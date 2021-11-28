Уборка дома перед Новым годом. Топ-10 лайфхаков для «ленивого праздника»

Новый год всегда приносит с собой не только приятный аромат хвои и мандаринов, но и кучу хлопот. Перед праздником нужно купить всем подарки, продумать меню и не забыть прибраться в доме. Чтобы 31 декабря не мешать одной рукой оливье, а другой не протирать пыль, стоит позаботиться об уборке уже сейчас.

Перед Новым годом многие не просто пылесосят и протирают пыль, а проводят тщательную «генералку». Начинать ее лучше не накануне праздника, а за две-три недели до него. Сначала стоит составить пошаговый план действий, чтобы точно ничего не забыть и избежать лишнего стресса.

Все моющие средства можно купить заранее. Это позволит сэкономить время во время покупок продуктов к праздничному столу. Саму уборку лучше всего начать с расхламления квартиры. Выбросить нужно все вещи, которыми вы не пользовались последние полгода или больше. После этого можно заняться кухней.

«Начинать „генералить“ нужно всегда с самых грязных мест. Чаще всего это кухня — на нее нужно больше всего сил и энергии. Если у вас есть посудомоечная машина, в ней можно перемыть не только посуду, но и все светильники, которые откручиваются. Это очень экономит время», — рассказывала «АиФ» специалист по клинингу Ирина Зубарь.

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На кухне нужно разобрать все шкафчики, выбросив просроченные специи, консервы, крупы и так далее. Тоже самое нужно проделать с холодильником. Праздничную посуду лучше подготовить заранее, чтобы в последний день не заниматься протиранием бокалов и выведением пятен со скатерти.

Важно как следует помыть духовку, удалив все пригоревшие остатки еды. В противном случае духовка может задымить в самый неподходящий момент. Все кухонные полотенца и столовые салфетки отправьте в стирку. Туда же должны пойти банные полотенца и постельное белье. Занавеску в ванной комнате тоже стоит постирать, желательно при 90 градусах для уничтожения возможных грибков.

Если шторы с занавески в комнатах стирать не хочется, но освежить их нужно, можно воспользоваться парогенератором. При отсутствии такого аппарата можно отбить шторы мокрым полотенцем, посоветовала Зубарь.

Последние штрихи

Примерно за неделю до праздника можно подготовить все кухонные принадлежности и емкости для приготовления блюд. Например, можно достать формы для холодца, горшочки для выпекания, скалку и тому подобное.

Поменяйте постельное белье в спальне, а в гостиной уберите все ненужные предметы. В ванной комнате нужно обязательно вымыть раковину, унитаз, зеркало, ванную или душевую кабину. Заранее позаботьтесь о полотенцах для гостей и поставьте жидкое мыло. В прихожей и гостиной можно поставить ароматическое саше или аромадиффузор.

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За день до Нового года протрите пыль со всех поверхностей, вынесите мусор и пропылесосьте во всех комнатах. На кухонной рабочей поверхности и плите можно расстелить пищевую пленку или фольгу. После приготовления блюд их останется только свернуть и выбросить, при этом плита и столешница останутся чистыми. Всю посуду стоит сразу же помыть, а тарелки и бокалы после гостей нужно залить водой — на следующее утро их будет гораздо легче отмыть.

Поберечь нервы перед Новым годом может помочь не только правильный подход к уборке, но и ко всему остальному. Подарки близким лучше купить заранее, чтобы не стоять в очередях. Тоже самое касается и нескоропортящихся продуктов. Многие салаты можно нарезать накануне, а заправить уже непосредственно перед подачей на стол. Если подойти к подготовке к празднику с умом, то в Новый год можно будет налить себе бокал шампанского и просто расслабиться.