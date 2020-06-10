Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия продолжает помогать пациентам с болезнями сердца, пока внимание всего мира приковано к коронавирусу. «360» пообщался с кардиохирургом и узнал, почему для сердечников особенно важен масочный режим, как сохранить здоровье и как сегодня обстоят дела с операциями на сердце в России.

Вместо сердца пламенный мотор

Российский кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия продолжает работать в период пандемии, хотя операций сейчас стало значительно меньше. Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, как и многие другие федеральные центры, частично был переоборудован под стационар для коронавирусных больных.

При этом возможностей для того, чтобы продолжать проводить необходимые операции на сердце, все еще очень много, рассказал Бокерия. По словам академика, сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 56,4% всех пациентов. Причем приблизительно такой процент смертей характерен для всего мира, не только для России.

Такая статистика обусловлена тем, что сердце — орган, который несет на себе самую серьезную нагрузку в организме.

Система кровообращения — это то, что называют душой, потому что если остановится система кровообращения, душа отлетит, и все. А что такое система кровообращения? Это сердце, насос, <…> он первым и страдает Лео Бокерия президент Лиги здоровья нации и директор центра сердечно-сосудистой хирургии.

При этом сегодня сильно увеличилась продолжительность жизни — только в США, по словам Бокерии, уже порядка 140 тысяч человек перешагнули порог в сто лет. Большую роль в этом сыграло развитие медицины — значительно увеличился возраст пациентов, которым делают операции на сердце.

«Я знаю единственный вечный двигатель на земле — это человеческое сердце. Почему? Потому что многие люди живут 100 лет и больше, а век — это 100 лет. У нас продолжительность жизни увеличилась», — рассказал он.

О мерах безопасности и здоровье

При этом болезни сердца, как и многие другие хронические заболевания, сильно отражаются на легких человека, поэтому сердечникам все еще стоит очень внимательно относиться к своему здоровью, когда режим самоизоляции в столичном регионе сняли.

Многим кажется, что меры, введенные властями, избыточны, а ношение масок и перчаток вызовет дискомфорт. Но именно они обеспечивают безопасность граждан, в том числе и из групп риска.

«Каждый человек сам себе хозяин в том смысле, что нужно найти вариант, где он может находиться без маски. Третьего не дано, иначе он просто заразится, и мы понимаем, чем это закончится. <…> Масочный режим очень нужен», — уверен Бокерия.

Тем более, отметил академик, сейчас существует много возможностей для того, чтобы избавить себя от лишних рисков: не ходить лишний раз в магазин, места, где могут быть скопления людей.

При этом сидеть дома тоже не выход. По словам Бокерии, «ходьба — это наилучший вид оздоровления нации».

Те, кто ходят хотя бы два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому, основываясь на этом огромном международном исследовании, могу с чистой совестью сказать: люди, ходите любую минуту, когда есть возможность Лео Бокерия президент Лиги здоровья нации и директор центра сердечно-сосудистой хирургии.

Даже дети с тяжелыми пороками сердца, по словам академика, зачастую вырастают более здоровыми, чем дети, рожденные без пороков. Это обусловлено тем, что родители детей с пороками сердца больше следят за здоровым образом жизни — водят их на гимнастику, в различные секции, все время стараются поддерживать своих детей в движении.

Жизнь для самых маленьких

При этом, по словам Бокерии, сегодня есть все возможности для того, чтобы сохранять жизнь 100% детей с врожденными пороками.

«Сегодня мы на 16-й неделе беременности диагностируем более 85% случаев врожденных пороков, и 100% — на 22 неделе — сложнейшие пороки сердца», — объяснил он.

При этом 9% новорожденных — это дети с пороком сердца, примерно у 30% из них операция нужна очень скоро, часто — уже на первой неделе жизни. И центр имени А. Н. Бакулева располагает всеми ресурсами для того, чтобы эти операции проводить.

При этом сегодня наука все еще не установила, почему именно дети рождаются с пороками сердца. Однако несколько особенно опасных факторов Бокерия все же назвал.