«Ты думал, что ты девочка?» ЛГБТ-активист рассказал об унизительном приеме в волгоградской больнице

ЛГБТ-активист в очередной раз подвергся травле в России. Влад Погорелов пришел на прием к психиатру в волгоградской областной больнице, а столкнулся с оскорблениями, нецензурной лексикой и даже угрозами расправы. Местные чиновники перед молодым человеком извинились. Опрошенные «360» юрист и психиатр проанализировали ситуацию.

На приеме

В ноябре 2019 года во время прохождения медицинской комиссии в военкомате Влада Погорелова направили в психоневрологический диспансер. С этим направлением молодой человек отправился в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу № 2. Прием вела врач-психиатр Вероника Хижняк, но в кабинете находились и другие ее коллеги.

«Находящийся в кабинете мужчина матерился, комментируя ответы пациента на вопросы о его сексуальной ориентации. Он не только открыто высказывал свое негативное отношение к негетеросексуальным людям, но и угрожал физической расправой. Кроме того, он заявил, что, если „будет как в Европе, все обычные, нормальные пацаны будут сидеть в тюрьме, потому что они поубивают всех“», — сообщили в межрегиональной организации «Российская ЛГБТ-сеть», куда обратился Погорелов.

Активист записал свой разговор с врачами на аудио и передал запись организации, они опубликовали расшифровку. Вот только несколько отрывков из общения:

Врач: Ты себя позиционируешь как мальчика или как девочку?

ВП: Как мальчика.

Врач: То есть не было никогда такого, что ты думал, что ты девочка? Вот перепутали тебя там наверху?

ВП: Нет.

Неизвестный мужчина: Ну хоть так *****.

Мужчина, который, по словам Погорелова, не должен был вести прием, интересовался у посетителя, нравятся ли ему лица обоих полов или только одного. Когда выяснилось, что Погорелов симпатизирует и девушкам, врач якобы высказался одобрительно.

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«Я хоть врач-психиатр, но я как бы, к этому, ужасно отношусь. Как бы да, тут момент такой, я вообще, прям, никак не могу это объяснить с врачебной точки зрения», — сказал мужчина.

Официально расшифровка не была подтверждена.

Ответ активиста

По итогам приема у Погорелова заподозрили «расстройство половой идентификации» и направили на обследование в условиях стационара. Вместо этого молодой человек пришел к другому врачу, и тот не выявил у него никаких расстройств.

Кроме того, Погорелов обратился в комитет здравоохранения Волгоградской области и региональную прокуратуру с требованием провести проверку в соответствии с указанными фактами. Из правительства даже пришел ответ.

Погорелов сообщил «Российской ЛГБТ-сети», что комитет здравоохранения принес письменные извинения. Его также уведомили о том, что с сотрудниками медицинского учреждения проведено совещание по вопросам «этики и деонтологии при исполнении должностных обязанностей».

«Надеюсь на этом письме все не закончится и врача, который меня оскорблял и грозился убить, привлекут к дисциплинарной ответственности», — заявил Погорелов.

Такого же мнения придерживается и юрист организации Александр Белик, он решил узнать, был ли наказан медицинский сотрудник. Юрист подчеркнул, что врач не имеет права лезть в личную жизнь и проявлять гомофобию на приеме, и рекомендовал психиатрическому сообществу присмотреться к этому случаю.

Бороться дальше

«За это предусмотрено не только административное, но и уголовное наказание, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что руководство клиники вынесет какое-нибудь предостережение, выговор или любое другое наказание», — заявил «360» юрист, эксперт в области права Александр Трещев.

По его мнению, ни та, ни другая сторона не заинтересована в том, чтобы раздувать скандал из этой истории, поэтому Трещев уверен, что добиться дисциплинарного наказания врача реально.

Нарушение имело место быть, поэтому или маленькое унижение, или большая проблема. Большая проблема — это уголовное дело Александр Трещев.

Он добавил, что каждый гражданин России по Конституции может рассчитывать на защиту не только своей жизни и здоровья, но и личности. Поэтому в случае, если кто-то сталкивается с оскорблениями, лучше всего обращаться в Генпрокуратуру. Именно это ведомство должно защищать права и интересы граждан.

«Дело в том, что у врачей-психиатров есть в принципе установки, как нужно себя вести на приеме с пациентом. Это обязательно должно быть вежливое и корректное обращение. Вне зависимости от того, ЛГБТ или нет. <…> Недопустимы какие-либо посторонние высказывания, оценочные суждения, а уж тем более какие-либо нецензурные выражения. Это грубое нарушение этики в работе врача-психиатра, грубейшее», — заявила «360» врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.

Она рассказала, что тоже работает в отделении, куда направляют молодых людей из военкомата, и это не редкое явление, когда обследуемые рассказывают о своей нетрадиционной ориентации.

Мы должны уточнить этот вопрос. Это делается аккуратно, вежливо, тактично, с пониманием Елизавета Жесткова.

Это не первый случай, когда Погорелов сталкивается с непониманием в обществе. В 2017 году, когда ему было 17 лет, молодого человека избили и ограбили, когда он пришел на свидание с парнем. Полиция привлекла двух нападавших к административному штрафу за побои в размере пяти тысяч рублей. Дело о грабеже возбудили, но потом закрыли.

«Большинство российских граждан негативно относятся к представителям секс-меньшинств, и часто мы видим, что попытки возбудить какое-то дело наталкиваются на бюрократию, отсутствие доказательств и дело сходит на нет», — сказал Трещев о перспективах возбуждения дел.

Пока же Погорелов устраивает одиночные пикеты в поддержку ЛГБТ. Он уже сталкивался с несправедливостью и не боится поднимать сложные темы.

В комитете здравоохранения Волгоградской области не стали комментировать «360» произошедшее, сославшись на врачебную тайну. Телеканал также направил запрос в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу № 2, но к моменту выхода статьи ответа не последовало.