист Антон Красовский, в свою очередь, заподозрил в гомосексуализме самого Романа Краснова. Он предположил, что проректор не только мониторит соцсети студентов на наличие в подписках ЛГБТ-пабликов, но и сам в них состоит.

На платформе Change.org начали сбор подписей с требованием сместить ректора УрГЭУ с должности. На момент публикации материала петицию подписали уже более 3,5 тысячи человек.

Скандал получил широкую огласку не только в России, но и за рубежом. Организация «Мост через океан», которая помогает гражданам стран бывшего СССР получить политическое убежище, уже предложила студенту переехать в США.

«„Мост через океан“ готов обеспечить бесплатное экспертное и адвокатское сопровождение дела студента УрГЭУ, оказавшегося втянутым в скандал в связи с подпиской на ЛГБТ-группу в социальной сети, в случае его обращения за политическим убежищем в США», — предложила организация.

Там считают, что из-за публичного освещения конфликта, а также в связи с «общим высоким фоном гомофобных настроений» в России студенту может грозить опасность не зависимо от его сексуальной ориентации. Сам юноша пока никак не отреагировал на это предложение.

Только ради безопасности студентов

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После того, как история привлекла внимание мировой общественности, ректор вуза Яков Силин объяснил, для чего УрГЭУ наблюдает за студентами в социальных сетях. По его словам, это делается для безопасности самих учащихся. Таким образом университет старается не дать распространится среди учащихся экстремизму, суицидам, употреблению наркотических веществ и другим опасным и противозаконным явлениям.

«Мы на системной основе мониторим социальные сети, чтобы обезопасить наших студентов от возможного влияния тех течений, тех призывов, тех событий или тех даже лиц, которые призывают к экстремизму, — все, что связано с радикальным исламом, с наркотиками, с суицидами и многими отрицательными явлениями», — отметил он в своем видеообращении, которое опубликовано на YоuТubе-канале УгРЭУ.

Точно не отчислят

Чем закончится эта история, пока не известно. С уверенностью можно утверждать одно: за подписку на ЛГБТ-группы студента никто не отчислит из УгРЭУ.

Сам юноша сейчас не находится в стране. Вместе с одним из молодежных театров Екатеринбурга молодой человек улетел на гастроли в Германию еще 19 сентября.