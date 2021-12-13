Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола

В предновогодней суете многие ломают голову над составлением меню на праздничную ночь. Представить стол без салата оливье кажется уже просто невозможным, но также хочется удивить близких оригинальными и вкусными блюдами. «360» собрал рецепты необычных угощений, которые не только вкусны, но и просты в приготовлении.

Салаты

Семга под шубой

Селедка под шубой для многих уже стала таким же традиционным блюдом на Новый год, как и оливье, и мало кто готов отказаться от этого салата. Однако можно приготовить его по-новому. Для этого всего лишь надо заменить селедку на семгу или лосося, отметил «Главред».

Источник фото: Pixabay

Для приготовления блюда вам понадобятся:

семга или лосось — 300 граммов;

картофель — три штуки;

свекла — две штуки;

одна морковь;

два яйца;

майонез;

соль, перец, а также петрушка, укроп и лимон.

Нужно отварить картошку, морковку и свеклу. Яйца сварить отдельно. Выбранную рыбу порезать на маленькие кусочки и сбрызнуть лимоном. Очищенную картошку, морковку и свеклу натереть на крупной терке. Яйца — на мелкой.

В блюдо слоями выкладываем картошку, затем рыбу, морковку, яйца и свеклу. Каждый слой нужно смазать майонезом, можно также сбрызнуть соком лимона (а можно использовать его только для рыбы). Далее мелко порезанными укропом и петрушкой украшаем салат.

Слоеный салат с авокадо, помидорами и горбушей

Для тех, кто следит за фигурой, и даже в Новогоднюю ночь не намерен давать себе послабления, подойдет салат без майонеза.

Для его приготовления понадобятся:

один авокадо;

1-2 помидора (плюс помидор для украшения);

180 граммов консервированной горбуши;

столовая ложка оливкового масла;

столовая ложка соевого соуса;

1-2 столовые ложки пармезана;

несколько перьев зеленого лука.

Мякоть авокадо и помидоры надо нарезать небольшими кубиками, вилкой растереть горбушу. На блюдо выкладывается авокадо, после слой помидоров и горбуша.

Для заправки надо смешать масло и соевый соус. Получившейся смесью полейте рыбу и дождитесь, пока смесь впитается в нее. После этого готовый салат надо украсить тертым пармезаном, кусочками помидоров и перьями лука.

Закуска

Удивить близких за новогодним столом можно и закусками, например, канапе с крабовыми палочками, яйцами и сыром.

Источник фото: Pixabay

Для приготовления 18 шариков канапе вам понадобятся:

три яйца;

70 граммов сыра;

1-2 зубчика чеснока;

столовая ложка майонеза;

три крабовые палочки;

50 граммов кокосовой стружки.

Яйца отварите вкрутую и остудите. После этого натрите их на мелкой терке. Также натрите и сыр. Добавьте к ним измельченный чеснок и майонез и перемешайте получившуюся смесь.

После этого надо разрезать каждую крабовую палочку на шесть кусочков, облепить кусочки сырно-яичной смесью и обвалять в кокосовой стружке. Каждый шарик насадите на шпажку — и канапе готовы к подаче.

Картофель с лимоном

Пожалуй, ни один новогодний стол не обходится без картофеля. И если готовить это блюдо стандартным образом желания нет, то и на этот случай есть свой рецепт.

Для приготовления следующего блюда вам понадобятся:

700 граммов картофеля;

лимон;

два зубчика чеснока;

несколько веточек тимьяна;

четыре столовые ложки оливкового масла;

¾ чайной ложки морской соли;

¼ чайной ложки молотого черного перца.

Источник фото: Pixabay

Картофель промойте жесткой щеткой и протрите бумажным полотенцем. После этого разрежьте плод пополам (если клубни слишком большие — на четвертинки), и выложите в миску.

Разрежьте лимон вдоль на четыре части. Выдавите из получившихся долек сок в миску с картофелем, туда же положите и сами дольки. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец. Все это хорошо перемешайте.

Картошку выложите на противень. После этого поставьте противень в разогретую до 230 градусов духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики картофеля, пока они не станут румяными.