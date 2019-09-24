История с «ЛГБТ-студентом» с Урала получила продолжение. Его поддержали российские селебрити и зарубежные правозащитники
Все началось с того, что студенту первого курса УгРЭУ позвонил директор института и назначил личную встречу. Восемнадцатилетний юноша не мог понять, что могло послужить для нее поводом, но все-таки пришел. Там ему объяснили — оказывается, служба мониторинга социальных сетей студентов нашла в подписках молодого человека ЛГБТ-группы. И теперь ему грозит отчисление.
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Проректор по воспитательной работе Роман Краснов заявил, что студент УрГЭУ не должен вести себя подобным образом.
«Я ему сказал о недопустимости размещать в сети интернет, и в этой [ЛГБТ] группе свои комментарии, и вообще быть ее участником. Поскольку он [в данном случае] занимается пропагандой», — сказал он в интервью «Вести 24».
Никакие оправдания первокурсника не смогли убедить руководство вуза в традиционности его сексуальной ориентации. Даже наличие девушки не показалось Краснову убедительным аргументом. От молодого человека потребовали предоставить характеристики из школы и с места работы, которые бы подтвердили, что он не гей.
На 18 сентября юноше назначили встречу с ректором университета Яковом Силиным, на которой должна была решиться его дальнейшая судьба. Однако студент принял решение туда не ходить. По его мнению, требовать доказательств сексуальной ориентации — «абсурдно и позорит учебное заведение». Однако от групп, из-за которых все и началось, юноша отписался.
Почему проверяли?
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Вскоре руководство университета заявило, что никто и не собирался отчислять студента. Краснов заявил, что проверки личных страничек студентов проводятся постоянно. Он отметил, что это — публичное, а значит никто не запрещает руководству университета смотреть, чем интересуются ученики в свободное время.
Позже ректор вуза рассказал «360», что проверить страницу юноши попросили сами студенты.
«В связи с указанным обращением была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды», — отметил Силин.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что ректор университета рассказал ей несколько иную версию произошедшего. По его словам, к нему обратились родственники студента, которых беспокоило его поведение. Она также отметила, что существуют документы, которые подтверждают, что юноша не только состоял в ЛГБТ-группах во «ВКонтакте», «но и публиковал в них свои откровенные фотографии».
В ответ на разгоревшийся конфликт Минобразования напомнило руководству университета, что каждый человек, не зависимо от своей сексуальной ориентации, имеет право «на образование и недопустимость дискриминации в сфере образования».
Мракобесие и угроза для жизни в XXI веке
Защитников прав ЛГБТ-сообщества возмутила сложившаяся ситуация. Они вышли к зданию университета с плакатами «Я/Мы отчислены за подписки в соцсетях», чтобы выразить протест возможному отчислению студента.
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«Пора прекратить заниматься слежкой за соцсетями, пора прекратить оценивать людей по их внешности, ориентации и/или гендерной идентичности. Это — мой протест. Сегодня отчисляют ЛГБТ+, завтра — тебя», — заявила ЕАН участница акции Полина Дробина.
Звезды шоу-бизнеса также не оставили ситуацию без внимания. Телеведущая Ксения Собчак назвала происходящее «мракобесием» и удивилось, что подобные вещи могут происходить в XXI веке.
Журналист Антон Красовский, в свою очередь, заподозрил в гомосексуализме самого Романа Краснова. Он предположил, что проректор не только мониторит соцсети студентов на наличие в подписках ЛГБТ-пабликов, но и сам в них состоит.
На платформе Change.org начали сбор подписей с требованием сместить ректора УрГЭУ с должности. На момент публикации материала петицию подписали уже более 3,5 тысячи человек.
Скандал получил широкую огласку не только в России, но и за рубежом. Организация «Мост через океан», которая помогает гражданам стран бывшего СССР получить политическое убежище, уже предложила студенту переехать в США.
«„Мост через океан“ готов обеспечить бесплатное экспертное и адвокатское сопровождение дела студента УрГЭУ, оказавшегося втянутым в скандал в связи с подпиской на ЛГБТ-группу в социальной сети, в случае его обращения за политическим убежищем в США», — предложила организация.
Там считают, что из-за публичного освещения конфликта, а также в связи с «общим высоким фоном гомофобных настроений» в России студенту может грозить опасность не зависимо от его сексуальной ориентации. Сам юноша пока никак не отреагировал на это предложение.
Только ради безопасности студентов
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После того, как история привлекла внимание мировой общественности, ректор вуза Яков Силин объяснил, для чего УрГЭУ наблюдает за студентами в социальных сетях. По его словам, это делается для безопасности самих учащихся. Таким образом университет старается не дать распространится среди учащихся экстремизму, суицидам, употреблению наркотических веществ и другим опасным и противозаконным явлениям.
«Мы на системной основе мониторим социальные сети, чтобы обезопасить наших студентов от возможного влияния тех течений, тех призывов, тех событий или тех даже лиц, которые призывают к экстремизму, — все, что связано с радикальным исламом, с наркотиками, с суицидами и многими отрицательными явлениями», — отметил он в своем видеообращении, которое опубликовано на YоuТubе-канале УгРЭУ.
Точно не отчислят
Чем закончится эта история, пока не известно. С уверенностью можно утверждать одно: за подписку на ЛГБТ-группы студента никто не отчислит из УгРЭУ.
Сам юноша сейчас не находится в стране. Вместе с одним из молодежных театров Екатеринбурга молодой человек улетел на гастроли в Германию еще 19 сентября.