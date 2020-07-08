Ленин в шипах и Высоцкий в свитере. Самые странные способы защитить памятники в России

Жители Магадана увидели на памятнике Владимиру Ленину шипы. Иглы установили на плечах и голове для отпугивания птиц, но такое решение горожане не оценили. Оказывается, вождя пролетариата не первым защищают странным образом. В некоторых городах в ход пошли даже маски и свитера.

Острые шипы на плечах и голове памятника Ленину появились в Магадане. Так коммунальщики решили бороться с птицами, которые садятся на монумент. Жителям города такой метод не понравился, поэтому мэр Магадана Юрий Гришан распорядился убрать все иглы.

Теперь памятник Ленину стоит уже без защиты, но раньше он выглядел так.

Источник фото: «ВКонтакте»

Памятник вождю далеко не первая скульптура, которую попытались обезопасить шипами. Еще в 2013 году в Донецке стальные иглы появились на статуе «Добрый ангел мира». Тогда директор центрального парка города Игорь Мартынов объяснял, что способ ему подсказали специалисты. Птицы пачкали позолоченную фигуру, из-за чего покрытие разрушалось. В итоге заостренными прутьями покрыли крылья, голову и руки ангела, а также голубя, которого он держит.

Источник фото: 62.ua

Во время распространения смертельного коронавируса россияне решили, что необходимо защитить от болячки не только себя, но и памятники. В соцсетях стали появляться снимки монументов из разных городов с медицинскими масками.

В Петербурге жители позаботились о маленьком Чижике-Пыжике. Средство защиты миниатюрной птичке подобрали прямо по размеру. Правда, в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры рассказали «Фонтанке», что маску все же сняли. Горожан попросили больше не защищать таким образом скульптуры, чтобы их не повредить.

Источник фото: «ВКонтакте»

Обезопасить от COVID-19 пытались не только петербургского Чижика. Медицинскую маску надевали на памятник рыбаку в Твери, на лидера группы «Иван-Кайф» Михаила Зуева в Новосибирске и многих других. В Ярославле горожане решили подойти к вопросу защиты еще более серьезно. Кроме маски, они прикупили специальный костюм. Весь этот наряд примерил на себя бронзовый медведь.

Источник фото: соцсети

Конечно, медицинские маски на памятниках — это больше про чувство юмора, чем про что-то еще. Но бывают и совсем абсурдные случаи. Например, в Воронеже решили утеплить Владимира Высоцкого. В одно зимнее утро на памятнике увидели красный свитер. Так поклонники исполнителя отметили его день рождения в 2017 году.

В Казани утепляли памятник «Доверие». Жители надевали на статуи мальчика и девочки яркие шапки и шарфы. Не забыли и про маленькую собачку, которая получила свою накидку. А вот на бронзовом памятнике Элеоноре Лорд Прей появились не только перчатки. Статуе завели аккаунт в Twitter, вот только он уже давно не обновлялся.