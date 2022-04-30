Ежегодная акция «Лес Победы» в субботу стартовала в Московской области. В регионе высадят более 320 тысяч новых деревьев и кустарников. Для проведения акции организовали 680 площадок, где людям выдавали нужный инвентарь, перчатки, ведра. Совсем юные участники научились держать в руках меч Колесова и посадили первое в жизни дерево в память о своих близких, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Центральной стала площадка в Звенигородском лесничестве неподалеку от поселка Матвейково Одинцовского городского округа. Здесь на площади более 25,2 гектара высадили свыше 90 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.

Источник фото: телеканал «360»

«Смысл акции всегда был более глубоким, чем просто восстановление леса. Деревья высаживаем в память о погибших в годы Великой Отечественной. Поэтому особое внимание уделят озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Перед стартом акции на площадке выступил Денис Майданов. Артист отметил, что сейчас Россия переживает непростое время, но страна возвращается к своей культуре, истории и памяти, это очень важно.

«Сейчас идет возвращение к своей культуре и истории. <…> Правда в нас, в наших сердцах. Каждый должен делать свое дело во имя будущего нашей страны. Мы вместе. Мы будем жить», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

В поддержку российской армии в Одинцове высадят геоглиф в виде буквы Z. На месте всем раздавали лопаты, мечи Колесова, перчатки. Многие пришли на акцию с детьми самых разных возрастов.

«Жители Подмосковья могут прийти сюда семьями, провести время на природе, пообщаться. Каждое дерево, которое мы сегодня высаживаем, является данью памяти великим русским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Я с большим удовольствием и радостью в сердце принимаю участие в этой акции. Тем более, что сегодня она приобретает особый смысл», — отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые из них, несмотря на юный возраст, отметили, что для них сегодняшняя акция была важна не только из-за экологии, но и благодаря возможности отдать дань памяти своим дедушкам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень уважаю своего дедушку, который воевал и отдать ему дань памяти. Да, это связано не только с экологией», — сказала одна из девочек. Деревья она приехала сажать вместе с семьей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что уже много лет принимает участие в этой акции и никогда ее не пропускает.

«Помимо того, что „Лес Победы“ объединяет жителей и выполняет экологическую функцию, он также имеет глубокую смысловую нагрузку. Сегодня особо значимый день. Мы поддерживаем наших военных, которые сейчас осуществляют специальную военную операцию», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил Елену и Игоря Кафановых, которые воспитывают шестерых приемных детей. Все вместе они тоже присоединились к акции.

Воробьев посадил яблоню, а члены семьи Кафановых — сирень. Взрослым помогали ребята, среди них — 13-летний Валентин, который приехал к семье из ДНР несколько дней назад.

Работы провели на участке Кафановых в Луховицах. Дети показали Воробьеву большое хозяйство, которое содержит семья с пасекой, курами, козой и кроликом.

В этом году в акции большое количество ребят участвуют, многие выходят с родителями — всей семьей. Пусть это будет наш с вами «Лес Победы» Андрей Воробьев губернатор Московской области

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин напомнил, что эта акция уже стала традицией. Жители высаживают деревья в память о героях Великой Отечественной войны — о своих отцах, дедах, которые воевали тогда.

«И, конечно, все наши мысли сегодня о тех мужчинах, парнях, которые выполняют свой воинский долг в эти дни, и делают это героически. Им нужна сейчас всяческая поддержка, наши сердца с ними. Мы молимся, чтобы у них все получилось. Я не первый раз принимаю участие в акции. В этом году посадил липу. Люблю проезжать мимо тех мест, где акция уже проходила, смотреть, как выросли эти деревья. Обязательно буду следить и за этим деревом», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

На центральной площадке собрались более 5,7 тысячи человек. Участникам акции раздавали георгиевские ленточки, значки, футболки. Работала полевая кухня, фотозона и шатер с мастер-классами, где любой желающий мог смастерить что-то своими руками, раскрасить дощечки в виде буквы Z.

В Балашихе возле школы № 6 дети вместе с родителями, учителями и ветеранами посадили аллею из 40 новых деревьев. Здесь вырастут рябины, черемухи и липы. Вместе с ними работы проводили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот уже 10 лет мы собираемся в преддверии Дня Победы, чтобы сделать доброе дело и вспомнить тех, кто совершил подвиг, чтобы мы жили в мире. Эта акция объединяет разные поколения — молодежь и наших ветеранов. Она дает возможность помнить и не забывать про героизм наших людей», — сказал Брынцалов.

На территории новой большой школы № 12 на 1600 мест в микрорайоне Павлино тоже посадили 35 саженцев рябины, черемухи и ореха.

В Ольгинском лесопарке акцию «Лес Победы» объединили с большим субботником. Более четырех тысяч саженцев и 28 деревьев посадили в ЖК «Измайловский парк», возле одного из торговых центров Балашихи посадили молодые клены и дубы.

Источник фото: телеканал «360»

В Химках для посадки деревьев и кустарников подготовили 48 участков. Жители решили побить показатель прошлого и года и высадить более трех тысяч саженцев. Аллея появилась в сквере медиков. Ранее его благоустроили — установили новые скамейки и урны. Теперь он станет еще более зеленым.

Источник фото: телеканал «360»

На полевой кухне всех угощали гречневой кашей. Повара постарались — угощение получилось очень вкусным. После посадки деревьев многие оставались на площадках, атмосфера получилась очень праздничной. Как и на основной площадке в Одинцове, здесь тоже не обошлось без музыки, поэтому желающие смогли потанцевать.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что в апреле погода выдалась довольно переменчивой, сегодня обошлось без снега и дождя. Но всех заранее попросили одеться по погоде. Замерзнувших поили горячим чаем. А волонтеры, которые помогали организаторам, раздавали брендированные кепки и футболки на память об акции.

Источник фото: телеканал «360»

К акции посадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны подключились и другие регионы страны. В рамках международной акции «Сад Памяти», под эгидой которой проходит в этом году подмосковная акция, планируется посадить 27 миллионов деревьев — по количеству людей, отдавших свои жизни в 1941–1945 годах.

Генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, актриса Анна Хилькевич и замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов в Звенигородском лесничестве высадили 10-миллионное дерево в рамках международной акции.

Каждое дерево олицетворяет связь поколений, которая с каждым годом должна становиться только крепче. Наша акция способствует этому и создает добрую семейную традицию. Приятно видеть, что даже самые маленькие участники понимают, как важна память, гордость за своих героев и любовь к родной природе Ольга Степченко генеральный директор АНО «Сад Памяти»

Анна Хилькевич, которая уже не первый год принимает участие в акции, отметила, что проект становится все масштабнее. Актриса рассказала, что один ее дедушка был танкистом, другой — связистом, он обеспечивал бесперебойную связь для управления войсками и докладов об обстановке на фронте.

«У каждого из присутствующих здесь своя история, которую мы бережно храним. <…>Но это история не только семьи, это история нашей страны, культуры и нашей родины. Давайте сделаем все возможное, чтобы она навсегда осталась в нашей памяти, памяти наших детей и всех последующих поколений», — заключила она.