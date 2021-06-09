Летние ноты. Лучшие музыкальные фестивали Подмосковья на июнь–июль

Подмосковье летом порадует жителей и гостей региона обширной музыкальной программой. В парках будет звучать живая музыка, откроются летние сцены и пройдут фестивали на любой вкус. Самые интересные мероприятия ближайших месяцев — в подборке «360».

В Московской области для каждого сезона приготовили свою программу. «Лето в Подмосковье» — это возможность для каждого не только вкусно поесть или, например, почувствовать себя фермером, но и приобщиться к искусству.

Июнь

В городских парках Подмосковья с 1 июня стартовал масштабный музыкальный проект «Лето. Музыка. Парк». В его рамках сольные исполнители и музыкальные коллективы будут выступать под открытым небом на областных площадках. Желающим приняться участие в проекте необходимо оставить заявку, уточнили в пресс-службе правительства Московской области. Завершится он в последний день лета, 31 августа.

Музей-усадьба «Архангельское» 5 июня открыл летнюю сцену. В течение всего лета здесь будут продолжать музыкальные традиции JAZZ в Архангельском: зрители смогут увидеть выступление солистов Большого театра и Театра Станиславского и Немировича-Данченко, послушать культовые хиты The Beatles в исполнении джазового вокалиста и пианиста Сергея Манукяна, насладиться пением Мариам Мерабовой и других артистов. Купить билеты и уточнить расписание концертов можно на сайте музея-усадьбы.

Сергиев Посад 12 и 13 июня примет пятый Фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир». В 2021 году его приурочили ко Дню России и посвятили 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Для гостей приготовили ярмарки мастеров и конно-спортивные шоу, выступления музыкальных коллективов и многое другое.

Июль

С 1 по 11 июля в Клину пройдет VII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, напомнили в пресс-службе министерства культуры Московской области. Его площадкой традиционно станет территория Дома-музея Чайковского.

Художественным руководителем фестиваля является народный артист СССР Юрий Башмет, а в его оргкомитет вошли Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе. Основные мероприятия проводятся на открытом воздухе в формате openair на большой поляне.

Середина лета ознаменуется фестивалем «Лето. Музыка. Музей» в Истре. Его проведут на территории с 14 по 18 июля на территории музейного комплекса «Новый Иерусалим». В рамках фестиваля запланированы восемь больших концертов: часть — в формате open air, другая — внутри музея.

Основную часть программы посвятят произведениям композитора Игоря Стравинского. В 2021 году исполнилось 50 лет со дня его кончины. На фестивале представят балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». Его гостями станут звезды мировой сцены — Миша Майский, Альбина Шагимуратова, Сергей Догадин и другие. В этом году он будет одним из крупнейших музыкальных событий страны.