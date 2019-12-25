Лесные пожары пожирают Австралию. Огонь травит целые города и уничтожает виды животных

Уже несколько месяцев в Австралии бушуют страшные лесные пожары. Жертвами стихии за это время стали люди, звери и целые города. Огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса. Дым от пожаров накрыл крупнейший город страны — Сидней. Уровень загрязнения воздуха в мегаполисе пересек критическую отметку, местами в 11 раз превысив показатель «опасно для жизни». Из-за огня в заповеднике, расположенном в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли более половины коал. Пожарная служба штата ранее заявила, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем и не сможет оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Об одном из самых страшных мировых стихийных бедствий и его возможных причинах — в материале «360».

Катастрофические масштабы стихии

Австралийским спасателям пока не удается сдержать распространение огня, в стране постоянно вспыхивают новые очаги. Они охватили уже пять штатов. Хуже всего ситуация обстоит в Новом Южном Уэльсе. Премьер-министр штата Гладис Береджиклян объявила режим ЧС — с начала сезона пожаров его вводят уже второй раз, пишет газета Sydney Morning Herald.

В Новом Южном Уэльсе живет почти треть всего населения Австралии. Столица штата и самый крупный город страны — Сидней из-за пожаров регулярно затягивает плотным дымом. Как отмечается, таких катастрофических масштабов в мегаполисе лесные пожары еще не достигали. Жителям Сиднея в скором времени может понадобится перейти на режим экономии воды.

Недалеко от Сиднея лесные пожары уничтожили город с населением 400 человек, пишет ОТР.

17 декабря в Австралии был побит температурный рекорд. Этот день стал самым жарким в стране за последние несколько лет. Средняя температура составила +40,9 градуса.

Жертвы огня — коалы

Из-за страшных пожаров более половины коал, живущих в заповеднике в Новом Южном Уэльсе, погибли.

По оценке организации Koala Conservation Australia, жертвами пожаров стали порядка 350 коал, при том, что в общей сложности в заповеднике находилось от 500 до 600 коал, пишет Reuters.

Спасенным животным оказывается помощь в расположенном недалеко от заповедника лечебном учреждении для коал. Им перевязывают раны, а также кормят их листьями эвкалипта и специальной смесью. В Сети публикуются видеозаписи, на которых пожарные дают воду спасенным коалам.

«Коалы в Новом Южном Уэльсе определенно находятся в беде, но если снижение (популяции коал) продолжится в тех же темпах, которые наблюдались в последние 20-30 лет, коалы могут исчезнуть в дикой природе к середине века», — рассказал представитель совета по охране природы в штате Новый Южный Уэльс Джеймс Тремейн.

По данным телеканала SBS, специалисты по дикой природе требуют принять меры после гибели двух тысяч коал в лесных пожарах. По информации телеканала, смерть такого количества особей этих животных увеличила степень угрозы их исчезновения как целого вида.

Прерванный отпуск и извинения

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране. Он признал, что допустил ошибку, отправившись в отдыхать в то время, как страну охватили беспрецедентные по масштабам пожары. Премьер прервал свой отпуск на Гавайях после сообщений о гибели двух пожарных.

«Я вернулся из отпуска и я знаю, что он вызвал сильное беспокойство в Австралии, я и Дженни (жена премьера — прим.) это признаем. Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение», — приводит Associated Press слова Моррисона.

Причина в климатических изменениях?

В районе Нового Южного Уэльса с огненной стихией сражаются порядка двух тысяч пожарных, в некоторых местах температура воздуха достигает отметки в +50 градусов. Из-за происходящего в Австралии мелеют озера и реки. Причиной таких катастрофических масштабов стихии ученые считают глобальное потепление.

Как полагают синоптики, 2019 год станет для Австралии самым жарким за все время метеорологических наблюдений.