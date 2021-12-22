Летняя клубника на прилавках магазинов Москвы и Подмосковья. Где достать ягоду зимой

Декабрь — время не только для мандаринов, но и для сочной и ароматной клубники. Найти ее оказалось не так сложно — на территории городского округа Кашира Московской области идет активное производство летней ягоды. Вопреки расхожему мнению, эта тепличная клубника отличается высоким качеством и сладким вкусом.

Иногда зимой хочется по-настоящему летних ягод, например клубники. Раньше достать ее было не так просто — на прилавках лежала импортная ягода с пластиковым вкусом. Вырастить в тепличных условиях ее тоже непросто — клубника довольно прихотливая, и для хорошего урожая в теплицах нужно учитывать много деталей. Но компании «Агрокультура Групп» удалось исполнить желание многих любителей летней ягоды.

Предприятие лидирует в выращивании овощей, на его счету томаты, огурцы, перцы, баклажаны и клубника. Теплицы площадью 100 гектаров расположены на территории городского округа Кашира Московской области. Не так давно в эксплуатацию ввели пятую очередь комплекса площадью 20 гектаров.

Если клубнику выращивать в теплице с соблюдением правил, то она будет давать до 30-35 килограммов урожая с одного квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые два месяца. Компания планирует производить в будущем более одной тысячи тонн клубники в год.

Секреты выращивания в теплице

Компания «Агрокультура Групп» имеет большой опыт в производстве овощной продукции — в основном это огурцы, томаты, баклажаны и перцы. С недавних пор в теплицах начали выращивать новый вид ягоды — клубнику. Зимой в магазинах можно найти много импортной клубники, но она невкусная, а ее качество низкое. В основном ее поставляют Египет и Армения, производят ягоду в осенне-весенний период. Но «Агрокультура групп» выращивает клубнику с ноября по май.

Многие привыкли, что тепличная ягода пластмассовая на вкус, но клубники из Каширы это не касается. Операционный директор пятой очереди Максим Ионкин рассказал, что в теплицах используется только биометод и ягоду можно даже смело сорвать и съесть без риска для здоровья. Для наилучшего качества компания закупает посадочный материал в Нидерландах и вместе с голландскими консультантами выращивает ягоду.

При этом в теплицах выращивают высший сорт клубники — ягоды калибра больше трех сантиметров. Они могут быть как человеческий мизинец в длину. Технологи относятся к клубнике бережно — стараются избегать лишних касаний и по-особенному срывают, чтобы ягода не сжималась лишний раз. После этого ее кладут в коробку в один ряд к другой клубнике.

Ягоды иногда вырастают неправильной формы и с небольшими изъянами, но такая клубника идет не на продажу, а как десертная — на приготовление варенья и блюд. Несмотря на свою неидеальную форму, клубника не теряет вкусовых свойств.

Клубника на прилавках

После того, как клубнику сорвали и уложили в ряд, ее накрывают пластиковой крышкой и в таком виде продают в магазине. Отборная ягода фасуется маленькими коробочками в соседнем помещении. Упакованная клубника запечатывается и отправляется на прилавки Москвы и Московской области.

В теплицах нередко упаковывают оранжевую клубнику, а не красную, но это не значит, что она неспелая. Такая ягода уже достигла технической спелости, и ее можно собирать для поставок в магазин.

Таким образом, красивая и вкусная клубника в Подмосковье — это не сказка, а реальность. Найти ее можно в сетевых магазинах столицы и Московской области и порадовать близких на Новый год не только мандаринами, но и самой летней ягодой.