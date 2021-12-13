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    13 декабря 2021, 04:00

    Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола

    Составлен список простых рецептов для новогоднего стола

    Валерия Шафирко

    В предновогодней суете многие ломают голову над составлением меню на праздничную ночь. Представить стол без салата оливье кажется уже просто невозможным, но также хочется удивить близких оригинальными и вкусными блюдами. «360» собрал рецепты необычных угощений, которые не только вкусны, но и просты в приготовлении.

    Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола

    Салаты

    Семга под шубой

    Селедка под шубой для многих уже стала таким же традиционным блюдом на Новый год, как и оливье, и мало кто готов отказаться от этого салата. Однако можно приготовить его по-новому. Для этого всего лишь надо заменить селедку на семгу или лосося, отметил «Главред».

    Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола | Изображение 1Источник фото: Pixabay

    Для приготовления блюда вам понадобятся:

    • семга или лосось — 300 граммов;
    • картофель — три штуки;
    • свекла — две штуки;
    • одна морковь;
    • два яйца;
    • майонез;
    • соль, перец, а также петрушка, укроп и лимон.

    Нужно отварить картошку, морковку и свеклу. Яйца сварить отдельно. Выбранную рыбу порезать на маленькие кусочки и сбрызнуть лимоном. Очищенную картошку, морковку и свеклу натереть на крупной терке. Яйца — на мелкой.

    В блюдо слоями выкладываем картошку, затем рыбу, морковку, яйца и свеклу. Каждый слой нужно смазать майонезом, можно также сбрызнуть соком лимона (а можно использовать его только для рыбы). Далее мелко порезанными укропом и петрушкой украшаем салат.

    Слоеный салат с авокадо, помидорами и горбушей

    Для тех, кто следит за фигурой, и даже в Новогоднюю ночь не намерен давать себе послабления, подойдет салат без майонеза.

    Для его приготовления понадобятся:

    • один авокадо;
    • 1-2 помидора (плюс помидор для украшения);
    • 180 граммов консервированной горбуши;
    • столовая ложка оливкового масла;
    • столовая ложка соевого соуса;
    • 1-2 столовые ложки пармезана;
    • несколько перьев зеленого лука.

    Мякоть авокадо и помидоры надо нарезать небольшими кубиками, вилкой растереть горбушу. На блюдо выкладывается авокадо, после слой помидоров и горбуша.

    Для заправки надо смешать масло и соевый соус. Получившейся смесью полейте рыбу и дождитесь, пока смесь впитается в нее. После этого готовый салат надо украсить тертым пармезаном, кусочками помидоров и перьями лука.

    Закуска

    Удивить близких за новогодним столом можно и закусками, например, канапе с крабовыми палочками, яйцами и сыром.

    Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола | Изображение 2Источник фото: Pixabay

    Для приготовления 18 шариков канапе вам понадобятся:

    • три яйца;
    • 70 граммов сыра;
    • 1-2 зубчика чеснока;
    • столовая ложка майонеза;
    • три крабовые палочки;
    • 50 граммов кокосовой стружки.

    Яйца отварите вкрутую и остудите. После этого натрите их на мелкой терке. Также натрите и сыр. Добавьте к ним измельченный чеснок и майонез и перемешайте получившуюся смесь.

    После этого надо разрезать каждую крабовую палочку на шесть кусочков, облепить кусочки сырно-яичной смесью и обвалять в кокосовой стружке. Каждый шарик насадите на шпажку — и канапе готовы к подаче.

    Картофель с лимоном

    Пожалуй, ни один новогодний стол не обходится без картофеля. И если готовить это блюдо стандартным образом желания нет, то и на этот случай есть свой рецепт.

    Для приготовления следующего блюда вам понадобятся:

    • 700 граммов картофеля;
    • лимон;
    • два зубчика чеснока;
    • несколько веточек тимьяна;
    • четыре столовые ложки оливкового масла;
    • ¾ чайной ложки морской соли;
    • ¼ чайной ложки молотого черного перца.
    Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола | Изображение 3Источник фото: Pixabay

    Картофель промойте жесткой щеткой и протрите бумажным полотенцем. После этого разрежьте плод пополам (если клубни слишком большие — на четвертинки), и выложите в миску.

    Разрежьте лимон вдоль на четыре части. Выдавите из получившихся долек сок в миску с картофелем, туда же положите и сами дольки. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец. Все это хорошо перемешайте.

    Картошку выложите на противень. После этого поставьте противень в разогретую до 230 градусов духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики картофеля, пока они не станут румяными.