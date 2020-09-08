Леса Калифорнии горят каждый год. Но в этот раз все особенно серьезно

44 градуса по Цельсию

Пожарная служба штата собирает данные о пожарах с 1987 года. В спецслужбе сообщили, что в этот раз пожар нанес ущерб 3 866 домам и постройкам. Пожарные зафиксировали 7 563 очага возгорания. Некоторых из них уже удалось ликвидировать. Восемь человек погибли. По прогнозам, в ближайшее время опасность лишь возрастет.

В минувшее воскресенье в центре Лос-Анджелеса температура достигла 44 градусов по Цельсию, а рекордно высокий уровень 49,4 градуса по Цельсию был зафиксирован в соседнем районе Вудленд-Хиллз в долине Сан-Фернандо. Это была максимально высокая температура, которую когда-либо фиксировали в округе, сообщила Национальная метеорологическая служба США.

«Ситуация с лесными пожарами по всей Калифорнии опасна, и к ней следует относиться серьезно», — заявил региональный лесничий Рэнди Мур, которого цитирует ABC News. По его словам, вспыхнувшие пожары ведут себя крайне опасно. При этом есть вероятность, что возникнут новые очаги, ведь погода может стать хуже, а ресурсов для борьбы с пламенем у местных служб не так много.

Представители электросети штата 6 сентября предупредили жителей, что возможны массовые отключения энергии из-за аномальной жары. Без электроснабжения могут остаться до девять миллионов человек. 18 августа губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧС. После этого глава США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата из-за охвативших его пожаров. В некоторых районах объявили об эвакуации.

Пожарные, работавшие на крутых склонах, спасли от пламени крошечный городок во Фресно. Огонь с ревом устремился вниз с холмов к местной пристани. По словам местного жителя Тоби Уэйта, в отдаленной деревушке было разрушено около 30 домов. «Около половины частных домов сгорело… Это опустошение просто невозможно выразить словами», — заявил мужчина.

Калифорния горит осенью

По словам экспертов, сентябрь и октябрь в Калифорнии — традиционно самое тяжелое время для пожарных. Причина в горячих сухих ветрах, которые приходят в штат. С 15 августа в Калифорнии уже произошло 900 лесных пожаров, многие из которых начались также в результате серии ударов молний.

Лесные пожары происходят в штате регулярно, однако за годы их масштаб заметно увеличился. В 2018 году к середине ноября от огня погибли 80 человек, еще тысяча — попросту пропали. Всего же погиб 101 человек, сгорели 22,7 тысячи построек.

Тогда пожары добрались даже до домов знаменитостей. В Малибу покинуть свои дома пришлось Ким Кардашьян, Игги Азалию, Шер, Гильермо дель Торо и Леди Гаге. Режиссер фантастического боевика «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон стал одним из тех, кто лишился крова.

За год до этого пламя особенно сильно бушевало на севере штата, ближе к побережью. Тогда огонь охватил 15 тысяч гектаров и сравнял с землей более 11 тысяч строений.