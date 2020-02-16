Случилась беда у Раисы Полотеровой — жительницы поселка Терехово, который сейчас собираются сносить. Пенсионерка не является собственником своего дома, поэтому теперь ее хотят выселить без каких-либо компенсаций. Разбираемся в запутанной истории и выясняем, можно ли найти выход.

Деревня Терехово — это редкий островок сельской жизни, затерявшийся среди новых высоток района Хорошево-Мневники недалеко от Рублевки. Москва за последние 20 лет подмяла под себя множество бывших поселков и деревень, а про это местечко как будто забыла. Но сейчас вспомнила, поскольку в двух шагах от деревни уже почти достроили новую станцию метро. А значит, нужна инфраструктура. Да и вложенные в строительство деньги надо как-то окупить.

Поэтому московские власти решили построить на месте деревушки пересадочный узел, а также спорткомплекс. Вероятно, этим дело не кончится — уж очень привлекательная территория для элитного жилья, бизнес-центров, гостиниц… Но самый главный вопрос на данный момент: что будет с жителями? Их-то, естественно, никто не спрашивал. По закону выселенные жильцы должны получить денежную компенсацию в соответствии с рыночной стоимостью дома и участка. Но часто с этим возникают сложности. В особенно тяжелой ситуации оказалась 65-летняя Раиса Полотерова.

Потерять всех родных, а затем и жилье

Раиса Сергеевна поселилась в Терехове в 1985 году, переехав жить к мужу. Это были два смежных дома, которые принадлежали свекру. Там же жил и брат мужа. Впоследствии чета развелась, и муж уехал, оставив Раису Сергеевну с сыном в Терехове. Позже и сын, и бывший муж скончались, и до 2015 года Полотерова в одиночку ухаживала за больным свекром. Как отмечают жители поселка, Раиса Сергеевна полностью взяла на себя уход за больным родственником, а затем и его похороны. Брат мужа никакого участия в его судьбе не принимал, однако, как выяснилось, был не прочь получить от него в наследство все домовладение.

Через два года жителей Терехова уведомили о сносе деревни. Большинство посельчан сразу получили компенсацию и уехали. Но для Полотеровой трудности только начались. В течение всего этого времени шли споры о наследстве с братом покойного мужа. И Мосгорсуд решает вопрос не в пользу Раисы Сергеевны. В итоге брат мужа и его семья получают компенсацию и за свою долю, и за долю покойного брата, и благополучно уезжают из Терехова. А женщина, которая в течение 30 лет несла на себе все хозяйство, остается ни с чем.

Вот и оказывается, что ни на компенсацию, ни на новое жилье Раиса Сергеевна права не имеет, а потому пенсионерке теперь одна дорога — в центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Проще говоря, в приют для бездомных.

Так что теперь женщина сидит на диване возле своего дома и ждет своей участи. Односельчане, как могут, подбадривают Раису Сергеевну. Поэтому внутрь она заходить не хочет — сразу становится тоскливо и одиноко.

Есть ли выход?

Власти Москвы пока не смогли предложить Полотеровой ничего лучше, чем отправиться в приют для бездомных. Но для пожилой женщины это означает не просто жизнь с бомжами в ночлежке, а еще и лишение всего социального обеспечения, включая пенсию и медицинскую страховку.

Имела ли она право на свой дом при отсутствии завещания от свекра? Да, имела — на основании статьи Гражданского кодекса о приобретательной давности. И соответствующее заявление подавалось, однако Мосгорсуд распорядился иначе и присудил законную долю Раисы Сергеевны брату покойного мужа.

Так что сейчас адвокат Полотеровой Алексей Гуров пытается, во-первых, обжаловать это решение и все-таки получить компенсацию за свое жилье, и, во-вторых, добиться от московских властей предоставления однокомнатной квартиры по социальному займу. Ближайшее заседание по этому делу состоится только в марте, и только тогда Полотерова сможет подать заявление об отсрочке сноса домов (и то неизвестно, как на него отреагируют). В общем, дело еще далеко от завершения. А зная работу московских судов, можно предположить, что эту тяжбу можно растянуть еще на годы вперед.

Между тем, в деревне уже стоят экскаваторы. На данный момент уцелело только восемь домов. В любой момент к Раисе Сергеевне могут нагрянуть приставы - и уже официально выгнать ее на улицу. Чтобы восстановить справедливость, нужно время. А у правительства Москвы времени нет — надо скорее строить и делать деньги.