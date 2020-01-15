Спецназ России получит переделанный из Ми-8 вертолет. Этот «летающий танк» даст жару

Российский спецназ в 2020 году будет работать с уникальным вертолетом. Он стал модификацией Ми-8, от которого получил грозный индекс Ми-8АМТШ-ВН. Эта машина во многом превосходит предшественника, например, может перевозить солдат и одновременно поддерживать их огнем. Но это далеко не все, чем будет полезен вертолет для Сил специальных операций (ССО).

Первые испытания прототипов транспортно-боевой модификации, которую также обозначили как «Сапсан», запланировали на осень 2020 года. Вероятно, тесты пройдут в Центре боевой подготовки летного состава армейской авиации в Торжке.

Идея разработать такой вертолет появилась еще в 2017 году на заводе имени Миля. В мае 2018-го Минобороны одобрило проект и выделило на него более 800 миллионов рублей, а прошлым летом на форуме «Армия» подписало контракт на первые 10 машин с холдингом «Вертолеты России».

Первый экземпляр завершат в начале 2020 года, но он будет с неуправляемым вооружением. Второй образец — уже с полным боекомплектом — передадут ССО ближе к концу года.

Преимущества «Сапсана»

Среди главных особенностей «Сапсана», помимо возможности перевозить 37 бойцов, четыре тонны грузов и поддерживать личный состав огнем, способность адаптироваться к сложным метеоусловиям — высокогорье и жаркий климат не будут проблемой.

Отдельное преимущество — живучесть вертолета. В этом помогли две технологии. Первая заключается в принципе «стеклянной кабины» — замене традиционных приборов с переключателями и механическими стрелками на электронные. Это помогает продлить жизнь панели, а пилоту дает возможность самостоятельно настроить дисплеи и сконцентрироваться на более важной информации по той или иной операции.

Второе преимущество — в комплексе обороны «Президент-С». Он автоматически распознает пуск ракет по вертолету, самостоятельно создает помехи их системам и выбрасывает ложные тепловые цели.

Благодаря композитным лопастям несущего винта с новым профилем и Х-образному рулевому винту увеличена крейсерская и максимальная скорости — до 260 и 280 километров в час соответственно. У Ми-8 она составляла 225 и 250 километров в час соответственно.

Вертолет Ми-8АМТШ. Источник фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

О безопасности личного состава разработчики тоже не забыли. Пол и стенки вертолета закрыты облегченной кевларовой броней, а в салоне стоят энергопоглощающие сидения, которые увеличат выживаемость бойцов в случае жесткой посадки.

Какое оружие у «Сапсана»

Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым составом вооружения. Главная особенность в том, что наряду со стрелково-пушечным оружием, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет несет комплекс управляемой ракетной системы с обзорно-прицельной функцией. Также на машину поставят четыре пулемета, среди которых три 12,7-миллиметровых «Корда» и один 7,62-миллиметровый в хвосте вертолета.

По данным «Известий», огневая мощь «Сапсана» превзойдет даже существующее вооружение ударных вертолетов. Одним из новых видов оружия в нем заявлено «изделие 305», под которым может подразумеваться сверхдальнобойная управляемая ракета «Гермес-А» с дальностью действия до 20 километров. Это вдвое больше, чем у других противотанковых управляемых ракет, имеющихся на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

«Сапсан» сможет применять «Атаки» — ракеты с «сюрпризом» — кумулятивным, осколочно-фугасным или термобарическим зарядом. Из-за увеличенной грузоподъемности вертолета «Сапсан» сможет нести до четырех «Гермесов», восьми «Атак» или до двух тонн авиабомб.

Помощь нашим

Военный эксперт и директор музея войск ПВО в поселке Заря Юрий Кнутов по просьбе «360» оценил модификацию Ми-8 и объяснил, что «Сапсан» во всех отношениях лучше своего предшественника.

Там определенное бронирование, мощные двигатели, скоростные маневренные характеристики, вооружения, системы защиты от поражения ракетами типа Stinger. Это машина нового поколения, несмотря на то, что внешне она сохраняет основные обводы своих предшественников Юрий Кнутов.

Солдат стреляет ракетой Stinger. Источник фото: сайт Корпуса морской пехоты США

Особое внимание специалист уделил двигателям. По его словам, раньше их для российских вертолетов делала Украина, а теперь они отечественные. В этой связи появилась возможность использовать композиты и новые технологии.

Среди преимуществ «Сапсана» Кнутов назвал скрытность и наличие приборов ночного видения. Он не стал утверждать, что машина уникальная, но подчеркнул, что она передовая с точки зрения решения задач десантных операций.