Семга под шубой, канапе с крабом, картошка с лимоном. Топ быстрых рецептов для «ленивого» новогоднего стола
Составлен список простых рецептов для новогоднего стола
В предновогодней суете многие ломают голову над составлением меню на праздничную ночь. Представить стол без салата оливье кажется уже просто невозможным, но также хочется удивить близких оригинальными и вкусными блюдами. «360» собрал рецепты необычных угощений, которые не только вкусны, но и просты в приготовлении.
Салаты
Семга под шубой
Селедка под шубой для многих уже стала таким же традиционным блюдом на Новый год, как и оливье, и мало кто готов отказаться от этого салата. Однако можно приготовить его по-новому. Для этого всего лишь надо заменить селедку на семгу или лосося, отметил «Главред».
Для приготовления блюда вам понадобятся:
- семга или лосось — 300 граммов;
- картофель — три штуки;
- свекла — две штуки;
- одна морковь;
- два яйца;
- майонез;
- соль, перец, а также петрушка, укроп и лимон.
Нужно отварить картошку, морковку и свеклу. Яйца сварить отдельно. Выбранную рыбу порезать на маленькие кусочки и сбрызнуть лимоном. Очищенную картошку, морковку и свеклу натереть на крупной терке. Яйца — на мелкой.
В блюдо слоями выкладываем картошку, затем рыбу, морковку, яйца и свеклу. Каждый слой нужно смазать майонезом, можно также сбрызнуть соком лимона (а можно использовать его только для рыбы). Далее мелко порезанными укропом и петрушкой украшаем салат.
Слоеный салат с авокадо, помидорами и горбушей
Для тех, кто следит за фигурой, и даже в Новогоднюю ночь не намерен давать себе послабления, подойдет салат без майонеза.
Для его приготовления понадобятся:
- один авокадо;
- 1-2 помидора (плюс помидор для украшения);
- 180 граммов консервированной горбуши;
- столовая ложка оливкового масла;
- столовая ложка соевого соуса;
- 1-2 столовые ложки пармезана;
- несколько перьев зеленого лука.
Мякоть авокадо и помидоры надо нарезать небольшими кубиками, вилкой растереть горбушу. На блюдо выкладывается авокадо, после слой помидоров и горбуша.
Для заправки надо смешать масло и соевый соус. Получившейся смесью полейте рыбу и дождитесь, пока смесь впитается в нее. После этого готовый салат надо украсить тертым пармезаном, кусочками помидоров и перьями лука.
Закуска
Удивить близких за новогодним столом можно и закусками, например, канапе с крабовыми палочками, яйцами и сыром.
Для приготовления 18 шариков канапе вам понадобятся:
- три яйца;
- 70 граммов сыра;
- 1-2 зубчика чеснока;
- столовая ложка майонеза;
- три крабовые палочки;
- 50 граммов кокосовой стружки.
Яйца отварите вкрутую и остудите. После этого натрите их на мелкой терке. Также натрите и сыр. Добавьте к ним измельченный чеснок и майонез и перемешайте получившуюся смесь.
После этого надо разрезать каждую крабовую палочку на шесть кусочков, облепить кусочки сырно-яичной смесью и обвалять в кокосовой стружке. Каждый шарик насадите на шпажку — и канапе готовы к подаче.
Картофель с лимоном
Пожалуй, ни один новогодний стол не обходится без картофеля. И если готовить это блюдо стандартным образом желания нет, то и на этот случай есть свой рецепт.
Для приготовления следующего блюда вам понадобятся:
- 700 граммов картофеля;
- лимон;
- два зубчика чеснока;
- несколько веточек тимьяна;
- четыре столовые ложки оливкового масла;
- ¾ чайной ложки морской соли;
- ¼ чайной ложки молотого черного перца.
Картофель промойте жесткой щеткой и протрите бумажным полотенцем. После этого разрежьте плод пополам (если клубни слишком большие — на четвертинки), и выложите в миску.
Разрежьте лимон вдоль на четыре части. Выдавите из получившихся долек сок в миску с картофелем, туда же положите и сами дольки. Добавьте измельченный чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец. Все это хорошо перемешайте.
Картошку выложите на противень. После этого поставьте противень в разогретую до 230 градусов духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики картофеля, пока они не станут румяными.